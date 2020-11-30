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الرئيسية | مجتمع | إقبال على التدريس في الأكاديميات يسائل "الذين فُرض عليهم التعاقد"

إقبال على التدريس في الأكاديميات يسائل "الذين فُرض عليهم التعاقد"

إقبال على التدريس في الأكاديميات يسائل "الذين فُرض عليهم التعاقد"
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:00

بينما تستمر الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذين يلحّون على رفض هذه التسمية ويسمّون أنفسهم بـ"الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، يزداد المرشحون لاجتياز مباريات التوظيف بـ"التعاقد" في التعليم بشكل غير مسبوق سنة بعد أخرى.

وشهدت المباراة الأخيرة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية مشاركة قياسية، حيث زاد عدد المرشحين الذين تقدموا إلى المباراة على 288 ألف مترشحة ومترشح؛ فيما لم يتعدَ عدد المناصب التي تباروا عليها 17 ألف منصب.

الإقبال الكبير على مباريات "التوظيف بالتعاقد" أصبح يسائل، كما يرى البعض، تماسك شعارات التنسيقية الممثلة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تؤكّد أن التعاقد فُرض على الأساتذة، في الوقت الذي يُقبِل عشرات الآلاف من المرشحين على اجتياز المباريات بمحْض إرادتهم.

وذهب بعض المتابعين للشأن التربوي إلى اعتبار أن الإقبال القياسي على مباريات التوظيف في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي انطلق العمل به سنة 2016، يطرح مفارقة تتمثل في كون الأساتذة الناجحين في المباريات السابقة يصرّون على أن التعاقد فُرض عليهم، بينما هم يجتازون المباريات عن "طيب خاطر".

في المقابل، يتمسّك الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بأن وزارة التربية الوطنية فرضت عليهم التعاقد، "وإلا فما معنى ألا نجد التوظيف بالتعاقد في أي وزارة أخرى غير وزارة التربية الوطنية"، يتساءل مبارك بيبا، المنسق الإقليمي لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالرباط.

وتابع المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس: "الذين يستكثرون على الأساتذة اجتياز مباريات التوظيف بالتعاقد، بداعي أنهم يعرفون مسبقا أنهم سيشتغلون بالعقدة، عليهم أن يعرفوا أن الترسيم في الوظيفة العمومية حق، ولا يمكن أن يتم حرمان الأساتذة المتعاقدين من هذا الحق".

ويُنتظر أن يصل عدد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تسميهم وزارة التربية الوطنية، أو "الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، كما يسمون أنفسهم، إلى 102 ألف أستاذة وأستاذ بعد مباشرة الأساتذة الناجحين في المباراة الأخيرة لعملهم في قطاع التعليم.

وبالرغم من التزايد المضطرد في عددهم، فإن "الأساتذة المتعاقدين" لا يزالون يتمسكون بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، إسوة بنظرائهم المرسمين؛ وهو المطلب الذي اعتبر مبارك بيبا ألا مناص منه، "أولا لأنه حق، وثانيا لأن نظام التعاقد يستحيل العمل به في قطاع التربية والتكوين، وإلا فإن المنظومة ستتدهور أكثر".

وزاد المتحدث ذاته موضحا: "يمكن أن توظف القطاعات الحكومية خبراء بالعقدة لمدة محدودة؛ ولكن لا يمكن توظيف الأساتذة بالعقدة، لأن الأستاذ الموظف بالعقدة يشعر بعدم الاستقرار الوظيفي، لأنه يمكن أن يُطرد من وظيفته في أي لحظة، فما الذي سيُلزم هذا الأستاذ ببذل الجهد ويعطي كل ما لديه".

