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Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 4412 إصابة و50 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 4412 إصابة و50 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 4412 إصابة و50 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 28 نونبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 4412 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 349.688 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.570.482 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5739 حالة، بينما تم التأكد من 4538 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 298.574.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - خيرالدين السبت 28 نونبر 2020 - 18:13
المزيد من الوقاية والصبر وإن شاء الله سوف ننتصر الحمد لله
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37
2 - said السبت 28 نونبر 2020 - 18:19
الحمد لله حالات الشفاء اكثر من الإصابات وهذا يدل على أن ألمرض بدأ في التناقض ونسأل الله أن يستمر هذا الانخفاض وبإذن الله سيزول هذا الوباء كالامراض الفتاكة التي مرت عبر تاريخ الاوبئة ومزيدا من الحيطة والحذر والالتزام بقواعد النظافة وعدم الاختلاط
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4
3 - رشيد السبت 28 نونبر 2020 - 18:21
الفرج قريب انشاء الله قولو امين
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6
4 - الأصمعي السبت 28 نونبر 2020 - 18:27
في هذه الأيام وفي الأيام المقبلة، حيث يكون الطقس باردا جدآ، ضروري أن تتكاثر حالات كورونا وحالات الأنفلوانزا، وهذا أمر طبيعي ..
أما الموت فهو بأجل مسمى وبأمر من الله، والله لن يؤخر نفساً إذا جاء أجلها مهما علا شأنها..
وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ..
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5
5 - ملينا السبت 28 نونبر 2020 - 18:39
والله ملينا من هاد كورونا غبر الله يستر وصافي كلشي ترون
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