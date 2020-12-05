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الرئيسية | مجتمع | تحصيل المال يدفع مغاربة إلى "احتراف التسول" على عتبة الأنترنت‪

تحصيل المال يدفع مغاربة إلى "احتراف التسول" على عتبة الأنترنت‪

تحصيل المال يدفع مغاربة إلى "احتراف التسول" على عتبة الأنترنت‪
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
السبت 05 دجنبر 2020 - 17:00

انتقلت ظواهر عديدة ارتبطت في أذهان المواطنين بالمعيش اليومي الواقعي إلى العالم الافتراضي، وفي مقدمتها التسول، الذي وجد طريقا إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تعليقات وطلبات تروم استعطاف الناس.

وعلى حد سواء يقف البعض لبسط مشاكلهم أمام الناس، فيما يدعو آخرون ويستعطفون الاشتراك في الصفحات، طمعا في عائدات مالية تتيحها المنصات للقنوات التي تنتج محتوى، لكن لا بد من عدد زوار ومشاهدين ومشتركين في القناة.

وانتشرت بحدة طلبات ودعوات للاشتراك في القنوات الإلكترونية، باستخدام أساليب دغدغة العواطف؛ والبداية من الدعاء بالخير، ثم تقديم أجزاء من المحتوى على صفحات قنوات أخرى، ناهيك عن الطلبات المتقاطرة على الخاص لإشهار أسماء القنوات.

كريم عايش، الأستاذ الباحث في السياسات الاجتماعية، أورد أنه مع تطور وسائل التواصل وانتقال التخاطب من المباشر ثم المسموع والمقروء إلى المرئي، عرف هذا الأخير قفزة كبيرة إثر دمقرطة تكنولوجيا الاتصال التي صارت متاحة بشكل سهل.

وفي نظر المصرح لجريدة هسبريس فإن هذا "خلق ظاهرة جديدة في المغرب تعرف بصناع المحتوى من المتسولين الرقميين؛ فالغالب أن كل صانع محتوى يطالب مشاهد محتواه بالاشتراك وتفعيل الجرس ووضع الأصبع أو ما تعرف باللايكات".

"هذا يدل على تغلغل العولمة ونمط الإنتاج والإبداع الغربي في أعماق المجتمع، إذ تحولت فئة غير يسيرة من المجتمع إلى العمل على صناعة منتجات رقمية فرجوية قد يختلف معها الكثيرون ويتفق معها القلائل، لكنها لا تختلف عما يوجد بالدول الأوروبية وأمريكا الشمالية"، يقول عايش.