ونبّه المتحدث ذاته إلى أن التوظيف بالتعاقد ستكون له عواقب وخيمة على جودة التعليم في المغرب، قائلا: "الترسيم يحفّز على العطاء والإبداع، لأن الأستاذ المرسّم يشعر بالأمان الوظيفي، بينما الأساتذة المتعاقدون يشعرون بأنهم غير مستقرين"، مضيفا: "إذا كان هدف الوزارة فقط هو البحث عمّن يحرس التلاميذ داخل الأقسام فقد تحقق هذا الهدف. أما إذا كان هدفها هو تخريج أفواج مبدعة ومواطنة ترقى بالمجتمع، فإن نظام التعاقد لن يمكن من تحقيق هذا الهدف؛ بل إنه يساهم في تكريس رداءة جودة التعليم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - عادل الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:11
الإقبال جاء على هذا النوع من التعليم لأنه لايوجد البديل ولايمكن إعطاء أي تفسير أخر.
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51
2 - الغرباوي الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:11
العقلية التي تكره التعاقد عقلية تكره "المعقول" و تفضل تكريس الرداءة. انتهى الكلام
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28
3 - الفاسي الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:15
التعاقد يعد مفروضا حيث تم فرضه عوض الصيغة السالفة النظامية المركزية..هادي يعد عقدة السخرة و هي قانونيا لاغية. خاصك تكون كتفهم شوية فالقانون باش تعرف الفرق بين أنواع الالتزامات و العقود المهنية. متغتمدش غير على تفكيرك المحدود و الذي يخيل إليك أنه منطقي.
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-29
4 - زهير الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:16
مع اضافة هذا الفوح، التنسيقية ستتقوى و ستتكتل و بذلك ستتعقد الأمور على الحكومة!!!!!! و ستتدخل النقابات و الأحزاب من أجل التضاهر و الإستعراض على ضهر هذا الملف!!!!
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13
5 - استاذ من العيون الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:16
حينما تكون عاطلا و عالة على والديك حتى لو وجدت عملا ب2000 درهم ستقبل به .. البطالة جوع تعمي الانسان عن عديد أشياء .. أنا أستاذ مرسم و أعتقد أن يكون زميل لي يقوم بنفس عملي و هو أقل مني ف عدة أمور هذا أسميه حيف و تمييز .. يجب ترسيم هؤلاء بالمقابل يمكن للوزارة أن تتفاوض مع الاساتذة الجدد حول الحركة الانتقالية .. فالدولة تتدعي أنها لجئت للتعاقد لأن الاساتذة لا يريدون ان يبقو في مناطق معينة و يمكن حل هذا عن طريق التفاوض بمعنى ممكن فرض بند يفرض على الاستاذ قضاء فترة معينة في نفس المكان و هكذا ندمج الجميع في نظام واحد و في نفس الوقت تعالج الدولة اكراهاتها
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31
6 - عبد الرحيم الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:17
المتعاقدون أبانوا لي كأستاذ قديم عن مستواهم المتدني يوم الحراسة. أقسم بالله بعضهم يرمي الأزبال في القسم و اخرون ينظرون الي نظرات حقد و اخرون يغشون في الامتحان. حاولت تنبيههم دون جدوى. لكم الله يا من تودون تدريس ابناءكم في المستقبل في المغرب
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32
7 - حسن الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:18
هذا الوضع يجب ان يسائل مخططات و استراتيجيات التوظيف الذي تنهجه المغرب. فشل ايجاد افاق لاصحاب الشهادات هو من يحتم على الشباب اللجوء الى هذه المباريات. هل تعلم يا عزيزي القارئ لهذا التعليق ان من بين المترشحين لهذه المباراة ليعملوا كاساتذة في ظروف مهنية اكثر اهانة من العمل في الضيعات الفلاحية هنالك مهندسون في كل التخصصات و دكاترة في اعلى المراتب العلمية لم يجدوا مكانا ضمن مناصب تصحيح مسار البلاد و الارتقاء بها؟؟؟ دكتور و مهندس في اخاديد العمق المغربي دون اي نية واضحة لاصلاح التعليم و الرقي بمنظومتها التي هي اصل وركيزة حضارة الدول و تقدمها. التهافت على كل مباراة كيفما كانت هو مؤشر واضح هدى فقدان الامل و الرضا بما هو متاح و لو على حساب الكرامة. ان شاء الله هؤلاء من سيسقط التعاقد على ايديهم و ستنهض منظومة التربية و التكوين. ورجاءا لا تسوقوا صورا مسيئة و لا تلمعوا صورة الواقع القبيح و اكشفوا عن الحقائق بكل موضوعية.
