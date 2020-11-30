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الرئيسية | مجتمع | شبكة ترفض حرمان ملايين المغاربة من لقاح الوباء بـ"فرض الأداء"

شبكة ترفض حرمان ملايين المغاربة من لقاح الوباء بـ"فرض الأداء"

شبكة ترفض حرمان ملايين المغاربة من لقاح الوباء بـ"فرض الأداء"
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:00

في وقت يروج أن "المغاربة سيدفعون ألف درهم لقاء جُرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا"، طالبت شبكة بجعل اللقاح المرتقب أن تشرع السلطات الصحية في تطعيم المغاربة به ابتداء من شهر دجنبر المقبل بالمجان.

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة طالبت الحكومة بإتاحة اللقاح المضاد لكوفيد-19 مجانا لجميع المغاربة، وضمان إتاحة اللقاحات بشكل عادل ومنصف لكل المواطنين بمختلف طبقاهم الاجتماعية.

وشددت الشبكة ذاتها على أن المساواة في فرص الحصول على لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 هي العامل الأساسي للتغلب على الفيروس وتمهيد الطريق للتعافي من الجائحة، خاصة أن 46 في المائة فقط من المغاربة يتوفرون على التأمين الصحي.

ولن يطرح تلقيح العاملين في الصفوف الأمامية على جبهة محاربة فيروس كورونا من موظفي الدولة إشكالا في ما يتعلق بمجانية اللقاح، باعتبار أن أغلبهم يتوفرون على مظلة التأمين الصحي، لكن الإشكال سيُطرح بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.

وأشارت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة إلى نسبة كبيرة من الأطر التربوية العاملة في التعليم الخاص، والأطر الصحية العاملة في المصحات الخاصة، إضافة إلى مهنيي سيارات الإسعاف الخاصة، الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية، بحكم عدم انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسيحصل المغرب على عشرة ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، ستُعطى أولوية التطعيم بها للعاملين في الصفوف الأمامية، من الأطر الصحية وأعوان الأمن والسلطة والأطر التربوية، ثم الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن؛ على أن يشمل التطعيم باقي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاما في مرحلة ثانية يُرتقب أن تبدأ في شهر يونيو من السنة المقبلة.

ويعتبر المسنون أكبر فئة مستهدفة بتطعيم المغاربة ضد فيروس كوفيد-19، إذ يتجاوز عددهم 3 ملايين شخص، حسب تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة.

واستنادا إلى المصدر ذاته فقد بلغ عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض حوالي 449 927، أي بنسبة 11.7 % من مجموع المنخرطين، من بينهم 8.9 % مسجلون بالقطاع الخاص و16.4 % تابعون للقطاع العام، حسب التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وبالنسبة لنظام المساعدة الطبية (راميد) فإن المستفيدين المسجلين به البالغين 60 سنة فما فوق يمثلون نسبة 12 % من المسنين، أي حوالي 1.251.538 مسنة ومسنا. وتعني هذه الأرقام، حسب الشبكة، أن نسبة كبيرة من المسنين لا يتوفرون على التغطية الصحية.

