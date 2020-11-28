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تمديد أجل إرسال الترشيحات لمباريات الشرطة
السبت 28 نونبر 2020 - 07:13
قررت المديرية العامة للأمن الوطني تمديد أجل إرسال ملفات الترشح لمباريات الشرطة عبر البريد إلى غاية الأربعاء 2 دجنبر القادم.
وأكدت المديرية، على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أن التأجيل يأتي استجابة لطلبات المترشحات والمترشحين الذين تعذر عليهم إرسال طلباتهم في الأجل المحدد سلفا في 28 نونبر الجاري.