تحياتي للجميع.
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14
8 - الحقيقة المقلوبة الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:18
يوقعون الجمعة عن طيب خاطر ويوم الاثنين يحتجون ويضربون
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13
9 - houssam الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:19
كل هؤلاء الشباب يحدوهم الأمل في اليوم اللذي سيجْنح فيه المسؤولون الى الصواب وتسوية وضعيتهم لدالك يزدادون سنة بعد سنة لعل هدا الأمل يتحقق يوما ما
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1
10 - عاطل الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:19
هناك شواهد لا تقبل الا في سلك تعليم... تراكم البطلة عام بعد عام... شباب مجبر على ان يلعب ورقته الاخيرة في مبارات تعليم شباب و شابات يتجاوز اعمارهم سن 26 و 27 سنة محيط عائلي تحت الهامش و كيف لا يكون إقبال و حث تكون كلمة إقبال في محالها صحيح يجب وضع أمام هؤلاء فرص شغل كثيرة بعدها نتكلم عن الاقبال... ولك سيدي القارئ كامل إحترام و تقدير
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7
11 - med الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:20
1- " لأن الأستاذ الموظف بالعقدة يشعر بعدم الاستقرار الوظيفي، لأنه يمكن أن يُطرد من وظيفته في أي لحظة" لماذا يمكن أن يطرد في أية لحظة ؟؟!!! يطرد من لم يقم بعمله.
2- "الترسيم يحفّز على العطاء والإبداع، لأن الأستاذ المرسّم يشعر بالأمان الوظيفي، " عندنا الترسيم يحفز على الخمول والتكاسل وعدم بذل أي مجهود.
هذه حقائق لا يمكن القفز عليها . وسبب ذلك موت الضمير وموت حس المواطنة.
والجيل السابق يعرف من كانوا يسمون ب chargé de cours والذين لم تكن تربطهم اية عقدة بالوزارة ورغم ذلك كانوا يبذلون قصارى جهودهم من أجل القيام بما هو منوط بهم
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10
12 - مجاز خارج الزمان الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:22
لنفرض انه لم يكتشف مايسمى العمل بالعقدة.الا تجزم معي انه توظيف عمومي لا بد منه ؟لانه يعني حق مشروع و هو الحق في التمدرس ..وهو حق مطلق للجميع.اذا بالعقدة او المباشر او المبارة لابد من ايجاد المعلمين و التربويون..التعليم بحاجة الى جيش من المجازين لسد الخصاص.والعرض في هذا المجال يةازي الطلب .فهلم العمل للجميع.و شكرا
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-2
13 - أستاذ متعاقد الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:22
بعقد أو بدونه، المهم بالنسبة لي كمتعاقد حاليا هو التكافؤ بين جميع الأساتذة في جميع الحقوق و الواجبات. و كذا نمط التوظيف في جميع القطاعات و الوزارات. إما جميعنا مرسم أو جميعنا متعاقد في جميع مؤسسات الدولة بدون استثناء (وأقول بدون استثناء). و الله المستعان.
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-7
14 - هشام الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:23
الواقع واضح ولكن هناك من لا يريد رؤيته. خصصت للبمباراة 17000 منصب، وشارك فيها أكثر من 200000. لماذا؟ لأنه لا يوجد بديل والشباب نخرته البطالة والدليل هو أن الآلاف يعملون في ظروف شاقة في الكابلاج مثلا ليس لأنه عمل ناجح ولكن لأنه لا يوجد بديل. هذا هو معنى فرض التعاقد لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
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1
