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تمديد أجل إرسال الترشيحات لمباريات الشرطة

تمديد أجل إرسال الترشيحات لمباريات الشرطة
هسبريس من الرباط
السبت 28 نونبر 2020 - 07:13

قررت المديرية العامة للأمن الوطني تمديد أجل إرسال ملفات الترشح لمباريات الشرطة عبر البريد إلى غاية الأربعاء 2 دجنبر القادم.

وأكدت المديرية، على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أن التأجيل يأتي استجابة لطلبات المترشحات والمترشحين الذين تعذر عليهم إرسال طلباتهم في الأجل المحدد سلفا في 28 نونبر الجاري.

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