وبينما لم يصدر إلى حد الآن أي توضيح من السلطات الصحية بخصوص سعر اللقاح ضد الكوفيد الذي سيلقح به المغاربة، طالبت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة باستحضار مُعطى أن نسبة التغطية الصحية بالمغرب لا تتجاوز حاليا في 46 % من مجموع الساكنة، وبالتالي اعتماد مبدأ المجانية في تمكين المواطنين من التلقيح.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن فرض الأداء على كل من يرغب في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "سيجعل الملايين من المواطنين محرومين من حق يضمنه الدستور وتتحمل فيه الدولة المسؤولية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - رضوان الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:08
المغاربة محرومون من خيرات البلاد اولا، تانية محرومون من الحقوق، ثالثة محرومون من العاطفة، الحاجة الوحيدة لي بقى لينا ممحرومينش منها هي رحمة الله سبحانه وتعالى.
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107
2 - بن عمي الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:08
المسألة راها واضحة .ابحال التحليلة انتاع كورونا في اللول غادي اتكون غير فاسبيطارات انتاع الدولة من بعد غادي ايطلقوها الخواص.اللقاح كدلك واحد الصيمانة اوجوج تلقا الصيدليات فيها الانواع انتاع اللقاح انتاع كورونا ها الصيني ها الميريكاني ها ابريطانيا انتا اوجيبك.كاين شي وحدين لاباس عليهم غادي يمشيو البرا ايديرون .
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47
3 - عبد الله الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:08
لى أن يشمل التطعيم باقي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاما في مرحلة ثانية يُرتقب أن تبدأ في شهر يونيو من السنة المقبلة.
أش هاد تخربيق ياك كالو عملية تلقيح 80 ف المية من المغاربة ستتم قي ظرف 3 أشهر ؟؟
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27
4 - nouro الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:09
اللقاح زوين...اللقاح خايب ومشكوك فيه...اللقاح زوين خاص ايكون بالمجان..اللقاح خايب الى كان بالفلوس...افكار المغاربة مبعثرة ومتناقضة...التواصل نادر ان لم نقل منقرض...المهم العلم لا يعلى عليه...اوصيكم بالمدرسة وتقويتها والا سنعيش متخلفين للابد...تحياتي
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11
5 - Max الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:09
كل من يتاجر بالربح من شبكات و جمعيات بخصوص تلقيح ضد فيروس كفيد 19 مصيره السجن ثم مصادرة املاكه .
البلد في حرب مع المرض لا تقبل اي اعدار .
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13
6 - ميمون الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:11
هذه كارثة