15 - محمد الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:25
شكرا هيسبريس على تطرقكم للهذا الموضوع مع التكلم بكل معقولية مع ادراج " الذين فرض عليهم التعاقد" شكرا لكم
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-5
16 - Mohamed الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:26
السلام عليكم .اود ان ادلي برأي متواضع .بالنسبة للاقبال على مبارة التعاقد فتفسيره هو كثرة الطلب وقلة العرض .فاي عرض للتشغيل في المغرب كيفما كان نوعه وشروطه فسيلقى اقبال منقطع النظير .حتى لو في جهنم .
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4
17 - عبدوووو الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:30
تحليلك ينم عن قصور في التفكير المنطقي، أما مسألة التعاقد فهي وليدة إنعدام رؤية واضحة في التشغيل، نحن في بلد لا يعطي فرصتين ... إدا كان هدفك هو الضرب في مصداقية التنسيقية الوطنية للأساتدة الدين فرض عليهم التعاقد فأنت مخطئ لأنها تكتسب شرعيتها ومصداقيتها من خلال 820000 أستاذة وأستاذ، أما إن كان هدفك شيء آخر فأنصحك بعدم الخوض في هكدا مواضيع لأنها كبيرة عليك كبر ... حتى الصحافي الحر هو الدي يتكلم بلسان الشارع وينبض قلبه بقلب الشارع ... لا بلسان وقلب سيده.
تحية لجميع الشرفاء، تحية للأساتدة الدين فرض عليهم التعاقد، نعم التعاقد.
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-6
18 - حقيقة واضحة الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:33
التعاقد هو الحل للاساتذة حتى لايكتسبون سلطة وزارية تربوية يستفزون بها على تلامذهم
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-5
19 - Rachid الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:39
Les enseignants n'ont pas tous les memes objectifs. Certains sont plus interesses par ne pas rester au chomage . Ceux qui resistent a la politique gouvernementale paient le prix. D'autres tirent profit sans rejoindre le mouvement contestataire
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-2
20 - زكروم الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:41
يجب العمل بالالتزام الذي وقعه الاساتذة في بداية الامر وقد لوحظ ان مستوى التلاميذ في تحسن مستمر
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-6
21 - mohamed الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:42
صافي نجحو هدوك اخدمو اديرو شي وحدين فيهم احتياط باش لي سمح فدراري ومشا المظاهرة اخرج بحالو ايدخل الاحتياط اخدم ضيعو الدراري الله ياخد فيهم الحق
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0
22 - boujamaailyas الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:42
هذا هو التناقض بما تحمله الكلمة من معنى
البارح قابل التعاقد وبالتزام مصادق عليه وبكامل قواكم العقلية في حين قاطعت الاقلية الامتحانات بينما المطالبون الآن بالغاء هدا البند باعتبارهم اياه جريمة
خدم كمتعاقد او سير. ...
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1
23 - استاذ مسفيوي الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:42
ما ذنب المجازين والعاطلين عن العمل الذين رفضوا ولا زالوا يرفضون فكرة الترشح لهذا الشكل من المباريات (التعاقدية) ؟ بحيث لو ترشح البعض من هؤلاء الطلبة (الذين ترفعوا عن العمل بالتعاقد لاسباب يعرفها الجميع يعني بعبارة اخرى فيما كان شي طالب عيان وشابع بطالة قبل عليه التعليم) لما تمكن العديد من هؤلاء المضربين من بإجتياز الامتحان في شقه الكتابي فما بالك بالشق الشفوي!!! اذا في يوم من الايام عزمت الوزارة على ترسيم هؤلاء (رغم انه امر مستعبد جدا) فوجب تقديم استقالة جماعية واعادة المباريات من الاول هذه هي الشفافية!!!!!

