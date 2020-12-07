المغرب يسجل 1531 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1531 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 381188 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3705248 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 75 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6320 حالة.

وتم التأكد من 2968 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 334269.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.