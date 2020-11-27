موظفو الجماعات يطالبون بالإنصاف في "الترقية"

هسبريس - عبد الإله شبل

يسود غليان كبير في صفوف موظفي جماعات جهة الدار البيضاء سطات، تزامنا مع موعد إجراء امتحانات الكفاءة المهنية التي سيتم الشروع فيها خلال هذه الأيام، مطالبين رؤساء المجالس الترابية والسلطات الولائية بالتدخل لإنصافهم والأخذ بعين الاعتبار وجود إصابات في صفوف الكثيرين منهم.

ووجد عدد من العاملين على مستوى مقاطعات مجلس الدار البيضاء أنفسهم مضطرين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية بالطريقة الأكاديمية؛ وهو ما يشكل بالنسبة إلى الكثيرين عائقا، على اعتبار أنهم سيجتازون مواضيع كتابية تتعارض مع مستوياتهم.

ووجّه المكتب الجهوي للجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات، في هذا الصدد، رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار ظروف هؤلاء العاملين بالمقاطعات التابعة للمجلس، على اعتبار أنهم يعتمدون في أعمالهم على مهاراتهم اليدوية والتقنية.

وشدد المكتب الجهوي، في رسالته، على أن إجراء الامتحانات الكتابية بالنسبة لهؤلاء سيجعل "هذه الاختبارات غير متكافئة، وتضيع عليهم فرصة الترقي؛ بخلاف لو كانت شفوية، وتنصب على الكفاءة في التجارب المهنية التي اكتسبوها عبر مسارهم المهني".

ودعا المصدر نفسه رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء إلى إنصاف هذه الفئة من العاملين عبر مراجعة الطريقة المعتمدة في الاختبارات؛ وذلك حسب الأصناف والفئات، حتى تحصل عملية تكافؤ الفرص وتؤدي العملية الغرض المأمول منها.

ولا يقتصر الأمر على طلب مراجعة طريقة إجراء الاختبارات؛ بل إن موظفي وعمال جماعات الجهة الراغبين في إجراء امتحانات الكفاءة المهنية يطالبون بضرورة انصاف المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأخذ ذلك بعين الاعتبار.

ووجّه عدد من الموظفين رسائل إلى رؤساء الجماعات والعمال التابعين لهم، قصد أخذ وضعية المصابين منهم بفيروس كورونا بعين الاعتبار، وتخصيص فضاءات لهم أو تأجيلها، تفاديا لنقلهم العدوى إلى زملائهم غير الحاملين للفيروس.

وطالبوا، بحسب رسالة وجهها أحد الموظفين بجماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد أصيب بفيروس كورونا إلى عامل الإقليم، بتخصيص جناح خاص بالموظفين المصابين بهذا الوباء؛ وذلك لضمان حقهم في اجتياز الامتحانات في أحسن الظروف.

وتنطلق بمعظم الجماعات الترابية امتحانات الكفاءة المهنية؛ وذلك عقب منشور رئيس الحكومة حول تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، والذي أكد فيه أنه "يمكن لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تنظيم مباريات التوظيف، في حدود المناصب الشاغرة المخصصة، وكذا إجراء امتحانات الكفاءة المهنية، على إن تتم تسوية وضعية المترشحين الناجحين فيها برسم ميزانية سنة 2021".

وكان قد جرى تأجيل تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 03/2020 المؤرخ في 25 مارس 2020 ومنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 01/2020 المؤرخ في 16 مارس 2020، نظرا للظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد بسبب انتشار جائحة كورونا.