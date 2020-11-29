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الرئيسية | مجتمع | المغرب يرصد 4115 إصابة و50 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يرصد 4115 إصابة و50 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يرصد 4115 إصابة و50 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 29 نونبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 4115 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 353.803 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.585.547 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5789 حالة، بينما تم التأكد من 3740 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 302.314.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مواطن غيور1 الأحد 29 نونبر 2020 - 18:13
السلام عليكم
أتمنى من المغاربة التمعن في مغالطات و تزوير للحقائق يتم نشرها، إليكم بعضها:
1- عدد المصابين في المغرب الحقيقي عشرات الملايين، أما مئات الآلاف المسجلة فهي التي تبث إصابتها بعد التحاليل.
2- 95./. من الإصابات بدون أعراض، و جل المغاربة أحسوا به في وقت ما و أنا منهم، لاكن هناك نسبة قليلة تعاني منه أصحاب الأمراض التنفسية و الصدرية و القلب و الوزن الزائد.. يحتاجون لرعاية خاصة و هنا المشكل!
3- القتلى و نحتسبهم عند الله شهداء هم أهلنا، 5000 المسجلة على عشرات الملايين تعتبر عادية، فالإنفلوانزا العادية تقتل أكثر، كما أن نسبة الإصابات في المغرب قليل جدا بالمقارنة مع الدول المجاورة.
4- التلقيح لم يكمل جميع مراحله الضرورية، كما يلزم وقت كاف لأشهر للمراقبة و الملاحظة، و هدا ما وقع للتلقيح الصيني.
تدكروا معي أن الصين كدبت على العالم في بداية الفيروس و أنكرته، فما الدي تغير الآن؟
5- الحكومة لا تقدر قول هاته الحقيقة خوفا من مساءلة أصحاب القرار، و ليس الشعب.
6- الأهم التفاؤل و الرياضة و الأكل الصحي لتقوية المناعة و الإيمان بالقدر.
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5
2 - hassan الأحد 29 نونبر 2020 - 18:14
قال مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان أنه سيكون من المحتمل العودة عالميا إلى الوضع الطبيعي، العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكننا سنضطر للاستمرار بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي، فاللقاحات لا تعني صفر كوفيد. وإن ظهور اللقاحات، إضافة إلى إجراءاتنا الحالية، سيسمح لنا بتسوية المنحنى بالفعل، وتفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض.
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1
3 - hakim الأحد 29 نونبر 2020 - 18:15
اللهم الطف بنا يارب العالمين ولكن هناك غلط في الكتابة المرجو توضيح عدد الحلات المتعافية
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2
4 - بن حميدو المناصرة الأحد 29 نونبر 2020 - 18:17
رحم الله الأموات وشفا الله المرضى ورفع عنا هذا الوباء أمييين
عدد الشفاء 4374 وليس 43740 ان شاء الله نحقيق هذا الرقم
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5 - سعيد ناصري سلا الأحد 29 نونبر 2020 - 18:18
تباعد تباعد تباعد كمامه كمامه ضروريه غسل ليدين او تعقيم استنشاق لما سخون تباعد ركوب وسائل نقل مخفف مثل سياره لخاصه دراجه او طكسي كبير 6مقاعد افضل من طوبيس، وطرام خصوصا اوقات ذروه ولو يكون فيه حافله او طرام 10ركاب يشكل اكبر خطر بالعدوه كذالك سلع والبضائع مستورده التي تستخدمه شركات يجب مراقبتها وتعقيم كذالك حذاري من اعدا وخونه ونفصالين المرضى بكرونا
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6 - جمال الأحد 29 نونبر 2020 - 18:29
إنخفاض واضح في إصابات وفيات حمد لله
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7 - قبيلة أهل سلام الأحد 29 نونبر 2020 - 18:31
Besoin de vous douaa SVP, Mon oncle est Mort Aujourd'hui De Covid19
إن لله وإن إليه راجعون
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8 - no comment الأحد 29 نونبر 2020 - 18:37
نظرا لتراجع الكشوفات التي تتم في المستشفيات العمومية فعدد المصابين اكثر من ذلك بكثير ، الله يحفظنا و صافي
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9 - بيت الله الأحد 29 نونبر 2020 - 18:38
انا اعيش في البيضاء الحياة عادية المقاهي مملوءة والأسواق المهم هناك ازدحام ..ومساجد لله مسدودة أقول مع نفسي هل كورونا موجودة سوي في المسجد
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10 - مغربي غيور و حزين الأحد 29 نونبر 2020 - 18:47
لك الله يا شعب المغرب .أما الحكومة و القصر كلهم ينادون نفسي نفسي . والمستشفيات و معدات المستشفيات يجب علينا أن نبيع ممتلكات المسؤولين كلهم في المزاد العلني لشراء المعدات و الدواء و الأطر الكفاءة و الغيورة و محاكمة المسؤولين على وفات الأبرياء لانه لو كان هناك قلوب حنينة مؤمنة و معدات متوفرة لانقدنا الكثير. لكن لله ما أعطى ولله ما اخد. والله يأخذ الحق في كل مفرط
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