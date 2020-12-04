الأرصاد الجوية توصي المغاربة بالحيطة والحذر من موجة البرد والثلوج

هسبريس - أمال كنين

من المنتظر أن تستمر موجة البرد والتساقطات المطرية والثلجية إلى غاية بداية الأسبوع المقبل؛ وهو ما يتطلب اتخاذ عدد من الاحتياطات الضرورية اللازمة، وأخذ الحيطة والحذر لتجنب الحوادث الطرقية ونزلات البرد.

وفي هذا الإطار، قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، ضمن تصريح لهسبريس: "يجب أخذ مزيد من الحيطة والحذر".

ومن ضمن التوصيات التي تقدم بها المسؤول ذاته عدم المغامرة في الاقتراب من الوديان والمنحدرات، وأخذ الاحتياطات اللازمة في المناطق التي بها تساقطات مرتفعة، مشددا على ضرورة عدم الخروج في المناطق الثلجية أثناء التساقطات.

وأكد يوعابد على وجوب أخذ المعلومات اللازمة حول الطرق قبل التوجه إلى أيّ مكان، والانتباه إلى الانزلاقات.

وأبرز مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية أن موجة التساقطات الثلجية والمطرية التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الاثنين المقبل هي ناتجة عن وجود منخفض جوي يمر من جنوب أوروبا واقترب من شمال المغرب.

وتوقع يوعابد أن تعرف المملكة سحبا ممطرة بالسواحل الأطلسية الشمالية والريف وسايس صباح اليوم، ومن المنتظر أن تنتقل إلى المناطق الداخلية والهضاب العليا والأطلس ابتداء من زوال اليوم، وتوقع أن تكون شدة الأمطار ما بين معتدلة إلى قوية وعلى شكل زخات رعدية مصحوبة أحيانا بتساقط البرد، ناهيك عن تساقطات ثلجية مهمة بالأطلس الكبير والمتوسط والمناطق التي تتعدى علو 1300 متر.

وأوضح المتحدث أن الأجواء ستعرف انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة، إضافة إلى هيجان البحر بدرجة كبيرة إلى قوية بين أربعة إلى ستة أمتار من سواحل أصيلة وصولا إلى طرفاية.

وتوقعت المديرية، في نشرة خاصة، تسجيل تحسن تدريجي ابتداء من يوم الاثنين المقبل على هذه الواجهة الساحلية في المغرب.

المصدر نفسه ذكر أن ارتفاع المد في المناطق المهددة بالأمواج العاتية سيتراوح بين مترين و3.50 من الأمتار؛ ما بين الساعة الرابعة وأربعين دقيقة والساعة السابعة صباحا، وما بين الساعة الخامسة و10 دقائق والساعة السابعة و45 دقيقة مساء.