24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1513:2315:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأرصاد الجوية توصي المغاربة بالحيطة والحذر من موجة البرد والثلوج (5.00)

  2. أرَى سُروجًا علَى بَقرٍ (5.00)

  3. التفاعل مع تأمين معبر الكركرات يتواصل .. 60 دولة تساند المغرب (5.00)

  4. وفاة طبيب داخل مصعد تشعل غضب التونسيين (3.00)

  5. بنشعبون يرفض اتهامات المعارضة: "الحكومة صادقة مع المغاربة" (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | كورونا يخطف نائب الرئيس الأول لاستئنافية سطات‎

كورونا يخطف نائب الرئيس الأول لاستئنافية سطات‎

كورونا يخطف نائب الرئيس الأول لاستئنافية سطات‎
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 05 دجنبر 2020 - 17:20

فارق الحياة عبد الواحد كريمي، نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات ورئيس الغرفة العقارية بالمحكمة ذاتها، السبت، الحياة، بعد إصابته بـ"كوفيدـ 19"، على الرغم من العلاجات الضرورية للتخلص من مضاعفات الفيروس.

ونعى عمر الكاسي، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بسطات، الفقيد كريمي عبر تعزية توصلت بها هسبريس، معتبرا من خلالها أنّ "الدائرة الاستئنافية بسطات ومعها الأسرة القضائية بكاملها فقدت، صبيحة اليوم، علما من أعلام القضاء ورجلا من رجالاته الأفذاذ، الذي قلما يجود الزمان بأمثاله، القاضي والإنسان الأستاذ عبد الواحد كريمي، بعد صراع قصير مع ذلك الوباء اللعين الذي تسلل إلى جسده النقي الطاهر".

وأضاف رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بسطات، في التعزية ذاتها، أن "الفقيد اجتمع فيه كل ما تفرق في غيره، باعتباره رجل رسالة كرّس حياته لمهنة القضاء، وأخلص لمبادئها فعاش كريما ومات عزيزا، إذ كان رحمه الله قاضيا متمرسا ومتمكنا وهادئا، لم يعدم حنكة ولا كياسة، عانى في صمت بلا ارتياب عقودًا من الزمن إلى أن بلغ الكتاب أجله"، داعيا له بالرحمة الواسعة راجيا من الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سباتة السبت 05 دجنبر 2020 - 17:23
الله أكبر. اللهم رحمه و أغفر له.
كورونا تحصد خيرة الأطر. قضاة. أطباء..................الله احفظ جميع المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - صديق السبت 05 دجنبر 2020 - 17:41
رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وألهم أهله وذويه واصدقاءه الصبر والسلوان...كان رجلا طيبا لبقا متواضعا وقاضيا ذو كفاءة عالية....إنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - يوسف سونة السبت 05 دجنبر 2020 - 17:42
عزاؤنا واحد للأسرة القضائية ولأطر كتابة الضبط في وفاة القاضي عبد الواحد كريمي، نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات ورئيس الغرفة العقارية بالمحكمة ذاتها، بعد إصابته بـوباء كورونا "كوفيدـ 19"، على الرغم من العلاجات المستعجلة للتخلص من مضاعفات الفيروس.
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كما اسأل الله تعالى أن يلهم اهله ومعارفه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.