ماقالو 20 درهم أو حتى 100 درهم

قاليك 1300 درهم
بناقص منو هذا تلقيح

الدول كاملة التلقيح بالمجان والمغرب حتى الهواء ماكرهش يبيعولنا
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10
7 - سلام عليكم الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:12
لي سمع تغطية صحية اهرب ههه تغطية صحية هاهي عندي مثلا في الف درهم تاع علاج كيرجعو لية 100درهم هذا هو تغطية صحية؟؟
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21
8 - صاحبة راي الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:15
عن نفسي لا اامن بهاته السياسات التي هدفها بيع اللقاح والاستفاذة من المبالغ الخيالة على ظهر الشعب والطبقة الكادحة و انا شخصيا لن استهلك هذا اللقاح حتى لو بالمجان عفانا الله واياكم جميعا...
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14
9 - حسن العياطي الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:20
اصلا غالبية المغاربة عدميين تنخرهم نظرية المؤامرة ويشككون في اللقاح وخاصة اذا كان لقاح مجاني وبالثالي لن يقبلوا التلقيح.
لكن اذا كانت جرعات اللقاح مؤدى عنها فلا شك انهم سيتهاتفون عليها بشكل كبير، وعليه وجب تسعيره لكي يقبلوا عليه طواعية....
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6
10 - غريب في بلاده الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:23
المغاربة محرومين غير من اللقاح الله ياخد الحق المغاربة محرومين من كلشي فهاد البلاد. عندنا 2 حقوق حق التصويت و حق التلقيح ههههه غيل زيدوه على ريوسكم هاذ التلقيح من عندي.
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8
11 - الملاحظ الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:23
و الله ما نديرو وخا يكون فابور
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17
12 - mohammed الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:23
هذه الشبكة لو كانت تهمها صحة المغاربة حقا كان عليها مسائلة السلطة عن طبيعة هذا اللقاح الذي لا زال في مرحلة التجريب ولماذا الإصرار على استخدامه على المغاربة قبل الصينيين وقبل كل شعوب المعمور.
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7
13 - مهاجر الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:24
ومن قال اننا متشوقون وننتظر اللقاح. المجتمعات الغربية اغلب سكانها لن يأخدو اي لقاح،، والعالم الثالث في تنافس على من سيكون الاول في في الاستفادة من السم القاتل
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8
14 - riyad الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:25
يجب نشر كل ميتعلق بلقاح سينڤك قبل شروع في التلقيح على غرار موديرنا و phizer قبل مناقشة التمن
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-1
15 - الرباطية الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:27
حسب علمي اغلبية المغاربة لا يريدون التلقيح بتاتا و خاءفون منه
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5
16 - الهلالي عبد الصمد الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:28
واش مبقاش فيكم هاد الشعب بغيتوه اخلص حتى اللقاح راه الناس واصلة فيهم حتال العضم اعطوهم الدعم اخلصوه بيه اللقاح وتولي بضاعتنا ردت الينا
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1
17 - khalid الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:30
ici dans mon pays le Canada et ma province Quebec, le test covid19 est gratuit, le vaccin est gratuit. woow. MARRROOOCC stupid. salam
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-8
18 - الدغمي بوغمامة الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:31
الى كان اللقاح ب الف درهم راه كيف والو. غير هو خاص يكون يرجع فالميتيال. و صحاب الرميد فابور مفيها باس. و صحاب القطاع الخاص يتكلفو الشركات و ها مريضنا معندو باس. صراحة الدولة بزاف عليها تعطيه فابور لانها ستثقل الميزانية و خاص كل واحد يتحمل مسؤوليتو. الدولة راه هما احنا كمواطنين هكذا خاص نفكرو.
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-6
19 - mohajir الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:35
غا بالصحة للحقوقيون
واش كضحكو علينا
حقوقيون عطيونا التساع
باش نافعينا
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3
20 - الحسين الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:37
نحن نسمع يوميا في الاعلام الوطني أن جلالة الملك همه الوحيد هو صحة المغاربة.قبل اي اعتبارات أخرى .
فنطلب من الملك أن يكون العلاج واللقاح مجاني لكل المغاربة.
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-2
21 - Yoyo الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:42
باختصار يجب أن يكون اللقاح مجانيا لجميع الفئات مادامت زورونا وباء،والدولة عدة وسائل التفاهم مع صناديق التأمين والمنظمات الاجتماعية لاستخلاص ثمن اللقاح ولو أن هذا الأمر سيتسبب لها في عجز هائل
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-2
22 - أمازيغي باعمراني الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:42
تكلموا باسمكم فلم يخول لكم الشعب الصلاحية لتنطقوا باسمهم ، لا أريد لقاحا حتى ولو منحتمونا المال صحتي أقوى من هذا الفيروس وأغلى من المال.
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23 - انسان الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:44
قريبا إذا أردت أن تنتخب عليك بلاداء
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-2
24 - ليكاين الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:48
للي بغا القح راسو بسموم شغلو هاداك باطل ولى بفلوس انا بعدا والله منديرو واش للي خلقنا دار لينا مناعة كتحارب كلشي وهادو باغيين اتجرو في اللقاحات والسموم بزاز واش خادو مسطيبن راه جسد ديالي حر فيه مملقحش
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1
25 - بنعبدالسلام الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:49
إذا كان الأمر كما جاء في المقال ، فإن هذه اللعبة كلها مجرد عملية تجارية لا غير ،خَطٌَطٌَ لها الكبار (الصين وأمريكا والدول الأخرى الكبرى) وسينفذها الصغار ( العالم الثالث)." مَا خْصّْ لمغاربة مْسَاكْن غير 1000درهم ". لا حول ولا قوة إلا بالله.
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26 - متتبع مغربي الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:51
هل هذه الشبكة من اوروبا او امريكا او من كوكب ٱخر.
تقول لا يوجد اشكال مع 47% من المغاربة لان لهم تأمين صحي.
وهل التأمين الصحي في المغرب يسدد 100% من الدواء الاغلية يحصلون على نسبة متدنية من التعويض للدواء و العلاج.
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27 - كتامي الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:57
( في وقت يروج أن "المغاربة سيدفعون ألف درهم لقاء جُرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا" ) سطروا على كلمة "يروج"، عملية وطنية ضخمة بهذا الشكل يتم تنفيذها بأقل قدر من المعلومات الرسمية، تكود تكاد منعدمة، مما يفتح الباب أما التأويلات والإشاعات... سكوت الجهات الرسمية غير منطقي.
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28 - مهاجرة الاثنين 30 نونبر 2020 - 14:58
البلد الوحيد في العالم لم تفهم فيه حتى حاجة هو بلدي الحبيب.عايشين و صافي
الهجرة لمن استطاع
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