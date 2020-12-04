24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1413:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تتويج "أوزون" أفضل شركة عربية سنة 2020‎ (5.00)

  2. وزارة الصحة تنفي انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد (5.00)

  3. شبح بنايات آيلة للسقوط يحوم فوق رؤوس ساكنين بالدار البيضاء (5.00)

  4. احتجاجات الطلبة تعرّي ضعف التكوين في معاهد الهندسة بالمغرب (5.00)

  5. غياب التدابير الاحترازية يزيد مخاطر نقل اللحوم داخل الدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | الأرصاد الجوية توصي المغاربة بالحيطة والحذر من موجة البرد والثلوج

الأرصاد الجوية توصي المغاربة بالحيطة والحذر من موجة البرد والثلوج

الأرصاد الجوية توصي المغاربة بالحيطة والحذر من موجة البرد والثلوج
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:10

من المنتظر أن تستمر موجة البرد والتساقطات المطرية والثلجية إلى غاية بداية الأسبوع المقبل؛ وهو ما يتطلب اتخاذ عدد من الاحتياطات الضرورية اللازمة، وأخذ الحيطة والحذر لتجنب الحوادث الطرقية ونزلات البرد.

وفي هذا الإطار، قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، ضمن تصريح لهسبريس: "يجب أخذ مزيد من الحيطة والحذر".

ومن ضمن التوصيات التي تقدم بها المسؤول ذاته عدم المغامرة في الاقتراب من الوديان والمنحدرات، وأخذ الاحتياطات اللازمة في المناطق التي بها تساقطات مرتفعة، مشددا على ضرورة عدم الخروج في المناطق الثلجية أثناء التساقطات.

وأكد يوعابد على وجوب أخذ المعلومات اللازمة حول الطرق قبل التوجه إلى أيّ مكان، والانتباه إلى الانزلاقات.

وأبرز مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية أن موجة التساقطات الثلجية والمطرية التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الاثنين المقبل هي ناتجة عن وجود منخفض جوي يمر من جنوب أوروبا واقترب من شمال المغرب.

وتوقع يوعابد أن تعرف المملكة سحبا ممطرة بالسواحل الأطلسية الشمالية والريف وسايس صباح اليوم، ومن المنتظر أن تنتقل إلى المناطق الداخلية والهضاب العليا والأطلس ابتداء من زوال اليوم، وتوقع أن تكون شدة الأمطار ما بين معتدلة إلى قوية وعلى شكل زخات رعدية مصحوبة أحيانا بتساقط البرد، ناهيك عن تساقطات ثلجية مهمة بالأطلس الكبير والمتوسط والمناطق التي تتعدى علو 1300 متر.

وأوضح المتحدث أن الأجواء ستعرف انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة، إضافة إلى هيجان البحر بدرجة كبيرة إلى قوية بين أربعة إلى ستة أمتار من سواحل أصيلة وصولا إلى طرفاية.

وتوقعت المديرية، في نشرة خاصة، تسجيل تحسن تدريجي ابتداء من يوم الاثنين المقبل على هذه الواجهة الساحلية في المغرب.

المصدر نفسه ذكر أن ارتفاع المد في المناطق المهددة بالأمواج العاتية سيتراوح بين مترين و3.50 من الأمتار؛ ما بين الساعة الرابعة وأربعين دقيقة والساعة السابعة صباحا، وما بين الساعة الخامسة و10 دقائق والساعة السابعة و45 دقيقة مساء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - benkhaledy الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:16
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القاطنين. صيبا نافعا ان شاء الله ومزيدا من الحيطة والحذر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
94
2 - مغربي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:18
السلام عليكم ورحمة الله
باراكا من الشفوي راه عبينا. الله المستعان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-71
3 - مواطنة الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:26
اللهم اغيثنا والكف بينا انك على كل شىء قدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - said الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:30
الله يعطينا الشتا على قدر النفع وقوادسنا حيث االله حافظنا وصافي ليدك كتجمع وتحصد في فلوينا بدون حسيب ورقيب حيث اللي يحاسبوها واكلين الغلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
5 - Omar الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:39
الى اامعلق رقم2 اجاب الشفوي للموضوع التبشيري للامطار و الثلوج بالمملكة الى عيتي انت فنحن طموحين في رحمة الله التلقيح دارها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - بوسلطان الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:46
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القاطنين. صيبا نافعا ان شاء الله ومزيدا من الحيطة والحذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
7 - Abdelkader de Taza الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:52
صيبا نافعا ان شاء الله
معاكم عبد القادر من تازة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
8 - اللهم ارفع عنا البلاء والوباء الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:57
وستأتي منزلة الليالي وتبدأ في 25 دجنبر و تستمر أربعين يوما بلياليها تتبعها ليالي حيان ثمانية ايام بردا تأخذ اربعة ايام من اواخر يناير و اربعة ايام من الاسبوع الاول من فبراير أشد بردا قارصا ولا يبدأ الدفئء يدب إلا في منتصف مارس فماذا اعدت الحكومة لهذا . وهذه ليست تنجيما او رجما بالغيب وإنما هي منازل جعلها الله تتعاقب حسب كل فصل و منازله يتغير فيها مناخ الارض على مدار السنة صيفا و خريفا و شتاء وربيعا تعودناها و ألفناها وآباءنا منذ سنين خلت .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.