24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4408:1513:2316:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه سياقات تصويت المغرب في الأمم المتحدة على "الكيف الطبي" (5.00)

  2. التفاعل مع تأمين معبر الكركرات يتواصل .. 60 دولة تساند المغرب (5.00)

  3. رصيف الصحافة: مسؤولون وعسكريون جزائريون ضدّ نزاع الصحراء (5.00)

  4. الباحثة هاجر المنصف تتميز في الذكاء الاصطناعي (5.00)

  5. الكوميدي المغربي باسو يتحوّل إلى "ناطق غير رسمي" باسم الحكومة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | غياب الفرص وتواضع التعليم يزجان بالشباب في مغامرات قوارب الموت

غياب الفرص وتواضع التعليم يزجان بالشباب في مغامرات قوارب الموت

غياب الفرص وتواضع التعليم يزجان بالشباب في مغامرات قوارب الموت
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 06 دجنبر 2020 - 14:00

عادت مآسي الهجرة السرية لتطفو إلى السطح بقوة خلال الآونة الأخيرة، آخرها غرق اثني عشر شابا يتحدرون من مدينة آسفي غرقا أثناء محاولتهم العبور نحو الضفة الأخرى للمتوسط، لينضموا إلى قائمة ضحايا قوارب الموت.

اللافت للانتباه في استمرار مآسي الهجرة السرية، هو استمرار الشباب المغاربة في المغامرة بأرواحهم، رغم الأزمة المخيمة على العالم بسبب جائحة فيروس كورونا؛ فهل تعكس هذه المغامرة فشل السياسات الاجتماعية الموجهة إلى الشباب؟

هذه الفرضية مطروحة بقوة بحسب هشام معروف، الباحث في السياسات الاجتماعية، الذي أوضح أن ما يدفع الشباب إلى المغامرة بحياتهم أملا في مستقبل أفضل، هو البحث عن فرصة داخل بلدهم الأصلي لكنهم لا يجدونها.

واستحضر معروف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، التعليمات التي وجهها الملك إلى الحكومة وإلى المؤسسات لجعل الشباب محور التنمية عبر دعمهم لإنشاء مقاولاتهم الخاصة، لكنّ السياسات الاجتماعية الموجهة إلى الشباب، يردف المتحدث، "لا تواكب توجيهات الملك وتحتاج إلى مراجعة".

وأشار في هذا الإطار إلى أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت سنة 2005، "أصبحت تنحرف عن إطارها الأصلي، الذي هو مساعدة الفئات المستهدفة على إنشاء مشاريع مدرّة للدخل، وتتجه نحو دعم بناء المؤسسات وتعبيد الطرق وغيرها من المشاريع التي هي من مهامّ مؤسسات أخرى".

وتصل نسبة البطالة في صفوف الشباب المغاربة البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة إلى حوالي 25 في المئة، أي بزيادةِ ضعف ونصف تقريبا عن النسبة العامة للبطالة في البلاد؛ ويعاني حاملو الشهادات من البطالة بنسبة أكبر، بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

ويرى هشام معروف أن ثنْي الشباب عن المغامرة بأرواحهم في سبيل بلوغ "الفردوس الأوروبي"، كما يحلم بذلك المهاجرون السريون عبر قوارب الموت، يقتضي إرجاع الثقة إليهم في السياسات الاجتماعية الموجهة إليهم، وإضفاء الحكامة على هذه السياسات من أجل أن تؤتي ثمارها.

ونبه الخبير في السياسات الاجتماعية إلى أن استمرار فقدان الثقة في أوساط الشباب العاطلين عن العمل، خاصة الفئة ذات المستوى التعليمي المحدود، يجعلهم عُرضة ليس فقط للهلاك في عرض البحر، بل أيضا عُرضة للاستقطاب من طرف الجماعات الإرهابية، أو من طرف تجار المخدرات، أو مافيات الدعارة بالنسبة للإناث.

وفي تقديره، يرى هشام معروف أن من بين أسباب فشل السياسات الاجتماعية الموجهة إلى الشباب، "الارتجالية، وغياب استراتيجية واضحة في التشغيل والإدماج"، مضيفا أن "الشباب يبحثون فقط في بلدهم عن فرصة، لكنهم لا يجدونها، وينبغي أن تتوفّر هذه الفرصة للحد من نزيف الشباب الذين هم عماد التنمية المستدامة في أي بلد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.