ويعتقد الأستاذ الباحث أن "الفضاءات الرقمية صارت متنفسا جديدا ومصدرا جيدا للعملة الصعبة مكن الكثيرين من الخروج من حالة البطالة إلى الاستقرار المؤقت، وأيضا ساعد على الكشف عن ظواهر ومشاكل والمستوى الذي يسود في بعض الأوساط والعقول، سواء برقيها أو ضحالة مستواها وتفاهته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مغربي قح السبت 05 دجنبر 2020 - 17:07
التسول فالمغرب اصبح ظاهرة خطيرة سواء كان الحال في الواقع او العالم الافتراضي ،هادي راه بلية ولو ان المغرب يطلع للقمر نلقاو اصحاب هاد البلية كذلك في القمر يتسولون،وجب على المواطنيين الوعي بهذا لانه هذا يدخل في خانة النصب والاحتيال كما وجب على الدولة كذلك محاربة التسول في العالمين الواقعي والافتراضي.
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20
2 - Younes Yoo السبت 05 دجنبر 2020 - 17:07
أصبح الإنترنت ملاذا للتسول بكل الطرق للأسف!
كاين لي باه و أمه مازال حيين و تايقول "هل من مترحم على والدي" باش يجمع اللايكات و التعليقات مقابل بضعة دراهم !! بدام مشا بعيد فهاد شي و كاين لي كايطلب بكلام الله و كايستعمل آيا قرآنية و أحدايث نبوية في غير محلها لاستجداء التعليقات للأسف. أنا لي كايضحكوني هادوك البكاية لي تايقولو أنا يتيم عائلتي ماتت فالحرب العالمية الأولى، جا فيا صاروخ و بقيت بلا يدين بلا رجلين غير بالراس، عاونوني بأبوني في قناتي" ههههه و الخزعبلات على هاته الشاكلة
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14
3 - nietzsche السبت 05 دجنبر 2020 - 17:13
انا ارى ان يكون العكس تماما
النشر و التعليق يجب ان يؤدى عنه.
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3
4 - طنجاوي السبت 05 دجنبر 2020 - 17:17
ثقافة السعاية ومد يد الذل للآخرين سواء أعطوك أو منعوك منبوذة في ديننا، مكينش بحال بنادم يعري على دراعو ويجيبا لراسو بالحلال.
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14
5 - محمد السبت 05 دجنبر 2020 - 17:18
كذلك المغربيات المتزوجات من أجانب،الذين يسارعون لإنشاء قنوات في اليوتيوب،اللآتي يروجن للرجل الأجنبي، والأكاذيب التي يعرضنها،كل هذا يشوه سمعة المغاربة
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25
6 - ما فاهم والو السبت 05 دجنبر 2020 - 17:19
السلام عليكم كترة المتسولين المباشرين او عن طريق الإنترنت ؟؟؟؟؟!!! لاحضت في العشر سنين الأخيرة كترة المتسولين في جل المدن المغربية ؟؟؟؟! منهم المحتاج ومنهم المحتال ؟؟؟؟؟! والله اريد بعض المرات ان أتصدق وأقول في نفسي انه محتال ؟؟؟؟! ولا أتصدق ؟؟؟! يشككون ؟؟؟! ومن هذا المنبر على الدولة من يتسول وله رزقه يجب اعتقاله وسحب ذلك الرزق ؟؟؟؟!! وانا لدي رأي من يريد ان يتصدق ???! يدهب الى المستشفيات ويتصدق
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5
7 - مغربي و افتخر السبت 05 دجنبر 2020 - 17:21
ممتاز هاد الموضوع الا انه لم يتطرق للنصب والاحتيال التي يقوم بها البعض عبر هاذه الوسائل ومن بينها فتياة يتراسلن ويربطن علاقات افتراضية مع اشخاص من دول خليجية وشرقية وغيرها ويتم النصب عليهم بحجة انهن في ازمة مالية او مرض او غير ذلك
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2
8 - كلمة حق السبت 05 دجنبر 2020 - 17:23
البعض سيقول أن الإنات هن من يتسولن بتفاهاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي لأنهن طماعات أما الذكور لا يفعلون ذلك لأنهم قنوعين وراضيين بالقسمة التي قسمها لهم الله بالرغم أن التفاهة التي يقوم بها الذكور على هذه القنوات أفظع مما تفعله الإنات ولقد شاهدت ذلك بأم عيني ورأيت بعض فيديوهات الذكور لا نقول عليها إلا لا حولة ولا قوة بالله لأني لاحظت في جميع التعليقات أن كل ما أثير موضوع مثل هذا يقوم الذكور بتلفيق كل التهم للإنات فقط أنهن وحدهن من يفعلن هذا أما الذكر لا يفعل شيئا من هذا القبيل كأنه هو ملاك لا يخطأ والانثى فقط هي من تخطأ.أعرف مسبقا أني ساتلقى ديسلايكات على هذا التعليق ولكن هذه هي الحقيقة
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4
9 - كريمة السبت 05 دجنبر 2020 - 17:31
في جميع الدول الشعوب تطلب حقها الشرعي من ثروات البلاد التي وهبها الله لها و تلك الشعوب تحاسب حكامهم على الثروة أين ذهبت وفيما صرفت إن نقص درهم واحد في النهب أو إختلاس زجوا بهم في السجون. حكامهم لن يملكون فيلات ولا قصور ولا ييختات ولا أرصدة في الخارج.يملكون شقة واحدة ودراجة هوائية يقضون بها حوائجهم مع الشعب
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11
10 - jamal السبت 05 دجنبر 2020 - 17:46
في هذه الظروف القاسية التي فرضها الوباء على المغاربة وجد المغربي نفسه مدطرا لايجاد حل لحاله المعيشي خاصة وان البطالة استفحلت بشكل مهول مما جعل الجميع يلجاء الى التسول الالكتروني الذي في تناول الجميع وهذا ليس عيبا في هاته الظروف التي يعاني فيها الجميع ويلات الفقر والبطالة وخاصة الشباب
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-5
11 - البحث عن زوج زوجته السبت 05 دجنبر 2020 - 17:47
والله مللت من رؤية وجوه هؤلاء المتسولين،سواء على أرض الواقع او في الانترنت. الغريب عندما تدعوهم للعمل يرفضون. أقسمت على نفسي إلا أتصدق لأحد لا أعرفه. الذين فيهم خصاصة يستعفون . لن أتصدق ولو بريال على هؤلاء.

