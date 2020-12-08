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"كورونا" يبث الخوف وسط موظفي الإدارة المركزية للتعليم العالي

"كورونا" يبث الخوف وسط موظفي الإدارة المركزية للتعليم العالي
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 11:00

يعيش موظفو الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي وسط خوف مستمر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن نال الفيروس من عدد من الموظفين والمسؤولين الإداريين، وعدم تمكينهم من التحاليل.

وسبق للوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، إدريس اعويشة، أن وجه رسالة إلى وزير الصحة يوم 9 شتنبر الماضي، تتضمن طلبا لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد لفائدة موظفي الإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للصحة.

مراسلة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي إلى وزير الصحة جاءت بعد أن شهدت الإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي ظهور حالات مؤكدة لفيروس كورونا المستجد في مديرية التعاون والشراكة، إضافة إلى ظهور أعراض الإصابة على رئيس مصلحة بمديرية الموارد البشرية التي تضم 150 موظفا.

وعلى الرغم من مرور شهرين على المراسلة المذكورة، إلا أن الطلب الذي تضمنته بإجراء تحاليل لموظفي الإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي ما يزال متعثرا، حيث لم يتم إخضاع الموظفين المعنيين لتحاليل استباقية، بحسب إفادة مصادر من الإدارة المعنية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الموظفين لا يخضعون للتحاليل إلا بعد أن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، رغم أن الإدارة المركزية تستقبل عشرات الوافدين كل يوم من أساتذة جامعيين وغيرهم.

وأفاد مصدر من الإدارة المذكورة هسبريس بأن فيروس كورونا مازال يصيب العاملين فيها، وكان آخر المصابين مسؤول بمصلحة الشؤون القانونية، كما أصيب أيضا موظف في الكتابة العامة.

وأضاف المصدر نفسه أن المراسلة التي وجهها الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي إلى وزير الصحة لم يتم تفعيل مضمونها من طرف وزارة الصحة، مضيفا: "هم يقولون إن التحاليل لا يخضع لها سوى المخالطين، ونحن لا نعرف ما هو مفهوم المخالطين عندهم، لأننا جميعا نتخالط في الممرات، ونتبادل الملفات، وهذا يجعلنا جميعا مهددين بالإصابة بالفيروس".

انتشار فيروس كورونا في صفوف الموظفين العاملين بالإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي لا يهدد فقط هؤلاء، بل قد ينتقل إلى المؤسسات الجامعية، حيث يفد على الإدارة ذاتها أساتذة جامعيون وأطر إدارية بالمؤسسات الجامعية من مختلف المدن الكبرى.

الرسالة التي وجهها الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي إلى وزير الصحة حذرت من أن انتشار الوباء بين موظفي الإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي قد يترتب عنه تفشي الوباء في المؤسسات الجامعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الدولة لا تهتم الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 11:09
ما يهمها هو انتشار المرض والخوف حتى يلحقوا انفسهم
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2 - عمر الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 11:14
التعليم العالي يشتغل عن بعد . الإدارة المركزية في الرباط تشتغل في ظروف جيدة كل الوسائل متوفرة باستثناء الموظفين لا احد يدخل للإدارة.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ماذا ستقول عن التعليم الثانوي مءات التلاميذ يدخلون في نفس الوقت. لم اعد افهم شيءا
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3 - Imane الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 11:16
لا حياة لمن تنادي. الاعتماد على أنفسكم احسن نجاعة
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4 - اطار جامعي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 11:17
بعض الكليات أيضا انتشر فيها كوفيد19 و أصاب بعض الأطر لكن يتم التستر عليها....إلى متى و قد انتقلت العدوى إلى عائلاتهم...لم الصمت حول ما يقع?ألم يتوفى رئيس جامعة بسبب كوفيد و كثير من الأطباء? التدابير الوقائية غير محترمة بتاتا...
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5 - هشام الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 11:18
صافي ها التلقيح جا. لي خاف على راسو يأخد التلقيح والسلام. لي مابغاش يتلقح خليوه يمرض هو ادرى بمصلحته. انا شخصيا اذا مرضت بكورونا مغديش نجي عندكم. غير تهناو. وبلا ما تديرو بحسابي على التلقيح شكرا.
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6 - الله يفرج همنا الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 11:21
سؤال اطرحه مند نتشار كوفدي رقم 19حوالي 8اشهر ماهو الفرق بين العامل والموظف اوالعامله والموظفة اد كنا كلنا بشر نقدرو مرضو وان كنا أبناء الوطن الواحد يجمعنا من طنجه لكويره ماهو الفرق بين مجموعه (حمولة طراماي وطوبيس وخطفا وحمولة طربورتورات)ولحكره التي تمارس على طكسي كبير الذي فرضت عليه داخليه 4مقاعد الموظفات يستفدن من أجره تعويضات منهم. من يستفد من بريمات تعويض تنقل سكن الخ والعامله خدمت تخلص مخدماتش هزها الما كذالك وسائل نقل حمولته تفوق 120 في 100 وسيلين يستفدن من دعم. من دوله وطكسي كبير متوقف اكثر من 6اشهر وأخص بذكر رباط سلا ولم يستفد ولو بسنتم رغم تأمين عن 6مقاعد ارتفعت كلفته الي 12000درهم وتريتات سياره وضراذيب وإصلاح وفدونح بغيت جواب من ذوي لختصاص وشكر هيسبريس
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7 - تناقض مع الحصيلة الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 11:23
هذا البلاغ يتناقض مع البلاغات اليومية عن انتشار الفيروس في الرباط عامة ومقارنة مع سلا بالقنيطرة وتمارة الصخيرات. إنما جاء مباشرة التعرض عن مطالب الطلبة الجامعيين.
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