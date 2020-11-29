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كُتّاب وآراء
المغرب يرصد 4115 إصابة و50 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 4115 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 353.803 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.585.547 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5789 حالة، بينما تم التأكد من 3740 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 302.314.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
أتمنى من المغاربة التمعن في مغالطات و تزوير للحقائق يتم نشرها، إليكم بعضها:
1- عدد المصابين في المغرب الحقيقي عشرات الملايين، أما مئات الآلاف المسجلة فهي التي تبث إصابتها بعد التحاليل.
2- 95./. من الإصابات بدون أعراض، و جل المغاربة أحسوا به في وقت ما و أنا منهم، لاكن هناك نسبة قليلة تعاني منه أصحاب الأمراض التنفسية و الصدرية و القلب و الوزن الزائد.. يحتاجون لرعاية خاصة و هنا المشكل!
3- القتلى و نحتسبهم عند الله شهداء هم أهلنا، 5000 المسجلة على عشرات الملايين تعتبر عادية، فالإنفلوانزا العادية تقتل أكثر، كما أن نسبة الإصابات في المغرب قليل جدا بالمقارنة مع الدول المجاورة.
4- التلقيح لم يكمل جميع مراحله الضرورية، كما يلزم وقت كاف لأشهر للمراقبة و الملاحظة، و هدا ما وقع للتلقيح الصيني.
تدكروا معي أن الصين كدبت على العالم في بداية الفيروس و أنكرته، فما الدي تغير الآن؟
5- الحكومة لا تقدر قول هاته الحقيقة خوفا من مساءلة أصحاب القرار، و ليس الشعب.
6- الأهم التفاؤل و الرياضة و الأكل الصحي لتقوية المناعة و الإيمان بالقدر.
عدد الشفاء 4374 وليس 43740 ان شاء الله نحقيق هذا الرقم
إن لله وإن إليه راجعون