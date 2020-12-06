24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:16
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه دلالات تعيين الإرهابي العنّابي على رأس "قاعدة المغرب الإسلامي"
- الجائحة تكتم أنفاس "الحركة النسائية" لرفض العنف ضد المغربيات
- عندما راهنَ المغرب على حُسن الجِوار لتحرير الصحراء من الاستعمار
- غياب الفرص وتواضع التعليم يزجان بالشباب في مغامرات قوارب الموت
- مقهى متنقل في آسفي
المشاة والمدفعية الملكية .. قوّات ضاربة تخيف أعداء الوحدة الترابية (5.00)
الصّحراء الشّرقية .. حلم استرجاع "أراض وراء الجدار" يراود المغاربة (5.00)
"الثلاسيميا" و"فقر الدم المنجلي" يصيبان آلاف الأشخاص في المغرب (5.00)
المغرب ينتظر الإعلان الرسمي لتهنئة بايدن برئاسة الولايات المتحدة (5.00)
- "الهستيريا" تدفع الجزائر إلى تسخير الإعلام في استهداف المغرب - (120)
- الصّحراء الشّرقية .. حلم استرجاع "أراض وراء الجدار" يراود المغاربة - (112)
- المشاة والمدفعية الملكية .. قوّات ضاربة تخيف أعداء الوحدة الترابية - (78)
- برلماني: البدء بتلقيح المسؤولين ضد كورونا يزيد الثقة بين المغاربة - (69)
- عندما راهنَ المغرب على حُسن الجِوار لتحرير الصحراء من الاستعمار - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أكاديمي: "كورونا" باقية لعام إضافي والعلاقات لن تواكب إيقاع الماضي
قال مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافية السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية إن السلطات في دول منطقة شمال أفريقيا استفادت من تجربتها في محاربة الأوبئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن النص الذي استندت إليه السلطات في المغرب للتدخل في مواجهة الجائحة قديم يعود إلى سنة 1967.
وضمن ندوة حول "تمفصلات الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان في سياق الأزمة-حالة شمال أفريقيا"، من تنظيم مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، الأحد، أورد اليحياوي أن "توفر بلدان المنطقة على طقوس للتأقلم مع الأوبئة، وتحديث الجيش والداخلية في بلدان المغرب وتونس ومصر بالأجهزة الإلكترونية الحديثة للرصد المجالي ومعدات مخبرية عالية الجودة، ساعد القطاع الصحي على عملية الرصد العملي للتحكم في الانتشار الجغرافي للوباء والتطويق السريع له".
وردّ الأستاذ الباحث التحكم في الكلفة البشرية للوباء إلى "البداهة الإدارية والآلية، وهي الخروج من التدبير المدني للأزمات المبني على المسؤولية السياسية والقانونية إلى التدبير الأمني المبني على المسؤولية الإدارية والتقنية للسلطات العمومية في السياقات الاستثنائية، أي الحرب، وضرورة الحماية من العدو باعتبارها إطارات فوق المحاسبة السياسية".
ومن بين الخلاصات التي وصل إليها اليحياوي، ضعف التضامن بين المنظمات الإقليمية في شمال إفريقيا، وعدم قدرة الدول على التحكم في دورة إنتاج الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن "هذه الدول تعرف هوة رقمية على مستوى الذكاء الصناعي واستخدامه في تدبير الأزمة الصحية".
وفي الوقت الذي أكد فيه أستاذ الجغرافية السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية على سرعة تأقلم الصين مع سياق الأزمة، نبه إلى "بروز نمطين في تدبير الأزمة؛ أولهما أوروبي أمريكي، والثاني يعود لعدد من الدول النامية والصاعدة ويتأسس على استعجالية التدخل".
وعلى المستوى القيمي والسوسيولوجي، أوضح اليحياوي أن تكثيف العلاقات المجتمعية في المجتمع الحديث خارج البيت قد أفقد الأفراد القدرة على المكوث لمدة أطول في المجال الحميمي، مشيرا إلى حاجة دول مجتمعات شمال إفريقيا إلى الدولة الراعية ونظام اجتماعي لتدبير قطاع الصحة خارج تقلبات السوق.
وفي هذا الصدد، توقع أستاذ التعليم العالي أن تستمر مخاطر الوباء على الأقل إلى نهاية آخر السنة المقبلة 2021، وهو تاريخ تعميم اللقاح، موضحا أن "الحياة الاجتماعية لن تعود إلى ما كانت عليه، وستتأثر جميع الأجندات الانتخابية وسيتقلص الاستهلاك وينكمش الاقتصاد العالمي".