الناس رفضات التعاقد وكانت قادرة تنجح وتدخل تخدم وتحمد الله ولاكن مبغاتش حتاش كتشوف راسها كتستاهل اكثر وتجي نت تدخل استاذ بدون منافسة شديدة ودابا تقولينا بغيتي ترسم البسالة هادي حمدوا الله صالير زوين حدا الدار خدام اش مزال باغي الا لقيتي حسن سير الله يعاونك شوهتوا اصاحبي على وظيفة عادية مخليتوا بتو في زناقي مخليتوا تعايرتوا وضربكم البوليس اش هاد الشوهة والمشكلة امهات المستقبل تاهما معاكم الشوهة
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-2
24 - 100 الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:42
المنطق يقول: أنه طالما انك غير مخير بين التوظيف الرسمي والتوظيف بالتعاقد ..فأنت حتما مفروض عليك أن تشتغل پهذه الصيغة ..طبعا في التعليم حاليا
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-4
25 - elgamouse الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:44
يا ودي ما بقينا عرفنا فين الجريمة وفين المجرم الآن في بورنازيل وحي سدري اساتدة يدعمون تلاميدتهم في القسم خارج اسوار المدرسة بعد السادسة ليلا ما قيمته 350 الى 450 درهم للفرد بطبيعة الحال الأكثرية عندهم 2وليدات ادن وجب على الأب إخراج 750درهم شهريا يزيدها على المصاريف المعروفة مع العلم ان البعض لم يجد حتى قوت يومه مما سيدفعه الى التخلي عن هاد الفكرة وبالتالي ضياع الأبناء لانه وصلني ان المعنيين بالأمر اصبح تركيزهم على التعليم بالمساء خارج اسوار المدرسة الشئ الدي لاحظه التلاميد وبدلك فرض على الآباء لانه ليس هناك بديل
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-2
26 - مغربي الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:45
لان الجميع يقولون في أنفسهم ندخلوا للتعليم بعدا نضمنوا بلاصتنا... و من بعد ناضلوا و نغوتوا مع الاخرين حتى نترسموا
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0
27 - دكتور استاد فيزياء متعاقد الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:46
الاقبال على التعاقد من طرف الدكاترة و المهندسين و خريجي المدارس العليا للاقتصاد و المجازين يبرهن على حالة اليأس التي يعيشها الاطر العليا و الفشل العميق للحكومة في ايجاد فرص عمل للخريجين سواء في القطاع العام ام الخاص وليس لسواد عيون التعاقد.
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0
28 - ملاحظ الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:47
للذين يقولون لا يوجد بديل. هل تعلمون أن اختياراتكم ضيقة لأنكم لا تملكون شواهد تنافسية و أن التعليم هو الوحيد الذي يفتح أحضانه للمجد و الكسول و بإمكان الجميع ممارسته بخلاف مهن الطب و الهندسة و الطيران. لنكن واثقين أن الشعب قابل لهذا النمط من التوظيف الذي فتح الباب على مصراعيه لمن طالهم النسيان و وجدوا أنفسهم في مهنة شريفة تحفظ الكرامة لكن للأسف ابتلي التعليم بأعداء النجاج من الزعامات التي تحاول صنع كاريزمات كرطونية باسم النضال و تقود القطيع الى الهاوية غير أن ألاعيبهم انكشفت و بدأت الجموع تنفض من حولهم
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29 - قارىء الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:49
أعتقد أن الحسم في مسألة تشغيل المدرسين بالتعاقد أو غير التعاقد، يجب أن يتأسس على مصلحة المتعلم وإصلاح التعليم، أي أي الاختيارين أنسب لخدمة المنظومة التعليمية والمساهمة في تجويد التعلمات.
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30 - hassan الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:52
نتمنى من و زارة التعليم بس وتحاول وشوف المشكل يدل التعاقد
به
مشاكل بالنسبة التلميذ م كيفهم والو من عند المتعاقدين لانهم ممرتحنش نفسيا كيفاش غد أوصل التلميذ الشرح يدل ألدر س.
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31 - أستاذ الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:52
الامر اشبه بالانسان لي كيشتغل ب1000 درهم فالشهر، ميمكنش تقوليه انت ختاري بالارادة ديالك وعاجبك الحال وكلنا عارفين انه مجبرش بديل والله يحسلو العون .
و الامر نفسه مع الاساتذة ، فتح مبارتين ، واحدة مرسم وواحدة بالعقدة ، وشوف الاقبال على اي جهة دك ساعة قول بلي ختاروا التعاقد بالاراضة ديالهم .
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32 - امين الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:53
