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Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 4592 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 4592 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 4592 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 نونبر 2020 - 17:55

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 4592 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 345276 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3552671 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 70 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5689 حالة.

وتم التأكد من 4228 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 294036.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الطنز البنفسجي الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:11
ماكينش شي بلاد خربقات وتلفات هاد كورونا قد المغرب.. ماعرف راسو طالع ولا نازل جاي ولا غادي قاصح ولا ظريف.
المهم الله يتولانا ويرفع علينا هاد البلاء والله يرحم الموتى.. الدعاء ليهم بالرحمة حيت ماكيتصلاش عليهم الجنازة بعدد كبير.
الله يرحمهم ويتقبلهم ضياف ويكرمهم.
الله يعافي ويشافي المصابين.
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12
2 - ribak الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:17
اللهم ارحم ضعفنا يا الله ارحم موتانا اجمعين
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16
3 - ان مع العسر؛؛؛؛؛: الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:19
ان مع العسري يسرى؛ الفرج قريب من عند الله تعالى. ....
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8
4 - Sabrina الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:30
اين هو اللقاح .كل يوم يمر نفقد احباءا لنا .طلقونا الله يرحم الوالدين.
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