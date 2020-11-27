24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دبلوماسية القنصليات بالصحراء المغربية تفضح عزلة الجزائر الإقليمية (5.00)

  2. 5 قتلى في اصطدام بين حافلة وسيارة أجرة نواحي مدينة الريش (5.00)

  3. كاسحات الثلوج تعيد فتح محاور طرقية بإقليم تنغير (5.00)

  4. محكمة كندية تخفف العقوبة ضد "قاتل 6 مصلين" (5.00)

  5. أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد في مناطق بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "تلميذة القنيطرة" تعود إلى مؤسسة "دون بوسكو"

"تلميذة القنيطرة" تعود إلى مؤسسة "دون بوسكو"

"تلميذة القنيطرة" تعود إلى مؤسسة "دون بوسكو"
هسبريس - وائل بورشاشن
الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:40

بعد الحكم القضائي الذي قضى بعدم قانونية المنع من الدراسة بسبب ارتداء الحجاب، استأنفت "تلميذة القنيطرة" دراستها بمؤسّستها التعليمية.

وقضت المحكمة الابتدائيّة بالقنيطرة، الأربعاء، بوجوب سماح مؤسّسة "دون بوسكو" للتّلميذة باستئناف دراستها، تحت طائلة غرامة تهديديّة قدرُها 2000 درهم عن كلّ يوم تأخير عن التّنفيذ، مع شمول الحكم بالنّفاذ المعجَّل.

وعن النّظام الدّاخليّ الذي احتجّت به مؤسسة "دون بوسكو" التابعة للتعليم الكاثوليكي الفرنسي بالمغرب بالقنيطرة لمنع التلميذة من الدراسة، قضت المحكمة بأنّه يتنافى مع الدستور المغربيّ والتّشريعات سارية المفعول في المملكة.

وعادت التلميذة، التي تتابع دراستها في السنة الأولى من التعليم الإعدادي، إلى مقعدها بمؤسستها التي درست فيها منذ المرحلة الابتدائية، قبل منعها منذ أزيد من أسبوعين مِن الدراسة بها بسبب ارتدائها الحجاب؛ الأمر الذي قضت ابتدائية القنيطرة بعدم قانونيّته.

وتقول أمّ التلميذة، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ ابنتها قد استُقْبِلت من مؤسّستها التعليمية "بابتسامة، وبصدر رحب، ودون أيّ مشكل".

وتزيد المصرّحة: "استقبلها زملاؤها بحبور، وقالت لي إنّهم صفّقوا عليها إثر عودتها إلى القسم".

وعن الدروس التي لَم تحضرها التلميذة خلال الأسبوعين الماضيين ومطلع الأسبوع الجاري، تقول الأمّ إنّه قد جرى الاتفاق بين إدارة المؤسسة التعليمية وممثِّلَة آباء وأولياء التلاميذ بالمستوى الدراسي للتلميذة بتعويضها تعليميّا في دروسها، وانتظار استكمالها الإعداد، لاستدراك ما فاتها من امتحانات.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلة التلميذة قد لجأت إلى القضاء الاستعجاليّ، قبل أزيد من أسبوعين، رافعة ورقة انتهاك حقّ الطفلة في التعليم، ومخالَفة النّظام الداخلي لمؤسسة "دون بوسكو" التعليمية للدستور المغربيّ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصّة أنّ التلميذة البالغة من العمر 12 سنة قد بدأت ارتداء الحجاب، بشكل عفويّ، فاجأ العائلة ذاتَها، وَفق تصريحها لـ هسبريس.

وقد عرف ملفّ هذه التلميذة مساندة مجموعة من المحامين بشكل تطوّعيّ؛ فقد حضروا جلسة المناقشة، يوم الثلاثاء 24 نونبر الجاري، وترافع مُعظَمُهم، رافضين تلقّي أيّ أتعاب على هذه القضية.

ويقول النّظام الداخليّ لمؤسّسة "دون بوسكو"، في فقرة خاصّة باللباس، إنّ الرّأس يجب أن يكون مكشوفا داخل أسوارها، باستثناء الأيّام التي تكون فيها الشّمس لاذعة، حيث يمكن للتّلاميذ إذ ذاك ارتداء قبّعة في ساحة المؤسّسة، خلال فترة الاستراحة؛ وهو ما قضت ابتدائية القنيطرة بمخالفته للدستور المغربي والتشريعات سارية المفعول بالبلاد.

