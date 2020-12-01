24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1113:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دبلوماسية المملكة تضع الدولة الليبية على سكة وحدة المؤسسات‬ (5.00)

  2. أعناق آلاف المجازين والعاطلين تشرئب إلى لوائح "مباريات المتعاقدين" (5.00)

  3. أخطار سخانات الغاز (5.00)

  4. تفاصيل اعتداء انفصاليين ونشطاء جزائريين على مغربيات في باريس (5.00)

  5. بوصوف يدعو إلى توأمة مدن الصحراء لمحاصرة أكاذيب البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | بنعبد القادر يرفض اتهامات بالوقوف ضد قانون الإثراء غير المشروع

بنعبد القادر يرفض اتهامات بالوقوف ضد قانون الإثراء غير المشروع

بنعبد القادر يرفض اتهامات بالوقوف ضد قانون الإثراء غير المشروع
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:00

رفض محمد بنعبد القادر، وزير العدل، اتهامه بالوقوف في وجه إخراج قانون الإثراء غير المشروع، و"الذي يثير حساسية عندما يتم نقاشه في علاقته بالفساد"، على حد قوله، مؤكدا أنه هو من أشرف على إعداد مشروع قانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عندما كان على رأس وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

وأكد بنعبد القادر، ضمن كلمته اليوم الثلاثاء خلال مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أنه أعد بالإضافة إلى ذلك مشروع التصريح بالممتلكات مع المجلس الأعلى للحسابات والذي أصبح جاهزا، مشيرا إلى أنه "أعد مرسوم متابعة إستراتيجية محاربة الفساد، ومرسوما لمعالجة تلقي الشكايات حول الفساد".

وفي رد على ما دأب نواب من حزب العدالة والتنمية من ترديده بكون الفساد "كايخلع شي ناس" والبعض منخرط فيه، أكد الوزير الاتحادي أنه مؤشر غير صحيح؛ لأن الجميع منخرط في محاربة الفساد، دولة ومجتمعا وقوى حية.

وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن "أسباب النقاش حول الإثراء غير المشروع ضمن القانون الجنائي معروفة ومرتبطة بفلسفة المراجعة بين الشامل والجزئي".

وحول نقاش الكونية والخصوصية، اعتبر الوزير أن المغرب جزء من المنظومة الكونية؛ لأن الفكر الحداثي كان يواجه في السابق بأنه يحمل فكرا مستوردا من قبل دعاة الخصوصية، منتقدا الحديث عن كون الالتزامات الدولية ليست أولوية بدعوى السيادة؛ في حين أن المغرب له موقع في المحافل الدولية.

ونبه بنعبد القادر إلى الزخم الذي يعرفه المغرب في العالم باعتباره شريكا يفي بالالتزامات الدولية وأنه لا يغلق أبوابه على المجتمع الدولي، مذكرا بكون أنصار حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب لا يجدون ملاذا غير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان؛ لكن خلال العشرين سنة الماضية دخل المغرب المنظومة الدولية.

