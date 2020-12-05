المغرب يسجل 4118 إصابة و48 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 4118 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 376.738 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.682.013 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 48 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6184 حالة، بينما تم التأكد من 3879 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 327.693.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.