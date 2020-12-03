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الرئيسية | مجتمع | وزارة الداخلية ترفض ترويج مغالطات للإساءة إلى صورة المؤسسات

وزارة الداخلية ترفض ترويج مغالطات للإساءة إلى صورة المؤسسات

وزارة الداخلية ترفض ترويج مغالطات للإساءة إلى صورة المؤسسات
هسبريس من الرباط
الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:25

أفادت وزارة الداخلية أنه تم تسجيل لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها.

وعبرت وزارة الداخلية، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن تنديدها المطلق ورفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.

وأبدت الوزارة ذاتها الاستغراب من صدور ذلك عن أشخاص من المفروض فيهم أن يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن.

وتابع المصدر بالقول "إن عمل جميع مكونات وزارة الداخلية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تمثل بدون شك عنوانا للإختيار الديمقراطي الذي تبنته المملكة المغربية، والقائم على التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون، سواء في إطار ممارسة الحقوق أو التقيد بالواجبات.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية أن المؤسسات القضائية ببلادنا كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج، والافتقاد لروح المسؤولية والموضوعية، وتبخيس ما يتم تحقيقه من تقدم ومكاسب مشهود بها وطنيا ودوليا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - محمدين الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:40
يجب أن يكون القضاء المستقل هو الفيصل لمعالجة هذه الخرجات وليس عصا وزارة الداخلية
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41
2 - مواطن من المغرب الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:43
وزارة الداخلية ذهبت هيبتها مع ذهاب رجلها القوي إدريس البصري.. عندما كان رجل الأمن يركب الحافلة متوجها إلى عمله وكان يقف بجانب السائق فترى جميع الركاب في صمت وكأن على رؤوسهم الطير..
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-19
3 - فريد الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:43
أين كانت وزارة الداخلية عندما كان شرف الناس يمرغ من طرف الدولة
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30
4 - عادل الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:45
شكون يشهد للعروسة غير والدتها
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34
5 - إبراهيم المعلم الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:45
على وزارة الداخلية أن تقوم بتحقيق لكي يتأكد المغاربة أن عملية التصوير لم تكن وراءها جهات أمنية. أما إعلاء براءة الذمة فغير كاف إذا كنا في دولة الحق والقانون. أتبثوا لنا حسن نواياكم بتقرير أمني يثبت الجهة التي وراء تسريب الفيديو. هذا هو المعقول.
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36
6 - خالد F الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:45
السيد وزير الداخلية على حق، فالتبخيس أصبح محتوى رئيسي لبعض قنوات التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى تحقيق غايات شخصية على حساب سلامة ومصلحة وطمأنينة المغاربة وفوق هذا إنكار للمجهودات التي تبدلها الدولة المغربية بكل مؤسساتها وهياكلها، مؤخرا تلقيت شهادة من شخص عربي زار المغرب فصدم مما رآه في جميع القطاعات وخصوصا البنية التحتية والنظافة ووفرة الخضر والفواكه، فاللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى نعم الحمد من الإيمان.
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-14
7 - مواطن الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:45
و نحن أيضا نرفض كمواطنين الإسائة إلى مؤسسات الدولة ... شرط أن تكون مؤسسات نزيهة تخدم مصالح " الوطن و المواطنين فقط " و لا يخدم موظفها الساميون و البسطاء مصالحهم الشخصية و نزواتهم و لا يستغلون مناصبهم من أجل البريستيح و الحصول على إمتيازات على ظهر الشعب المغربي المقموع ... عندما تكون المؤسسات الوطنية مخلصة للوطن و المواطن .. فنحن كمواطنين سوف نكون أول من يدافع عن من يسئ إليها ...
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30
8 - المغالطات الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:47
