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Covid Hespress
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المغرب يسجل 2533 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2533 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 نونبر 2020 - 17:50

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2533 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 356336 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3597564 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 57 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5846 حالة.

وتم التأكد من 2977 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 305291.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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