24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حافلات من طابقين تعزز النقل الحضري بالبيضاء (5.00)

  2. مجلس الصحافة يناقش تأثير "كوفيد-19" على المقاولات الإعلامية (5.00)

  3. شراكة تجمع "مقاولات المغرب" والضمان المركزي (5.00)

  4. جبهة "سامير": المغرب يخسر 100 مليون درهم شهريا بسبب خزّانات (5.00)

  5. مغاربة أمريكا ينظمون مسيرة لدعم ملف الصحراء (4.67)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | صيدلاني يكشف تزوير "دبلومات" وأختام وزارات مغربية وبلدان أجنبية

صيدلاني يكشف تزوير "دبلومات" وأختام وزارات مغربية وبلدان أجنبية

صيدلاني يكشف تزوير "دبلومات" وأختام وزارات مغربية وبلدان أجنبية
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير محيمدات)
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:00

كشف محمد زروالي، دكتور صيدلاني بسيدي قاسم، معطيات صادمة بخصوص تزوير دبلومات مزاولة مهنة الصيدلة في المغرب، إذ يلجأ بعض مزاولي هذه المهنة إلى تزوير المعلومات الواردة في الدبلومات، بل أكثر من ذلك يزوّرون أختام مؤسسات الدولة، وأختام دول أجنبية، ومنهم من زوّر أيضا شهادة الباكالوريا.

وقدم زروالي أمام الصحافيين، في ندوة صحافية بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، دبلومات حصل بموجبها عدد من الصيادلة على رخص لمزاولة مهنة الصيدلة، رغم أنها (الدبلومات) تحمل أختاما مزورة، منها أختام وزارة الخارجية المغربية وقنصليات وسفارات مغربية بالخارج، وتوقيعات وزارة التربية الوطنية.

تزوير دبلومات مزاولة مهنة الصيدلة في المغرب طال أيضا أختام دول أجنبية، إذ قدم زروالي نماذج من دبلومات قال إن أصحابها عمدوا إلى تزوير خاتم وزارة خارجية دولة رومانيا، واصفا الموضوع بـ"الخطير جدا"، وداعيا النيابة العامة إلى فتح تحقيق معمق في حيثيات هذا الملف وكشف المتورطين فيه.

زروالي أكد أن دبلومات مزاولة مهنة الصيدلة المسلّمة في الخارج تخضع لعدة مساطر قبل منْح صاحبها رخصة إنشاء صيدلية في المغرب، إذ تخضع لمصادقة القنصلية أو السفارة، ثم تصادق عليها وزارة الخارجية؛ وتتطلب هذه العملية وقتا طويلا قد يتجاوز ستة شهور من أجل التأكد الجيد من صحة الدبلوم.

وأردف المتحدث ذاته بأن بعض الدبلومات لم تستغرق عملية المصادقة عليها سوى بضعة أيام، ما بين تاريخ صدورها المفترض وتاريخ المصادقة النهائية عليها من طرف الخارجية المغربية، مشددا على أن الأختام التي تحملها هذه الدبلومات "مزورة".

وتزوير دبلومات مزاولة مهنة الصيدلة في المغرب يطال توقيعات رؤساء جامعات أجنبية في أوروبا الشرقية، وتوقيعات وزارة التعليم العالي، حسب المتحدث ذاته، مضيفا أن وزارة الخارجية، والأمانة العامة للحكومة، التي كانت تسلّم رخص إنشاء الصيدليات، مدعوّتان إلى "تقديم أجوبة واضحة حول هذا الموضوع".

وعمد زروالي إلى اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل تنبيه الجهات المعنية إلى خطورة استشراء تزوير دبلومات مزاولة الصيدلة في المغرب، إذ طرق باب الأمانة العامة للحكومة، والمجلس الوطني للصيادلة، ووزارة الصحة، مقدما شكايات في الموضوع.. "لكنني أتفاجأ بمقاومة، إذ يقدمون الوعود وكأنهم يحاولون ربح الوقت فقط"، يزيد مستدركا.

وتابع المتحدث ذاته: "هذا موضوع خطير جدا يعلم به الصيادلة، منهم من يتحدث عنه ومنهم من لا يبالي، وكأنهم مقتنعون بأنّ ممارسة الصيدلة بوثائق مزورة واقع يفرض نفسه ولا يمكن محاربته".

وإضافة إلى تزوير الدبلومات، قال زروالي إن هناك صيادلة يزاولون المهنة رغم أنهم لا يتوفرون على السجل التجاري، مشيرا إلى اعتقال صيدليين بتهمة ترويج ممنوعات، لكن المثير، يردف، هو أن الصيدلية التي كانا يسيرانها ظلت تشتغل ولم تُغلق.

