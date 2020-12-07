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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1531 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1531 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 381188 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3705248 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 75 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6320 حالة.
وتم التأكد من 2968 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 334269.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
C est toujours la cas: Dimanche et Lundi, les donnes sont erronées.
le seul chiffre qui MAKE SENSE c est le nombre de decés.
Lah Yerham jami3" Mawta
J espere que le M. de Santé arrete de publier ces chiffres.......
وخا إصابات كانوا مرتفعين والخوف الحمد الله المغرب قايم بالواجب..
الامر ليس عاديا
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم.
نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء وينشر رحمته التي وسعت كل شيء. يارب أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين.
لكل أجل كتاب. عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء. يقول له كن فيكون.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
1531 c’est uniquement CASABLANCA...