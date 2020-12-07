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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1531 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1531 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1531 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 17:55

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1531 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 381188 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3705248 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 75 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6320 حالة.

وتم التأكد من 2968 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 334269.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - محمد الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:15
المرجو التكثيف من الفحوصات وشكرا
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4
2 - lamia الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:19
C est chiffres n ont aucune credibilité ou valeur
C est toujours la cas: Dimanche et Lundi, les donnes sont erronées.
le seul chiffre qui MAKE SENSE c est le nombre de decés.


Lah Yerham jami3" Mawta

J espere que le M. de Santé arrete de publier ces chiffres.......
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3
3 - Abdel الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:19
ليس عدد الاصابات اللذي قل بل عدد التحليلات اللذي انخفض بشكل مفاجئ.
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7
4 - mouss الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:20
ان بعد العسر يسرا .ستفرج ان شاء الله فقط وجب الدعاء والاستغفار .الله يرحم الاموات ويشفي المرضى ويحفظ كل المغاربة امين .
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6
5 - hatim الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:20
11.900 تحليلة !!! , أضعف رقم منذ شهور , يبدو الدولة الآ ن تصب مجمل تركيزها على الإستعاد لحملة التلقيح
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6
6 - brahim الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:21
انخفاض تدريجياً في الإصابات هده الأيام. الحمدلله
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0
7 - بابيليس الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:21
يجب ان يستمر هذا الانخفاض عدة ايام لنتاكد أننا في الطريق الصحيح .
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-3
8 - maroc الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:21
الحمد لله العدد في تناقص مدة مسمعنا هاذ الرقم كونا كنخافوا نوصلوا 6 الف فوق
وخا إصابات كانوا مرتفعين والخوف الحمد الله المغرب قايم بالواجب..
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-2
9 - Ismail الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:22
عدد التحاليل 11500 وهذا قليييييل جدا ! هل يعقل أننا حاصرنا الوباء بقلة التحاليل ؟ العالم كايزيد التحاليل و حنا كنقصو ....
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3
10 - selina الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:22
الحمد لله تراجع مهم في هذه الايام الاخيرة ورحم الله موتانا كرونا سمعت بان التلقيح في طريقه الى المغرب وهاهي تستعد للهروب كما هربت الجبهة الانفصالية من الكركرات عندما سمعت بان الجيش المغربي يستعد لتحريرها ههه
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11 - الحسين بلشا الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:23
ما سر هذا التراجع يا ترى ؟؟
الامر ليس عاديا
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3
12 - لحنين احمد الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:23
سلام هاذا مانريده انشاء الله حتى يكون اللقاح موجودا انشاء الله في متناول الجميع فنطلب من الله سبحانه وتعالى مجيب الدعوات أن يرفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله يا مجيب الدعوات
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-1
13 - بيضاوي الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:24
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم.
نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء وينشر رحمته التي وسعت كل شيء. يارب أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين.
لكل أجل كتاب. عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء. يقول له كن فيكون.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
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0
14 - محمد مداني الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:27
رقم يتلج الصدر إن كان حقيقي أم نتيجة نهاية الأسبوع حيث تكون الكشوفات محدودة، نرجو من الله العفو والعافية والشفاء للمرضى
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15 - سي كوريط الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:28
هذا ماشي نقصان في الفيروس...هذا نقص في التحاليل، عشرة آلاف تيست اليوم بعد ما كانت عشرين ألف.
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16 - Democrate الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:28
Peut être vous n ´avez fait que 2000 analyses.....
1531 c’est uniquement CASABLANCA...
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17 - maurisso الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:30
عدد التحليلات لا تتجاوز 3000 منها أكثر من 1500إصابة. والأغبياء سيصدقون أن الحالات قد إنخفضت وسيهللون ويحمدون وووووو
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18 - صحفي الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:31
الحمد لله 1431
نقصو من التحاليل باش ترتاحو
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19 - GALA الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:32
ربع المغاربة أو ربما أكثر مرضوا بهذا الوباء واكتسبوا المناعة ضده ولذلك سيبدأ بالانخفاض. مناعة بدأت تعطي أكلها. اللهم ارحم الشهداء
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20 - coco الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:32
اللة يستر على جميع المسلمين ويستمر هذا الانخفاض في الاعداد
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21 - تناتي عتمان الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:33
الحمد لله يعني هاد الاصابات ليوم الاحد حيت مكايناش الخدمة وكدلك المختبرات المهم مجموع المصابون في المغرب كوصل تقريبا 31 الف مصاب بكورونا بما فيه عدد الوفيات راه عدد لا يستهان به الحدر والحدر بلمنيونية
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22 - حاجي الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:34
من اكثر من عشرين الف تحليلة يوميا. اصبحنا نلاحظ انخفاظا في عدد الاشخاص الذين يخضعون للفحص. فقط اقل من اثنى عشر فحصا. اذن الارقام غير واقعية . ننتظر توضيحا من الجهات المختصة
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23 - reda الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:35
سبحان الله كيف لعدد الحالات في انخفاض و عدد الموتى في إرتفاع. هادي اسبوعين كنا ف 6000 حالة، و دابة 1000 بدون إجراء او وقاية فعلية. فهم تسطا.
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24 - مغربي الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:39
العدد ديال الإصابات ولى قليل مقارنة مع الأيام السابقة. وذلك راجع إلى الأمطار والبرد القارس. طبعا ماشي حيت البرد والشتا كيقضيوا على المرض وإنما حيت في البرد والشتا الناس ما كيخرجوش من ديورهم بزاف إلا للضرورة.
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25 - مواطن الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:39
1500? غريب أمر كورونا كيف تتناقص الحالات بهذا الشكل الذي يدعو للريبة؟؟؟
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26 - وعدودي الاثنين 07 دجنبر 2020 - 18:40
الحصيلة لا تعني الكثير حيث أجريت حوالي ١٠الاف تحليلة فقط أي حوالي نصف التحليلات في الأيام العادية.
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