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الرئيسية | مجتمع | رحلة جديدة تغادر طنجة المتوسط إلى "الخزيرات"

رحلة جديدة تغادر طنجة المتوسط إلى "الخزيرات"

رحلة جديدة تغادر طنجة المتوسط إلى "الخزيرات"
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 23:26

أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن تنظيم رحلة بحرية جديدة من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء؛ وهي الرحلة رقم 43 من نوعها.

وحسب ما أعلنته السفارة، فإن هذه الرحلة، التي تنطلق في الـ11 من دجنبر الحالي، ستهم الركاب الحاملين للجنسية الإسبانية أو المتوفرين على تصريح الإقامة في إسبانيا والمركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.

آخر موعد للحجز هو يوم الأربعاء المقبل؛ فيما انطلقت قبل أيام الرحلة رقم 42 من نوعها والتي ضمت على متنها 338 راكبا و149 مركبة.

وتتبع إسبانيا، منذ 12 نونبر الماضي، إجراءات جديدة بشأن الضوابط الصحية التي سيتم تنفيذها عند نقاط الدخول إلى إسبانيا.

الإجراءات الجديدة تتمثل في تغيير في النموذج الصحي، الذي يجب على الركاب تقديمه في ميناء الوصول. ومن ضمن الإجراءات التي تم الإعلان عنها ضرورة إجراء فحص PCR لا تقل مدته عن 72 ساعة.

وأكدت السفارة الإسبانية بالرباط أنه يجب أن تكون الوثيقة الداعمة للفحص هي النسخة الأصلية، وأن تكون مكتوبة باللغة الإسبانية أو الإنجليزية، ويمكن تقديمها في شكل ورقي أو إلكتروني.

وشددت السفارة على ضرورة أن يضم المستند، على الأقل، المعلومات التالية: اسم المسافر، رقم جواز السفر أو وثيقة أو خطاب الهوية الوطنية، والذي يجب أن يتطابق مع الرقم المستخدم في نموذج الرقابة الصحية، وتاريخ الاختبار، مع حديد وتفاصيل الاتصال بالمركز الذي يقوم بالتحليل والتقنية المستخدمة، والنتيجة السلبية للاختبار.

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