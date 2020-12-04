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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3996 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 3996 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 372620 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3665981 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 73 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6136 حالة.
وتم التأكد من 4827 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 323814.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
فثقتنا فبالله ستخرجنا من هذه الورطة وسيرفع عنا هذا الوباء. اللهم اشفي كل مريض وارحم جميع الموتى.
كلنا تفاؤل بأن الله سيرفع عنا هذا الوباء وينشر رحمته التي وسعت كل شيء .
لابد من الوقاية والنظافة والتعقيم والتباعد.
ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين.