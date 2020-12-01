أكاديمية الدار البيضاء ترصد ارتفاع معدلات النجاح

هسبريس من الدار البيضاء

رصد مسؤولو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار للبيضاء-سطات، تحسنا لافتا في مؤشرات التعليم العمومية بالجهة، حيث تم تسجيل زيادة كبيرة في نسبة التلاميذ المتمدرسين، إلى جانب ارتفاع معدلات النجاح.

وقال عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار للبيضاء-سطات، إن نسب نجاح التلاميذ في الامتحانات الإشهادية عرفت ارتفاعا ملحوظا في نهاية المراحل الابتدائية والثانوية الإعدادية.

وأضاف طالب، خلال لقاء نظم على هامش المجلس الإداري للأكاديمية الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أنه تم تسجيل الشيء نفسه بالنسبة للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا.

وأكد المتحدث أنه "تم تسجيل تقدم ملموس في مؤشر النجاح، ومؤشرات التمدرس بالجهة"، مشيرا إلى "كسب رهان التعميم بالسلك الابتدائي بفضل تضافر جهود المتدخلين والشركاء، وتحقيق نسبة مهمة في سلك التعليم الثانوي الإعدادي، وأيضا في سلك التعليم الثانوي التأهيلي".

وأبرز عبد المومن طالب أنه "رغم الإكراهات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، استطاعت الأكاديمية تأمين الاستمرارية البيداغوجية، في احترام تام للإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، وأجرت جميع محطات الاستحقاق الوطني الخاص بامتحانات البكالوريا ببعديها الوطني والجهوي، وفي الدورات العادية والاستدراكية، بصفر حالة كوفيد-19 لدى المترشحات والمترشحين".

وقدم مدير الأكاديمية عبد المومن طالب مجموعة من المعطيات حول مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وحصيلة السنة المالية 2020، والخطوط العريضة لمشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار، ومشروع برنامج عمل الأكاديمية للفترة 2021-2023، إلى جانب مشروع برنامج العمل الجهوي 2021 ومشروع الميزانية الجهوية المرتبطة به.