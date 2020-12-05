الوباء عبر جهات المملكة .. نسبة الشفاء تصل إلى 87 في المائة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4118 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 3879 مصابا. وارتفع عدد الحالات النشطة إلى 42861؛ منها 90 حالة خطيرة أو حرجة، حيث بلغت نسبة الفتك 1.6 في المائة.

وحسَب نشرة "كوفيد-19" اليومية، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 11.3 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 87 في المائة، حيث وصلت حصيلة المتعافين إلى 327693، ورُصدت 48 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1788 حالة إصابة بـ"كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ منها 1329 حالة بالدار البيضاء و81 بالنواصر و80 ببرشيد، و44 بسطات و111 بالمحمدية، و80 بالجديدة و15 ببن سليمان، و44 بمديونة و4 بسيدي بنور.

وسجّلت جهة الرباط سلا القنيطرة 755 حالة؛ منها 211 بالصخيرات تمارة و206 بسلا، و97 بالقنيطرة و89 بالرباط، و13 بالخميسات و82 بسيدي سليمان و57 بسيدي قاسم.

جهة سوس ماسة أحصت 394 حالة؛ منها 99 بأكادير إداوتنان و103 بإنزكان أيت ملول، و83 بتارودانت و67 بتزنيت، و26 باشتوكة أيت باها و16 بطاطا.

وسجلت جهة مراكش أسفي 304 حالات؛ منها 162 بمراكش و30 بالصويرة، و36 بقلعة السراغنة و18 بشيشاوة، و21 باليوسفي، و5 بالحوز، و20 بآسفي و12 بالرحامنة.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فقد عرفت 259 حالة؛ منها 108 بطنجة أصيلة و91 بتطوان، و4 بشفشاون و38 بالعرائش، و13 بالمضيق الفنيدق و3 في وزان و2 بالفحص أنجرة.

كما عرفت جهة الشرق 162 حالة منها 70 حالة بوجدة أنجاد، و16 ببركان و27 بالناظور، و3 بجرادة و8 بجرسيف، و5 بفجيج و17 بالدريوش، بينما سجلت جهة كلميم واد نون 139 حالة؛ منها 55 بكلميم و59 بطانطان و25 بآسا الزاك.

جهة فاس مكناس رصدت فيها 106 حالات؛ منها 35 بفاس و21 بتازة، و13 بمكناس و5 بمولاي يعقوب، و6 بصفرو و24 بتاونات و2 بالحاجب. وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 81 حالة؛ منها 28 ببني ملال و22 بالفقيه بنصالح، و10 بخريبكة و15 بخنيفرة و6 بأزيلال.

أما جهة العيون الساقية الحمراء فقد سجلت 58 حالة؛ منها 55 بالعيون و3 بالسمارة، وسجلت جهة درعة تافيلالت 56 حالة؛ منها 11 بميدلت و18 بالرشيدية، و14 بتنغير و7 بورزازات و6 بزاكورة، وفي جهة الداخلة وادي الذهب 16 حالة؛ جميعها بوادي الذهب.