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المغاربة يترقبون إطلاق الصين تسويق لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

المغاربة يترقبون إطلاق الصين تسويق لقاح "سينوفارم" ضد كورونا
هسبريس - مصطفى شاكري
السبت 05 دجنبر 2020 - 22:00

نقاش مُحتدم في المنصات الإخبارية الافتراضية حول الانطلاقة الرسمية للتلقيح بالمملكة، بعدما نَفَت وزارة الصحة التواريخ المُتداولة، بالنظر إلى عدم شروع الصين بعدُ في تسويق اللقاح المُنتظر. ومن ثمَّ، فإن جميع الفواعل الدولية التي تربطها اتفاقيات ثنائية مع الشركات الدوائية الصينية ما زالت تنتظر شحناتها من جرعات اللقاح المضاد للوباء.

وتبعاً لمنشورات إعلامية صينية فإن مختلف "اللقاحات المعطّلة" من هذا البلد، الموجهة إلى علاج "كورونا"، يُرتقب البدء في تسويقها خلال الأسبوعين المقبلين؛ بينها اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19" الذي يحمل BBIBP-CorV""، الذي تُشرف عليه شركة "سينوفارم" المملوكة للدولة الصينية، اعتباراً لكون الرباط وقّعت اتفاقيتيْ شراكة مع المختبر الصيني "سينوفارم" (CNBG)..

وتأسيسا على ذلك، سينطلق المغرب في عملية التلقيح في أواخر شهر دجنبر الجاري، بناءً على المضامين الإعلامية الصينية، حيث تستعد جمهورية الصين الشعبية لتسويق 600 مليون جرعة من اللقاحات الجاهزة قبل نهاية عام 2020، حسب إفادة البروفيسور وانغ جونزهي، نائب رئيس فريق الخبراء الساهرين على تطوير اللقاحات بمجلس الدولة الصيني.

وأوضح البروفيسور الصيني، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مدينة "ووهان"، أن "هناك ثلاثة لقاحات معطلة جاهزة للتسويق في أواخر السنة الجارية"، مبرزاً أنها توجد في المرحلة النهائية حالياً، حيث يتعلق الأمر بلقاحين طوّرتهما المجموعة الوطنية للأدوية الصينية (سينوفارم)، ولقاح ثالث تعمل عليه شركة "سينوفاك بايوتيك"؛ وهي اللقاحات "المعطلة" التي وصفها البروفيسور بأنها "رائدة" في العالم.

ولم يتحدث المسؤول الصيني عن حيثيات الـ600 مليون جرعة؛ ولكن التقارير الإعلامية الصينية ذكرت أن اللقاحين اللذين طوّرهما المختبر الصيني "سينوفارم" (CNBG) يُمكن أن يوفر ما بين 100 و300 مليون جرعة هذه السنة، علما أن المغرب حدّد دفعته الأولية في عشرة ملايين جرعة من هذا اللقاح؛ في حين ستُتيح شركة "سينوفاك" 100 مليون جرعة.

ويستخدم اللقاح، الذي اختاره المغرب، تقنية "الفيروس المعطّل" التي استخدمت في لقاحات أخرى، وتؤدي إلى استجابة الأجسام المضادة، حيث تعتمد على أخذ عينة من فيروس "سارس كوف-2"، تُعزل من مريض، فيتم قتلها باستعمال بعض المواد الكيميائية، ثم تُمزج بمادة مساعدة تساهم في تعزيز الاستجابات المناعية للجسم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - التكتيك السبت 05 دجنبر 2020 - 22:08
كنا نضن ان التكنولوجيا سوق تتغلغل في نسيج المجتمعات والسياسات في زمن الطابليت والسمارتات والهواتف الذكية .....ولكن اللقاحات اثبتت العكس و بينت على ان المعادلة تستوجب الوقوف عند قوانينها
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2 - حاميدو السبت 05 دجنبر 2020 - 22:10
المغاربة ينتظرون إطلاق مجانية التلقيح لعامة الشعب....
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3 - حذاري السبت 05 دجنبر 2020 - 22:11
لن القح بتلقيحكم الذي لا نعرف عنه شئ ولسنا فئران تجارب
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4 - موضوعي السبت 05 دجنبر 2020 - 22:14
على بركة الله وشكرا للمجهودات القيمة التي تقوم بها الحكومة المغربية لجلب اللقاح المنتظر للحد من الفيروس اللعين، اما هادوك المعلقين لي معاجباهم تا حاجة وعاطينها غير النقد تلفارغ تنكوليهم باش نافعينا نتوما؟ لمخير تلقاه تايفيق معا 12 زوالا، الله يهديكم خليو ناس تخدم
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5 - عابر السبت 05 دجنبر 2020 - 22:16
لماذا لم يجرب على الصينيون أو الاوروبيون اولا،أم أن الافارقة هم دائما ابدا فئران تجارب؟؟!!
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6 - مغربي وافتخر السبت 05 دجنبر 2020 - 22:18
نطلب من وزارة الصحة المغربية لما تتوصل باللقاح cov 19 ان تبدأ بتلقيح النواب البرلمانيين حتى يتسنى للشعب نجاعة هاد اللقاح فإنهم نوابنا ومن العار ان يكون الشعب هو السباق للقاح
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7 - سامي السبت 05 دجنبر 2020 - 22:18
لقاح غامض سريريا و مصدريا و حتى إعلاميا. نطلب الله السلامة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبراكته
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8 - شي حاجة غير واضحة السبت 05 دجنبر 2020 - 22:20
ياك قلتم ان اللقاح جبتوه وديرتوا الاشهار ديال وصول اول طائرة تحمل اللقاح من الصين فاين هو وما سبب التراجع عن مواعيد بداية التلقيح؟ من هنا يبدو أن هاد اللقاح كله غموض
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9 - العريشي السبت 05 دجنبر 2020 - 22:21
بريطانيا أول دولة تسمح للقاح الألماني-الأمريكي لأن برطانيا العظمى إختبرت هذا اللقاح أما دولة من دول العالم الثالث مثل المغرب تعتمد على ماذا ؟؟؟ على ما يزعمون الصينيين الى أي حد ممكن نصدق الصينيين ؟؟ هل نصدق مختبرات الغربيين و تجاربهم العلمية أم نصدق الصينيين ؟؟؟ ولمالا نترك الإختيار للفرد بين اللقاح الصيني و الأوروبي-الأمريكي !!! إختيار شكل واحد من اللقاح مخاطرة بأرواح كل المغاربة
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10 - Prof. de microbiologie السبت 05 دجنبر 2020 - 22:25
من بين عشرات الآلاف من المتطوعين الذين شاركوا في التجارب السريرية لا يوجد أشخاص منقوصو المناعة أو أشخاص يعانون من الفشل الكلوي و التهاب الكبد وهذا من المشاكل الرئيسية لأنها تهم كثيرمن المسنين .لا أحد يستطيع التنبؤ بما قد يحدث بعد التلقيح. فلهذا يجب التوضيح و المزيد من التفاصيل.
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11 - مدوخ السبت 05 دجنبر 2020 - 22:25
وهل هذا اللقاح مصادق عليه من منظمة الصحة العالمية؟؟؟ وماهي أعراضه الجانبية البعيدة المدى؟؟؟ ولماذا لم تلقح الصين كل شعبها به؟؟؟ وماهي مكونات اللقاح؟؟؟؟ هل نحن فءران تجارب . صحة المواطن خط أحمر
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12 - استاذ من العيون السبت 05 دجنبر 2020 - 22:30
كم أكره هذه العبارة Made in china ترمز لكل ما هو غير جيد و غير مضمون
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13 - البعيد القريب السبت 05 دجنبر 2020 - 22:31
ايوى ياحباب الله خذو حذركم التباعد والكمامة والنظافة حيث الثلقيح حتى لاواخر السنة مع نهاية الشهر ايلى طول لنا ربي العمر والله ارحم واليديا وجميع من فقدناهم بهذ الداء الفتاك وجميع موتى المسلمين راه اللقاح ماغادي يقضي على الفيروس ولكن كيساعد على تقوية ورفع المناعة علميا
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