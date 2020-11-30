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لفتيت: دجنبر آخر أجل للتسجيل في "لوائح الغرف"

لفتيت: دجنبر آخر أجل للتسجيل في "لوائح الغرف"
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 نونبر 2020 - 21:50

ذكّر عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، المهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية المذكورة، بمناسبة المراجعة السنوية لهذه اللوائح برسم سنة 2021، تمتد من فاتح دجنبر الجاري إلى غاية 31 منه، وذلك عملا بالأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

وشددت وزارة الداخلية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، على أنه خلال هذه الفترة، يتعين على المهنيين غير المقيدين في اللوائح الحالية والمستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل عند حصر اللوائح الانتخابية في 31 مارس القادم، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها. ويجب إيداع طلبات القيد المذكورة بمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني.

كما ذكّر وزير الداخلية المهنيين المقيدين في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية الذين يرغبون في نقل قيدهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى، أو من دائرة انتخابية أو فرع انتخابي إلى دائرة أو فرع انتخابي آخر، أو من غرفة إلى غرفة أخرى، أن يقدموا طلبات نقل قيدهم لدى المكاتب سالفة الذكر، وذلك خلال شهر دجنبر الجاري.

وخلال الاجتماعات التي ستعقد لهذه الغاية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير المقبل، يضيف البلاغ، ستعرض طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل على اللجان الإدارية المختصة، قصد دراستها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

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