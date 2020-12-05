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كُتّاب وآراء
كورونا يخطف نائب الرئيس الأول لاستئنافية سطات
فارق الحياة عبد الواحد كريمي، نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات ورئيس الغرفة العقارية بالمحكمة ذاتها، السبت، الحياة، بعد إصابته بـ"كوفيدـ 19"، على الرغم من العلاجات الضرورية للتخلص من مضاعفات الفيروس.
ونعى عمر الكاسي، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بسطات، الفقيد كريمي عبر تعزية توصلت بها هسبريس، معتبرا من خلالها أنّ "الدائرة الاستئنافية بسطات ومعها الأسرة القضائية بكاملها فقدت، صبيحة اليوم، علما من أعلام القضاء ورجلا من رجالاته الأفذاذ، الذي قلما يجود الزمان بأمثاله، القاضي والإنسان الأستاذ عبد الواحد كريمي، بعد صراع قصير مع ذلك الوباء اللعين الذي تسلل إلى جسده النقي الطاهر".
وأضاف رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بسطات، في التعزية ذاتها، أن "الفقيد اجتمع فيه كل ما تفرق في غيره، باعتباره رجل رسالة كرّس حياته لمهنة القضاء، وأخلص لمبادئها فعاش كريما ومات عزيزا، إذ كان رحمه الله قاضيا متمرسا ومتمكنا وهادئا، لم يعدم حنكة ولا كياسة، عانى في صمت بلا ارتياب عقودًا من الزمن إلى أن بلغ الكتاب أجله"، داعيا له بالرحمة الواسعة راجيا من الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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تعليقات الزوّار (3)
كورونا تحصد خيرة الأطر. قضاة. أطباء..................الله احفظ جميع المغاربة.
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كما اسأل الله تعالى أن يلهم اهله ومعارفه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.