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الضمان الاجتماعي يتكفل بمصاريف معالجة الوباء

الضمان الاجتماعي يتكفل بمصاريف معالجة الوباء
هسبريس من الرباط
الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:10

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه سيتكفل بمصاريف العلاجات المتعلقة بوباء "كوفيد-19"، في إطار التأمين الإجباري عن المرض، ابتداء من 28 أكتوبر 2020.

وأورد الصندوق في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أنه سيتم تعويض مصاريف العلاجات أو تحملها طبقا للتعريفة الوطنية المرجعية الجاري بها العمل، أخذا بعين الاعتبار البروتوكول الصادر عن وزارة الصحة، والذي يعتبر القاعدة الأساس لتحمل هذه المصاريف.

وشدد CNSS على أن اختبار الإصابة بـ"كورونا" (PCR) ليس قابلا بعد للتعويض، وسيتم الشروع في تعويضه بمجرد تحديد التعريفة والإجراءات الواجب اتباعها لهذا الغرض، بالاتفاق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

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1 - سين الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:19
ولي قبل 28 أكتوبر يكبوا الماء على كرشهم ياك؟ إيوا باز أسيدي ! .تحياتي
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2 - خالد F الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:20
واو لا أكاد أصدق أن هذا يحصل في المغرب، هذا المغرب الذي نتقاسم حبه يسير في الطريق الصحيح، شكرا يا صاحب الجلالة،
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