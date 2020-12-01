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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3508 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3508 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 359844 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3614941 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 69 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5915 حالة.
وتم التأكد من 4902 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 310193.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.