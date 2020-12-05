أزولاي يدخل لائحة أكثر مائة شخصية عالمية مؤثرة في الحياة اليهودية

هسبريس - وائل بورشاشن

ورد اسم المستشار الملكي أندري أزولاي ضمن اللائحة السنوية لأكثر الشخصيات العالمية تأثيرا في الحياة اليهودية.

وربط التصنيف اسم المستشار أندري أزولاي بـ"بيت الذاكرة"، الذي زاره الملك محمد السادس في يناير من السنة الحالية 2020، قائلا إنّ هذا المشروع الذي رأى النور في الصويرة، التي كانت منزل طائفة يهودية كبيرة في وقت سابق، كان من بنات أفكار أزولاي، ويتضمّن كنيسا صغيرا، ومتحفا، ومركزا بحثيّا.

كما استشهد التصنيف بتصريح سابق للمستشار الملكي قال فيه إنّ الزيارة الملكية رمز لـ"المغرب الذي تمكّن من الحفاظ على تعدّده (...) الذي يوجد في مركز غنى بلدنا".

ويتضمّن هذا التصنيف أسماء مجموعة من الشخصيات اليهودية وغير اليهودية، التي تؤثّر إيجابا على الحياة اليهودية على المستوى العالمي، كما يتضمّن مجموعة من الأسماء من المنطقة العربية، من قبيل: محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، ومحمد بن خليفة، ملك البحرين، وعبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، ونيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، والكاتبة الإماراتية مريم الزعبي، والمؤرخ العراقي عمر محمد.

كما اشتمل التصنيف على اسمي الرئيسين الأمريكيين السابق والحالي، دونالد ترامب وجو بايدن، ومستشار الرئيس الأمريكي السابق وصهره جاريد كوشنير؛ وتضمّن كذلك اسم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والممثلين البارزين ساشا بارون كوهين، وجيسي أيزنبرج.

تجدر الإشارة إلى أنّ تصنيف "The Algemeiner" السنوي لـ"أكثر الشخصيات المؤثرة بشكل إيجابي في الحياة اليهودية" سبق أن تضمّن اسمين مغربيين، سنة 2018، هما سيرج بيرديغو، الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، والمهدي بودرة، مؤسس ورئيس جمعية ميمونة.