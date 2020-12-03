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Covid Hespress
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المغرب يسجل 4434 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 4434 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 03 دجنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 4434 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 368624 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3648367 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 78 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6063 حالة.

وتم التأكد من 4750 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 318987.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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