بالنسبة لي ارى ان محاربة البطالة بالتعاقد خير من الجلوس في المنزل او العمل في مؤسسات التعليم الخصوصي المستعبد.
الذين يدفعون الاساتذة الى الاحتجاج هم اولائكة المرسمين القدماء، يخافون من ان يصبح هذا القانون امتداد لهم، لان اغلبهم يستفيد من التفريغالنقابي، والتهرب منمن العمل بالشواهد الطبية، هذا من جهة
من جهة اخرى يجب على الدولة ان تقوم بموازنة وهيكلة هذا النظام الجديد لان هنالك عائلات تعيش من اجرة التعليم
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33 - المنحوس الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:53
ليس الترسيم من سيحسن من مستوى التعليم ,هذه ذريعة فقط .الضمير وحب الوطن فقط من سيحسنان من عطاء موظفي الدولة بجميع اصنافهم .الموظف المغربي والله لو اعطيته البحر لظل متخاذلا غشاشا لان الغش شربه من النبع من الوزير الى اخر سلم . والسلام .
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34 - العمالة الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:54
للاسف الاساتذة بالتعاقد مجرد ثلة من الانتهازيين يعملون على القيام بحركاتهم البهلوانية فقط ايام الدراسة بينما في العطل يستمتعون بها غي آبهين للعقدة التي تعاهدو عليها مع خالقهم وهي إيصال رسالة التعليم
سوف أخبر الله بكل هذا رغم أن الله بصير بذات الصدور ولن أسامح أي أستاذ تخادل في تدريس أبناء الشعب
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35 - م المصطفى الاثنين 30 نونبر 2020 - 12:54
ما كنا نسمع في السبعينات وما بعدها من القرن الماضي أن المباريات التي كانت مفتوحة في وجه المقبلين على التعليم ومن خلاله الوظيفة العمومية، هي الدخول لمراكز التكوين الابتدائي أو الثانوي. وبموازاة مع ذلك كان المعلمون أو الأساتذة المؤقتون، والذين يتم إدراجهم في الوظيفة العمومية عن طريق مباريات. واليوم أصبحنا نسمع التعليم بالتعاقد ، والوقفات الاحتجاجية والإضرابات للإندماج من خلاله في الوظيفة العمومية إعتمادا على الديبلومات والشهادات.
فلا ندري أين الخلل هنا؟ علما بأن هذه المعضلة لم يوجد لها حل صارم.
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36 - Ismail الاثنين 30 نونبر 2020 - 13:00
الصراحة تقال ماقاله استاد التعاقد باطل يراد به الحق لانه بالعكس التعاقد والكنطرا هو من يحفز على العطاء والانظباط لأن الاستاد يكون مراقب ويخاف على منصبه عكس المرسمين هضرة جوج اقول ليك انا شهريتي دايزة أو الاضرابات والنقابات وداكشي. ولكن مادمنا في المغرب اتفهم الاساتدة لأن الدولة ريعية بامتياز والفساد على عينيك اذن لايمكن تطبيق القانون على البسطاء فقط. الاصلاح يب ان يكون شمولي وسياسي اولا ولا حنا غادين للحيط نيشان.
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37 - abdou الاثنين 30 نونبر 2020 - 13:05
التعاقد هو مبدأ شغل أي عمل ما في جميع دول العالم
الأمر صعب على الفئات التي تكون في منعطف المرور من شيئ قديم اسمه الوظيف يراه أفراد هذه الفئة أنه ضمان واستقرار إلى شيئ جديد عليهم اسمه التعاقد يرونه على غير آمن ولا ضمانات لدوامه
التعاقد جاء في التعليم لأن الأجيال السابقة من الاساتدة كانوا دائما يلوون يد الدولة بالإضرابات المتتالية لانتزاع مكاسب بالضغط تكون أحيانا غير معقولة ولا يستفيد منها باقي موظفي الدولة (الترقيات الاستثنائية والترقي بالشهادات مثلا)
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-1
38 - observer الاثنين 30 نونبر 2020 - 13:06
اندهش لهذا الاستعداء الامبرر اتجاه نساء و رجال التعليم.
وبالخصوص هؤلاء "المتعاقدون".
و استغرب كثيرا وجهة نظر الاستاذ القديم.
فتحسين وضعية المعلم سترفع بالضرورة من كفائته و ستصبح اختيار للثلاميذ النجباء و هذا ان اتفقنا جذلا على ان مستوى المتعاقدين متدني و انه غير راجع الى ضعف التكوين و التاطير و المقرر......
ضرب التعليم هو ضرب رصاصة في القدم. ان كنت لاترون ضرورة التعليم فتلك مسالة اخرى.
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39 - ahmed الاثنين 30 نونبر 2020 - 13:06
عدد المتبارين 288 متبار، وعدد الذين سينجحون 17 ألف ناجح، بمعنى سيرسب 271 ألف مترشح، وعدد الذين وقعوا على العقد 88 الف متعاقد، واقترح على الوزارة إذا أضربوا تفعيل المسطرة وفسخ العقد مع الكل المضربين وتعويضهم من العدد الراسب أي من 271 ألف المتبقية وهذا من حق الوزارة حتى لا يضيع أبناء الشعب.
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