نصيحة تصدقوا على الناس الذين تعرفون انهم بحاجة.
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4
12 - Yasser السبت 05 دجنبر 2020 - 17:47
لي بغى يتسول شغلو هداك، في أخر كل واحد "كيعطي" أو يشارك بخاطر خاطرو، السؤال المهم أين هي ثروات هذه البلاد؟
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-1
13 - مغربي السبت 05 دجنبر 2020 - 17:49
السلام
و الله اندم عند فتح يوتيب او الفايس لارى بعض الاخبار و ما يحز في نفسي هو هاته الظاهرة التي أصبحت حكرا على كل طبقات المجتمع سواء الاغنياء او الفقراء سواء الجهلاء او المتقفين الكل يتسول تارة بايات قرآنية او احاديت نبوية او دعاوي.و اخدت عهد عل نفسي ان لا اعطي لايك او اشتراك و حتى متسولة المقاهي و الاشارات الضوئية إمتنعت عن اعطاءهم ليس بخلا او شحا لا تم لا لان الكل اصبح عالة و لا يريدون العمل و أصبحت ظاهرة الاتكال على أكتاف الناس هي الطاغية مع العلم اني اخرج الزكاة و الصدقات و لكن اختار لم اعطيها و يستحقها سواء على المستوى العاءلي او في الحي او حتى الغريب و الله يتقبل منا و من الجميع
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2
14 - متسول محترف السبت 05 دجنبر 2020 - 17:58
السعاية تتمثل في سياسة المغرب ككل جهازا عسكريا وسياسي ومدني. ادن انه نضام السعاية من الفوق للتحت
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-3
15 - rachida السبت 05 دجنبر 2020 - 17:59
السلام عليكم.إلى اللذين ينتقذون المتسولين وهناك معلق يقول لن يتصدق لأنه لايعلم من يستحق الصدقة والثاني يقول التسول ليس من ديننا الحنيف والثالث يقول أن هناك من والديه مازالوا على قيد الحياة ويتظاهر أنهم ماتوا ليتسول على ضهرهم.أولا أنا لا أشجع على التسول ولكن يقول المثل ماحاس بالمزود غير لي مضروب به واقول للمعلق الأول عندما يتصدق المؤمن يتصدق في سبيل الله دون أن يفكر هل ذاك المتسول محتاج فعلا أو لا وإن كان المتسول كذاب فالذنب ذنبه وليس ذنبك إن لم يكن محتاجا.المهم أنك قمت بما عليك لتأخذ أجرا عند الله على ذلك والثاني أقول له إن كان التسول ليس من ديننا الحنيف ولكن الدين يقول يجب أن نتضامن مع الفقير ولو بالقليل ولكن في هذا الوقت نادرا ما نرى التضامن والثالث كيف عرفتهم أن والديهم ليسوا متوفين وفقط يدعون ذلك.هل تعلم الغيب.يا إخوان من يريد أن يتصدق فليتصدق في سبيل الله بغض النظر عن ذلك المتسول إن كان محتاج أو لا المهم هو الأجر اللذي سنأخذه عند الله وهذا رأيي الشخصي ولا أفرضه على أحدوالله إخرجنا من دار العيب بلا عيب
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