وسبق أن قال مدير مؤسسة "دون بوسكو"، في تصريح لـ هسبريس، إنّه "متفاجئ باللجوء إلى القضاء"، وأضاف: "لكن أحترم هذا الحقّ، والقرارات الصادرة عن المحكمة، وأنتظر حُكْمَها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - mostafa الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:46
هذه مدرسة و ليست بسفارة فهي تخضع للقانون المغربي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
2 - no comment الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:49
الحمد لله لقد انقظ القضاء ماء وجه الدولة ضد القطاع الخاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
3 - N.H الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:53
فتاة محجبة داخل مدرسة كاثوليكية!!!!فهم تسطا و كأن المدارس لم يعد لهم وجود النفاق في أبهى حلله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - صدمة الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:54
هل يجوز ان يتعلم المومن في مدارس من يعتبرهم مشركين وضالين وكفار?اجيبو يا مومنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - سباتة الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:55
هل تريدونهم أن يؤدو 2000dh ف اليوم. وماذا عن السنة المقبلة هل ستستقبلها المؤسسةأم سترفض تسجيلها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - bensaid الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:55
يجب ألا يتعارض القانون الداخلي للمؤسسة مع التشريع المغربي. و إلا كل واحد يدير اللي بغا و يقول هدا القانون ديالي. يعني السيبة.
تحية للقضاء المغربي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
7 - fador3 الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:55
لم أفهم الطفلة تدرس عندهم مند الابتدائي و عند ارتدائها الحجاب تم طردها السؤال هنا هل سيتم طردها ادا لبست لباس غير محتشم يضهر مفاتنها ام انكم ستدعون حرية اللباس . انه الحقد على الاسلام .. والله متم نوره و لو كره الكافرون .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
8 - مسلم غيور الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:57
ألم اقل لك يا أماه ان قضيتك عادلة و ابشرتك بالنصر ان شاء الله. فعلا، خبر يثلج الصدر. كم تمنيت أن أكون حاضرا في القسم و اصفق لك يا بنيتي. ان أقبل راسك و حجابك فأنت قدوة في زمن أصبحت فيه المسلمات معظمهم كاشفات رؤسهن... أسأل الله لهم الهداية. اللهم اهدهم يا رب، اللهم اهد امهاتنا و اخواتنا لما يرضيك يا رحمان يا رحيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
9 - sadi grama الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:57
يحي العدل، لقد اقشعر بدني وانا اقرا ان التللميذ يصفقون للتلميذة للدخول بعد خوض هذ المعركة وانتزاع الحق رغم انف الادارة في احترام تام للدستور وكذالك انوه بوقوف المحامين مع التمليذة شيئ يثلج الصدر. الحمد لله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - stop الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:57
المومن الحقيقي من يرسل ابناءه الى مدارس مسلمة وليست نصرانية,المومن الحقيقي يحترم تعاقده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - مواطن مهتم الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:58
تحية إجلال وتقدير لقاضي المستعجلات بالقنيطرة الدي أنصف هده التلميدة بالتطبيق السليم للدستور والقانون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - سين الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:00
ولماذا تعارضون قوانين ودساتير أروبا وتفرضون عليها مبادىكم بالعنف...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - رشيد الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:00
يجب متابعة المدير شخصيا لأنه لا يوجد قانون داخلي فوق قانون الدولة وإدا قام بإبرام قانون داخلي يخالف الدستور فهو يخالف القانون لأن مدير المدرسة بإسم موقعه والمسؤولية الكبيرة التي يتحملها اتجاه التلاميد فإنه من الملزم عليه أن يعرف ااقانون المطبق على المدارس واحترامه وإلا فلا مكان له في التعليم المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
14 - مغربي الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:04
ولكن بما انها مسلمة لماذا تتابع دراستها بمدرسة كاثوليكية. لان برامج هذه المدرسة كلها حول الانجيل وعيسى ووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - imane wa nifak الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:04
القديس دون بوسكو راهب نصراني ايطالي خص حياته لتربية وتعليم الاطفال الفقراء .هل يجوز للمومنين التعلم في مدارس مشركة?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
16 - مغربي مسلم الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:06
تحية للقضاء المغربي وكل المحامين الذين ساندو الطفلة.
تحية للطفلة المسلمة، اكيد هذا الانتصار سيزيدها قوة وتقة في النفس.
لا عزاء المنافقين المندسين بيننا. اين العيب في الدراسة في مدرسة كاتوليكية؟ هل تفهمون معنى التعايش بين الديانات والدول والاعراق...؟ هل المسلم ممنوع عليه العيش في دولة كاتوليكية او ارتدوكسية...مالكم كيف تعقلون!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
17 - المدرسة الوطنية الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:17
إرجاع طفلة مسلمة للدراسة في مدرسة كاثوليكية لا أعرف هل هو انتصار للطفلة أم لا؟ أنا شخصيا عندي إمكانيات مادية ولم أفكر يوما في وضع أبنائي في هذه المدارس لأني أرى أنها لا تتماشى مع التربية التي أريد إعطائها لأبنائي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - fatyاسبانيا الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:18
هد التلميدة وعائلاتها عارفين ان هد المدرسة كتولكية وهي تدرس سنينوهم يوقعون علئ الشروط المدرسة وهده الام انها همها الوحيد ليست بدراسة التلميدة ولاكنها تبحث عن الشوشرة عن المشاكل والمدرسة في الحقيقة مسحية
لدراسة ابناء الجالية المسحية في القنيطرة يا سبحن الله علئ المنافقين الخرقة واللحي والنفاق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - كوفيد20 الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:21
هده القضية فقط لتحقيق البوز من طرف ام التلميدة وفي الصورة ترفع التلميدة شارة النصر كانها حررت القدس المنطق يقول من يتشبت بالتعاليم الإسلامية بما فيها ارتداء الحجاب وهو موضوع هده القضية يجب ان يدرس في مدرسة تحترم هده التعاليم وليس في مدرسة كاتوليكية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - تحية الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:27
يجدر بنا أن نحيي على كل حال المدرسة على تقبلها حكم المحكمة المتوج بابتسامة المسؤولين و مساعدة الطفلة على تدارك ما فاتها من دروس. لأن هذا صعب أن يحدث في مؤسساتنا المغربية. إنه أسلوب حضاري مميز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - حقيقة الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:28
اشمأززت عندما قرات لبست الحجاب من تلقاء نفسها وهي في سن 12 فقط عن أي اقتناع نتكلم هنا. ليست قضية انتصار للقضاء بل هو بعد نظر وتبصر لأن القضية أثيرت في وقت هناك حساسية ضد أي موضوع يخص الإسلام. إخواني تلك مدرسة كاثوليكية وليست مدرسة عمومية لماذا لا نقلب الصورة هل يمكن لابنة تلبس الشورت أن تلج مدرسة من مدارسنا الدينية ما يسمى العتيقة مستحيل. كما هم يحترمون ديننا في الغرب يجب أن نحترم خصوصياتهم. في نظري حكم غير عادل لكن مبرر نظرا للظرفية. انشري هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.