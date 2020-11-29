التساقطات الثلجية تعمق "المعاناة الشتوية" لأساتذة في مناطق جبلية‬

هسبريس من الدار البيضاء

مع حلول فصل الشتاء الذي يعرف تقلبات شديدة بأحوال الطقس، تعود وضعية الأطر التربوية التي تدرس في المؤسسات التعليمية القروية إلى الواجهة، بسبب الظروف الصعبة التي تكابدها في أعالي القمم الجبلية التي تسجل درجات حرارة منخفضة.

وأدت التساقطات الثلجية الأخيرة التي شهدتها منطقة إملشيل، الواقعة في الحيز الترابي لمدينة ميدلت، إلى محاصرة 7 أساتذة كانوا في طريقهم لحضور دورة تكوينية منظمة من قبل المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية؛ ما جعل بعض الفعاليات التربوية تنبه إلى معاناة هذه الفئة بالمدارس الجماعاتية.

ولطالما دعت المركزيات التعليمية، ومعها مختلف الهيئات القطاعية، إلى تحسين ظروف اشتغال المعلمين بالمناطق الجبلية التي تعرف موجة برد قاسية، نتيجة غياب معدات التدفئة ببعض الوحدات المدرسية؛ وهو ما يؤثر على جودة التحصيل التربوي.

معاناة شتوية تضاعفها موجة البرد هي العنوان الأبرز لواقع الأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية في الحزام الجبلي، حيث يظل مشكل التدفئة هاجساً يؤرقها في ظل الثلوج الكثيفة التي تتهاطل بهذه المناطق التي تتوقف بها الدراسة لأيام عديدة خلال فصل الشتاء.

وتعليقا على ذلك، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إن "الموضوع كان -ولا يزال- ضمن اهتمامات المركزية النقابية على المستويين المحلي والمركزي، حيث نتتبع بشكل مستمر هذه الأوضاع المزرية التي تتفاقم سنة تلو أخرى".

وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عليها أن تهيء هذه الأمور البسيطة، المتعلقة أساسا بحطب التدفئة في المؤسسات التعليمية، علما أن الحطب لا ينبغي أن نتحدث عنه بتاتا في وقتنا الحاضر".

وأوضح الفاعل النقابي أن "الحجرات الدراسية تكون غير مواتية للتلقين التعليمي في كثير من القرى، حيث نجد البناية متهالكة بأكملها، ما يضاعف معاناة الأساتذة والتلاميذ في فصل الشتاء البارد، وهو ما يستدعي تحسين أوضاع المؤسسات التعليمية بهذه المناطق الجبلية".

وأكد محدثنا أنه "يجب توفير الطاقة الشمسية عوض الحطب، حيث توجد بعض التجارب الناجحة في هذا المجال"، مبرزا أن "الدولة مدعوة إلى الاعتناء بالمناطق النائية، حيث تغيب الطرق والقناطر والولوجيات؛ ما يضاعف معاناة الأطر التربوية، ومعها التلاميذ كذلك".

وأورد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي أن "المركزيات القطاعية اتفقت مع وزارة التربية الوطنية على تعويض الأساتذة عن المناطق الصعبة والنائية عام 2011، حيث حُدد التعويض الصافي في 700 درهم؛ ولكن لم يتم تنزيل ذلك رغم مرور تسع سنوات، بالموازاة مع توفير البنيات التحتية اللازمة".