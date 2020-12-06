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Covid Hespress
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المغرب يسجل 2919 إصابة و61 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 2919 إصابة و61 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 06 دجنبر 2020 - 18:05

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2919 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 379.657 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.694.794 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 61 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6245 حالة، بينما تم التأكد من 3608 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 331.301.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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