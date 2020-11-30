الطبيب الطيب حمضي ينال جائزة "الحيحي للتطوع"

أيوب صدور

توج الطبيب الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء الطب العام، بالجائزة الوطنية "محمد الحيحي للتطوع" لسنة 2020 في دورتها الرابعة، وذلك تثمينا واعترافا بالأدوار الطلائعية التي يبذلها الأطباء والأطقم الصحية الوطنية في مواجهة جائحة كوفيد 19 المستجد.

وتمنح جائزة محمد الحيحي للتطوع لأفضل الأعمال والمبادرات التطوعية الجماعية أو الفردية في مختلف المجالات، إذ منحت في دورتها الأولى سنة 2017 لمشروع طريق الوحدة، وتزامنت مع الذكرى 60 لهذا المشروع الوطني الضخم الذي نظم سنة 1957، كما نالتها في دورتها الثانية سنة 2018 مناصفة منظمتا حركة الطفولة الشعبية والجمعية المغربية لتربية الشبيبة (AMEJ) ؛ في حين منحت في دورتها الثالثة سنة 2019 لجمعية "تويزي للتنمية" بإقليم تارودانت بـ"وورد" البلجيكية.

ويحتضن مقر جمعية "الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان" بالرباط، في السابع من الشهر المقبل، الذي يصادف اليوم العالمي للتطوع، حفل تسليم الجائزة الذي ينعقد حضوريا وعن بعد مراعاة للتدابير والإجراءات الاحترازية في إطار مكافحة جائحة كوفيد 19 المستجد.

جدير بالذكر أن حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي (1998- 1928)، وهو أحد رواد الحركة التطوعية التربوية والحقوقية، تأسست بمناسبة اليوم العالمي للتطوع في الخامس من دجنبر 2010 بالرباط، وتهدف بالخصوص إلى حفظ وتوثيق ذاكرة محمد الحيحىي حية، تتفاعل مع الأسئلة المطروحة على راهن ومستقبل الحركة التربوية التطوعية والجمعوية والحقوقية، من أجل المساهمة في إشعاع ثقافة وقيم التطوع؛ فضلا عن جعل الحلقة فضاء تتلاقح فيه مختلف أجيال وتجارب العمل المدني.