24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1413:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الصحة تنفي انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد (5.00)

  2. شبح بنايات آيلة للسقوط يحوم فوق رؤوس ساكنين بالدار البيضاء (5.00)

  3. احتجاجات الطلبة تعرّي ضعف التكوين في معاهد الهندسة بالمغرب (5.00)

  4. وزارة الداخلية ترفض ترويج مغالطات للإساءة إلى صورة المؤسسات (5.00)

  5. رصيف الصحافة: حماة المال العام يحذرون من ارتفاع حجم الفساد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3996 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3996 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3996 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 3996 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 372620 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3665981 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 73 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6136 حالة.

وتم التأكد من 4827 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 323814.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - meknassiya الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:14
اللهم ارحم ضعفنا و اشمل موتانا و موتى المسلمين اجمعين برحمتك و الحقنا بهم صالحين امين يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
2 - سعيد الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:32
ربي أسألك مع نزول كل قطرة مطر أن تغسل قلوبنا وتغفر ذنوبنا وتيسير أمورنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا إنك غفور رحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
3 - مغربي متفاؤل الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:33
إن بعد العسر يسرى. هذا كلام الله سبحانه وتعالى.
فثقتنا فبالله ستخرجنا من هذه الورطة وسيرفع عنا هذا الوباء. اللهم اشفي كل مريض وارحم جميع الموتى.
كلنا تفاؤل بأن الله سيرفع عنا هذا الوباء وينشر رحمته التي وسعت كل شيء .
لابد من الوقاية والنظافة والتعقيم والتباعد.
ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
4 - إن شاء الله الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:55
إن شاء سييزول الوباء. ولن أنسى أبدا أنه رغم أثره السلبي على الصحة والاقتصاد إلا أنه رفع الستار على العديد من أمور الحياة وفضح التفاهات والتافهين كما أظهر لنا الأبطال الحقيقيين. عن نفسي، تعلمت الكثيييير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - عبدالرحيم الجمعة 04 دجنبر 2020 - 18:59
اللهم صقينا الغيث ولاتجعلنا من القانطين 70%من الشعب متهوير معا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.