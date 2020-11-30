آلية "المثمر" تطلق المرحلة الثانية من البرنامج‎

هسبريس من الرباط

بعد النتائج المشجعة للغاية للمرحلة الأولى من برنامجها المتنقل "المثمر" التي انطلقت في أكتوبر 2019، واستمرارًا لالتزامها بتطوير زراعة أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ، أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP المرحلة الثانية من هذا البرنامج برسم الموسم الفلاحي 2020-2021.

وتخطط OCP، خلال حملتها الجديدة، لمضاعفة المساحة المغطاة في العام الماضي من عشرة آلاف هكتار إلى أكثر من عشرين ألف هكتار على مستوى أكثر من 100 موقع في 23 إقليما، موزعة على مناطق مناخية زراعية مختلفة.

كما سيستفيد من الحملة، وفق وثيقة مفصلة صادرة عن المجموعة، أكثر من أربعة آلاف مزارع، حيث ستستهدف المرحلة الثانية الحبوب والبقوليات أولاً، وأيضًا المحاصيل الأخرى ذات الإمكانات العالية مثل البذور الزيتية، كما تم توفير أكثر من 40 آلة حصاد للبذور للمنظمات المهنية في مناطق مختلفة من المملكة.

الوثيقة ذاتها أضافت أنه سيتم تثبيت أكثر من 600 منصة عرض مباشرة للبذور، ومراقبتها باتباع مسار تقني وبروتوكول علمي يسمح للمزارعين بنقل الممارسات الزراعية الجيدة (لا سيما التسميد الرشيد والإدارة المتكاملة للآفات) ومقارنة النتائج التي تم الحصول عليها، "مع أداة تحكم في متناول المزارع، بهدف تشجيع ممارسة الزراعة على أسس علمية، والزراعة الأكثر مرونة واستدامة مما يجعل من الممكن مواجهة تقلبات المناخ مع الحفاظ على الموارد وتحسين بنية التربة وخصوبتها".

دعم رقمي

يعد استخدام التكنولوجيا الرقمية للاستفادة من البيانات التي يتم جمعها من المزارعين أحد نقاط القوة برنامج "المثمر"، والذي يهدف إلى إثراء قاعدة البيانات الزراعية المغربية وتزويد النظام البيئي ببيانات دقيقة ومحلية لتسهيل القرارات الزراعية.

تهدف الحلول التكنولوجية التي طورها برنامج "المثمر" إلى رقمنة الإدارة الزراعية لأراضي الزراعة المباشرة، وهذا يجعل من الممكن الإبلاغ عن المعلومات ومراقبتها في الوقت الفعلي للاستفادة من المعلومات الزراعية التي تم جمعها أو كل مجال يتم رصده.

وفي هذا الصدد، ومن أجل الاستفادة من التعليقات الواردة من منصات عرض الزرع المباشر وتسهيل مشاركة هذه التعليقات، تم إنشاء تطبيق رقمي "Agritrial" من قبل فريق "المثمر"، والذي يتيح رقمنة الإدارة الزراعية لمخططات عرض الزرع المباشر والتغذية الراجعة في الوقت الفعلي، مع إيراد للمعلومات التفصيلية حول تطور المنصات.

نهج تشاركي

من أجل تعزيز مشاركة المزارعين واستدامة نظام الزرع المباشر في المناطق المتضررة، اختارت مجموعة OCP نهجًا تشاركيًا للمزارعين والمنظمات المهنية.

وعليه، يتم توفير 40 تدريبًا للجمعيات والتعاونيات الزراعية النشطة، وفقًا للمواصفات المحددة والأهداف المرجوّة مسبقًا، وفقًا لإمكانيات كل إقليم. والهدف من ذلك هو جعلهم سفراء للزرع المباشر والزراعة المحافظة على الموارد.

وبالهدف نفسه ولتعزيز قدرات هذه المنظمات المهنية، خططت الآلية للتدريب المكيف المخصص لتعزيز قدراتها في المكننة، وتقديم الخدمات لصالح المزارعين والأنشطة المدرة للدخل القادرة على خلق فرص عمل، وتقديم قيمة مضافة للعالم القروي.

شركاء واحتياطات

من أجل ضمان امتداد هذه الممارسة إلى مناطق جديدة، تعمل آلية "المثمر"، بشراكة مع المديرية الإقليمية للفلاحة بجهة الشرق، كجزء من تعاون متعدد التخصصات "يهدف إلى تنفيذ برنامج الزرع المباشر في ثلاث أقاليم (وجدة، بركان، تاوريرت).

ويروم هذا التعاون إلى إدخال نظام إنتاج مرن لتغير المناخ، في واحدة من المناطق شبه القاحلة والجافة في المغرب.

تحشد آلية "المثمر"، بالإضافة إلى الموارد الفنية والمالية، عددا من الأشخاص المبادرين الذين يؤيدون هذا التحدي المتمثل في التنمية القروية، وتوجيه المعرفة وبناء القدرات للمزارعين.

طاقة بشرية من المهندسين الزراعيين الشباب، رجالا ونساءً، تأتي الغالبية العظمى منهم من مدارس الهندسة الفلاحية الوطنية، ولديهم الحافز لإنجاز واجبهم المتمثل في مرافقة المزارعين.

في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن آلية "المثمر" حريصة على الامتثال الصارم للتدابير الصحية والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطات المختصة. وبالتالي، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية لحماية المزارعين والفرق المشاركة في البرنامج.

وكمثال على ذلك، جرى التركيز على محدودية عدد المزارعين وأعضاء نقاط البيع الموجودين بالميدان. كما تم توفير منصة تدريب عن بُعد للمزارعين، لتمكينهم من متابعة الدورات التدريبية من خلال محتوى متعدد الوسائط غني ومتنوع. كما تعمل رسائل التوعية أثناء زيارات المهندسين الزراعيين على تذكير المزارعين بواجب احترام تدابير التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة واقية عند الاتصال بأشخاص آخرين.