وأكد وزير العدل أن المغرب عندما أعلى من قيمة المواثيق الدولية في ديباجة دستور المملكة الشريفة سقطت الخصوصانية، معتبرا أنه باسم الخصوصية يمكن أن يتم قطع الرؤوس في الساحة العمومية؛ لكن المجتمع الدولي ليس أغيارا بل المغرب جزء من المجتمع الدولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - الوجدي1 الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:08
من عند الله هذا الوزير شخصيا لا أرتاح له ؛ ربما لزدواجية خطاباته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
2 - مواطن مغربي الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:15
انا على يقين ان قانون الثراء الغير المشروع لن يخرج للوجود ابدا.وكلنا نعلم لماذا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
3 - محمد محمد الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:16
اعتقد ان هذا القانون لا يحتاج إلى الموافقة أو التصويت عليه من طرف البرلمان لأنه القانون الذي يترقبه المواطنون و تفعيله . كل من عارض على مثل هذه القوانين التي تحارب الفساد هو فاسد اصلا كما يجب أن تتضمن جميع البنود التي تقنن هذا القانون عقوبات صارمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
4 - Ayoub الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:17
سي بنعبد القادر مظلوووووم مسكين مادار والو .......عطيواه شوية ديال التيقار هو مسكين زرررف غير 40 مليون نسمة في ساعة اضافية على غرينيتش ......رحم الله المناضلين الاتحاديين الشرفاء الاصيليين.....!!!!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
5 - مهاجرة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:19
حينما تريد تنظيف المنزل من طابقين.يجب تنظيف من الفوق الى الاسفل.
الفاهم يفهم اثرياء في بلد فقير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
6 - khalil الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:22
إلى مابغاش، راحنا عارفين علاش...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
7 - مواطن من المغرب الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:25
السيد الوزير يرفض الاتهامات الموجهة اليه برفض قانون من أين لك هذا.. وليس عنده الشجاعة الاشتراكية ليقول من يرفض ذاك القانون ويسميه بإسمه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
8 - mansour الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:25
ما يهمنا نحن كمواطنين هو ما تحقق على أرض الواقع ليس على الأوراق وما يؤسفنا أيضاً أنه لا يوجد مسؤول أبان عن حنكته وعن وطنيته الصادقة في محاربة هاذه المجازر في حق أموال الشعب كفى من العبث ياسيد الكل متواطئ في هاذا الجرم. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون صدق الله العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
9 - مشروع في الحقيقة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:26
أمام غياب نص جنائي صريح يجرم الفعل يبقى الاثراء مشروع و مباح في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - عبدالإلاه الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:40
بلا بلا ،قوة الخوروطو والهدرة الخاوية ،هذا هو مشكلنا في المغرب ،الهدرة بزاااف و الفعل والو باااح ،يجب على الدولة محاربة الفساد مركزيا أما أن نعول على من هم أصلا يديرون ناعورة الفساد فإننا نضحك على الذقون ،و لا شيء سيتغير ،المغرب مقبل على تحديات صعبة على جميع المستويات ،و اقتصاد الريع والبريكولاج لن ينفع بعد الآن .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - الرباطي المهدي الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:43
اذا كان سي بنعبدالقادر يرفض الاتهام بالوقوف ضد قانون الأثراء الغير المشروع. فلماذا في كل مرة يتأخر هدا القانون؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - خبير الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:52
هل فهم أحدكم جوابه؟ لغة خشبية بإمتياز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - عبد الله الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:53
يفتقد للكفاءة بشكل ذريع. يكفي فقط أن قانون تكميم الأفواه كان فضيحة بكل المقاييس في عهده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - أستاذة وطنية الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 18:03
لن يتم إصلاح البلاد ما دامت المحاسبة عن الأثرياء غير المشروع لم يطبق ساركوزي كرئيس فرنسا الأسبق يحاكم من أجل الفساد المالي حنا تابعين فرنسا في كل شيء إلا محاربة الفساد والمفسدين رغم اننا ندعي دولة الحق بلا حق والقانون الذي يسري على الضعفاء فقط اما المفسدين يملاؤون حساباتهم أموالا ويفرون إلى الخارج تمتعون ويبكي الباكي ويشكي الشاكي ولا من يسمع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - تعليق على الموضوع الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 18:04
أي ثراء في بلد يوجد فيه البؤس هو ثراء غير مشروع اخلاقيا وإن كان مشروعا قانونيا. الخلاصة يجب تعريف وتوضيح الاثراء المشروع حتى يتم محاربة الغير المشروع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - لغة الخشب الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 18:06
يجيد لغة الخشب. في اطار العولة والنقاشات البيداغوجية والدول النتمية والحداثة كان من الواجب مناقشة مشروع دراسة قانون انزل في اطار الحزبية والسياسية الحداثية ال...........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.