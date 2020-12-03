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كُتّاب وآراء
وزارة الداخلية ترفض ترويج مغالطات للإساءة إلى صورة المؤسسات
أفادت وزارة الداخلية أنه تم تسجيل لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها.
وعبرت وزارة الداخلية، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن تنديدها المطلق ورفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.
وأبدت الوزارة ذاتها الاستغراب من صدور ذلك عن أشخاص من المفروض فيهم أن يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن.
وتابع المصدر بالقول "إن عمل جميع مكونات وزارة الداخلية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تمثل بدون شك عنوانا للإختيار الديمقراطي الذي تبنته المملكة المغربية، والقائم على التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون، سواء في إطار ممارسة الحقوق أو التقيد بالواجبات.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية أن المؤسسات القضائية ببلادنا كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج، والافتقاد لروح المسؤولية والموضوعية، وتبخيس ما يتم تحقيقه من تقدم ومكاسب مشهود بها وطنيا ودوليا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
هناك مظلومين كثر، و يجب مراقبة عمل كل مسؤول كيفما كانت وظيفته
لكن ليست كل "المغالطات" مغالطات، فمعظم ما تسميه سيدي الوزير بــ"مغالطات" هو حقيقة.
و الحقيقة هي أن: مؤسسات الدولة و مسؤوليها تنخرها و تنخرهم سرطانات الفساد و سوء إستغلال السلطة و الشطط في إستعمالها و هدر المال العام.
و كل من يرفض هذه الحقيقة، إما لا يعيش في المغرب، أو يستفيد من السلطة و الفساد و المال العام، أو خائف من بطش و إنتقام "المخزن".
فالقانون وجب على الجميع وفوق الجميع .
وكذلك اعتمادها على لمقدم و الشيخ والقائد في عصر العولمة والهواتف الذكية يجعلها عرضة لتبخيس عملها.
في الحقيقة هذه المؤسسات هي من اساءت لنفسها ولصورة الدولة المغربية بممارسات وتجاوزات لا تليق ببلد يحترم نفسه ومواطنيه.
نشكر هسبريس على تقريرها، السؤال الدي وجب طرحه: هل الموظفون في الداخلية و الأمن ... في المؤسسات ملائكة تمشي فوق الأرض و لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم و أرجلهم ز لت يخطؤون؟
الجواب: عند قراء هسبريس الأعزاء أكيد و دون شك.