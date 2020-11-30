مندوبية التخطيط: استقرار بأسعار الماء والكهرباء

هسبريس من الرباط

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعي "إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء" قد عرفت استقرارا خلال شهر أكتوبر 2020.

كما أوردت المندوبية ذاتها، في مذكرة صادرة عنها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" عرف ارتفاعا بـ0,3 في المائة خلال شهر أكتوبر 2020 مقارنة مع شهر شتنبر 2020.

ووفق المذكرة ذاتها، فإن هذا الارتفاع نتج بالخصوص عن ارتفاع الأسعار بـ2,0 في المائة في قطاع "التعدين"، وبـ0,4 في المائة في قطاع "الصناعات الغذائية"، وبـ0,2 في المائة في "الصناعة الكيماوية"، وبـ0,1 في المائة في "صناعة الملابس" وفي "صنع منتجات من المطاط والبلاستيك".

المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن الأسعار تراجعت بـ0,2 في المائة فيما يتعلق بـ"صنع الأجهزة الكهربائية"، في الوقت الذي عرف فيه الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات الاستخراجية" ارتفاعا بـ0,1 في المائة خلال شهر أكتوبر 2020.