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كُتّاب وآراء
إصدار جديد يتطرق إلى قانون تنظيم الطب الشرعي
بادرت وزارة العدل، في إطار تقريب النصوص القانونية الجديدة المؤطرة لمنظومة العدالة، والتعريف بما استجد منها من نصوص تشريعية وتنظيمية لدى كافة المهتمين والفاعلين وعموم المواطنين، إلى إصدار مؤلف جديد تحت عنوان "قانون تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي في شروح".
ويعرض الإصدار الجديد بالتحليل والدراسة لمضامين القانون الجديد رقم 77.17 المتعلق بممارسة مهنة الطب الشرعي، مع إدراج ملحق بالأعمال التحضيرية للقانون والنصوص القانونية والوثائق الوطنية والدولية ذات الصلة بمجال الطب الشرعي.
ويأتي هذا المؤلف، الذي وُصف بالمهم، لمركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الذي من المرتقب تحويله إلى مرصد وطني للإجرام، في إطار اهتمام وزارة العدل بالمساهمة في بناء فهم قانوني مشترك لمضامين النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة العدالة بما يحفظ أيضا صلاحية الاجتهاد البناء.