ماذا تريدون من الناس¿ هل تريدون من كل الناس أن تطبل لمؤسسات الدولة و من ينتقد شيئا يصبح خائنا و مبخسا لعمل هذه المؤسسات، عجبا لكم يا دولة المخزن الناس عندكم صنفان إما مطبل عياش منبطح على طول الخط أو منتقد معتقل مسجون أو مشروع سجين، لا تقبلون كلمة نقد واحدة لماذا لا تواجهون الادعاءات التي تزعمون بالحقائق و الوقائع التي تدعون امتلاكها و الحقيقة التي تمتلكون على الدوام. ما هكذا تورد الإبل يا خدام المخزن، اليوم أنتم تحت رجليه و غدا يلقى بكم في القمامة، لفتيت لا أظنك سوف تصنع ولو 1 في المائة مما صنع البصري للمخزن، أنظر هل ترى له من قبر
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19
9 - جريء الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:47
بدل تكميم الافواه، يجب البحث فيما ينشر، و ليس الهروب للامام.
هناك مظلومين كثر، و يجب مراقبة عمل كل مسؤول كيفما كانت وظيفته
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16
10 - أستاذ الاجتماعيات الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:49
الإساءة للمؤسسات و المسؤولين مرفوضة، كما هي الإساءة للمواطن و المواطنة و للوطن مرفوضة جملة و تفصيلا.
لكن ليست كل "المغالطات" مغالطات، فمعظم ما تسميه سيدي الوزير بــ"مغالطات" هو حقيقة.
و الحقيقة هي أن: مؤسسات الدولة و مسؤوليها تنخرها و تنخرهم سرطانات الفساد و سوء إستغلال السلطة و الشطط في إستعمالها و هدر المال العام.
و كل من يرفض هذه الحقيقة، إما لا يعيش في المغرب، أو يستفيد من السلطة و الفساد و المال العام، أو خائف من بطش و إنتقام "المخزن".
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16
11 - بومليك الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:53
النقد البناء لابد ان يكن حرا مطلقا خاصة عندما يكون الناقد مست المؤسسات بكرمته وحريته الشخصية.
فالقانون وجب على الجميع وفوق الجميع .
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7
12 - Aboufaris الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:54
بما ان وزارة الداخلية تعتبر ام الوزارات فهذا دليل كاف ومقبول على انتقادها من قبل المواطنين.
وكذلك اعتمادها على لمقدم و الشيخ والقائد في عصر العولمة والهواتف الذكية يجعلها عرضة لتبخيس عملها.
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0
13 - سعيد من الرباط الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:56
لجوء بعض الأشخاص إلى القيام بخرجات في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها ما هو إلا عمل حقير وخسيس وجبان ووجب الضرب بيد من حديد على رؤوس هؤلاء الخونة الانذال الذين يأكلون الغلة ويسبون الملة. الحمد لله نعيش في أمن وأمان واطمئنان بفضل الله المنان ثم عيون رجال الأمن التي لا تنام و الذين نقول لهم من هذا المنبر ألف تحية وسلام وحفظكم الرحيم الرحمان.
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-3
14 - عمر تمارة الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:56
يجب الضرب بيد من حديد مع هؤلاء لا شفقة ولا رحمة معهم يريدون زرع الفتنة في المملكة عاشت المملكة الشريفة (الله الوطن الملك)
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-3
15 - sabiiir الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:57
الله ياخد الحق فكل ظالم يستغل سلطته و ينفذ مآربه الشخصية ويهدد سلامة المواطنين
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4
16 - سمير الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:59
حين ينتقد المغاربة التعليم والصحة ومختلف الادارات، لا تعتبر الدولة إساءة لهذه المؤسسات بل تتعامى حتى عن التدقيق في محتوى هذه الانتقادات والشكايات. ولكن بمجرد ان تنتقد إحدى المؤسسات الامنية يصل الامر الى المس بالمقدسات والتخوين.
في الحقيقة هذه المؤسسات هي من اساءت لنفسها ولصورة الدولة المغربية بممارسات وتجاوزات لا تليق ببلد يحترم نفسه ومواطنيه.
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4
17 - مواطن غيور1 الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:59
السلام عليكم
نشكر هسبريس على تقريرها، السؤال الدي وجب طرحه: هل الموظفون في الداخلية و الأمن ... في المؤسسات ملائكة تمشي فوق الأرض و لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم و أرجلهم ز لت يخطؤون؟
الجواب: عند قراء هسبريس الأعزاء أكيد و دون شك.
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4
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