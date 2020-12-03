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كُتّاب وآراء
الضمان الاجتماعي يتكفل بمصاريف معالجة الوباء
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه سيتكفل بمصاريف العلاجات المتعلقة بوباء "كوفيد-19"، في إطار التأمين الإجباري عن المرض، ابتداء من 28 أكتوبر 2020.
وأورد الصندوق في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أنه سيتم تعويض مصاريف العلاجات أو تحملها طبقا للتعريفة الوطنية المرجعية الجاري بها العمل، أخذا بعين الاعتبار البروتوكول الصادر عن وزارة الصحة، والذي يعتبر القاعدة الأساس لتحمل هذه المصاريف.
وشدد CNSS على أن اختبار الإصابة بـ"كورونا" (PCR) ليس قابلا بعد للتعويض، وسيتم الشروع في تعويضه بمجرد تحديد التعريفة والإجراءات الواجب اتباعها لهذا الغرض، بالاتفاق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.