تمديد أجل إرسال الترشيحات لمباريات الشرطة

هسبريس من الرباط

قررت المديرية العامة للأمن الوطني تمديد أجل إرسال ملفات الترشح لمباريات الشرطة عبر البريد إلى غاية الأربعاء 2 دجنبر القادم.

وأكدت المديرية، على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أن التأجيل يأتي استجابة لطلبات المترشحات والمترشحين الذين تعذر عليهم إرسال طلباتهم في الأجل المحدد سلفا في 28 نونبر الجاري.