وجوابا عن سؤال لهسبريس حول الجهة التي تتحمل المسؤولية في الترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة بدبلومات مزورة في المغرب، قال زروالي إن الأمانة العامة للحكومة هي التي كانت تمنح الرخص منذ الاستقلال إلى غاية سنة 2006، حيث أصبح المجلس الوطني لصيادلة المغرب هو الذي يتولى مهمة التحقق من الدبلومات ومنح الإذن لمزاولة مهنة الصيدلة، ثم يوجه الطلب إلى عامل الإقليم.

زروالي انتقد رفض رئيس المجلس الوطني لصيادلة المغرب تقديم لائحة بأسماء الصيادلة الذين منح لهم الإذن بمزاولة المهنة، "وهذا خطير، ويضرب حتى قانون الحصول المعلومة"، على حد قوله، مضيفا أن اللائحة يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية، "وعلى البرلمانيين أن يطالبوا الأمانة العامة للحكومة بنشرها، وأي صيدلاني عليه مؤخذات يتم البحث في ملفه وتقديم أجوبة مقنعة حول وضعيته القانونية".

من جهته قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسن، إن تزوير دبلومات مزاولة مهنة الصيدلة "ظاهرة خطيرة جدا"، مضيفا: "ممارسة الصيدلة بشواهد مزورة تهمة ثقيلة وأمر خطير للغاية، لأننا نتحدث عن مهنة ينظمها القانون، ولا يمكن ممارستها إلا بشواهد علمية متحقق من صحتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - مواطن غيور1 الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:14
السلام عليكم
أكثر من هدا أغلبهم لا يزاول مهنته كما يجب، و يترك المساعدين هم من يقررون مكانه، و قد تقع مشاكل و تسممات لأن الصيدلاني لا يعبأ بمهمته.
بل الأخطر أن هناك صيدلانيين غادروا البلاد، أو حتى دهبوا للتقاعد أو دهبوا لدار البقاء و صيدليتهم ما زالت مفتوحة!؟؟؟
أرخص ما يوجد في هدا البلد المواطن و الإنسان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - مغربي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:15
يجب متابعتهم أن ثبت هذا..كما أن الدولة ملزمة بسن قانون يحتم على الصيدلي التواجد باستمرار بصيدليته.
لا يعقل أن يسلم مستخدم أو مستخدمة لا يتجاوز مستواه الإعدادي أو حاصل على دبلوم لا علاقة له بالصيدلة أن يقدم دواء للمريض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - لا يعدر احد بجهله للقانون الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:17
هناك من يقول بأن الحكم قاس في بعض القضايا : عقوبة التزوير في وثائق رسمية من 10 إلى 20 سنة . إلى بغا القاضي يدير معاك مزيان أقل ما يعطيك عشر سنين + الغرامة... attention attention.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - مهتم جدا الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:18
ملي تكون صحة المواطن مهمة وعندها قيمة عند المسؤولين في هذا البلد ، آنذاك قد نتحدث عن فتح تحقيق من طرف الجهات المسؤولة ومتابعة كل المزورين . لكن مادامت حياة المواطن قد لا تساوي احيانا صنم كيلو لحم فارجوك انس الموضوع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - عمار الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:18
اللهم إن هذا منكر وأمر خطير، إلا اللعب بالصحة، وهو من أخطر الجرائم شرعا وقانونها، من غشنا فليس منا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - adam الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:21
يجب على الدولة فتح تحقيق شامل افي هذا الموضوع لان الامر يتعلق بالصحة العامة للمواطن وحتى مع الأطباء للتحقق من مدى مصداقية هذه الشواهد الأجنبية ولكم واسع النظر؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - abbes الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:23
هادا ليس بغريب علينا ، الله يجيب لي يحقق وردع أصحاب هادا السلوك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - زهير الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:27
علمت وربيت أبنائي على القيم و حسن الخلق و كافحت ماديا من أجل تعليمهم ، الآن لا ييستطيعون حتى الدفاع على انفسهم في هذه الغابة المتوحشة.
لكم الله يا أبنائي!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - مغربي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:32
عمرني شوفت صيدلاني مقابل الحانوت دياله عفوا الصيدلية دياله كيخدمو زوج بنات بسميك وهما لي كيبيعو دوا يسدو الحانوت اما مول شي راه عنده مشاريع اخرى مقابلهم كنت كنعتقد ان لي كيقراو الطب كيصنعو الدواء فاش كبرت لقيت راس مالهم حفظ اسماء الادوية اما لي كيصنعو دوا كاينين في الخارج هما متخصصين في علم الادوية وعلم المناعة.........شنو الفايدة من الصيادلة بالمغرب حتى بحث التخرج ديالهم ظنيتو كيكون حول اكتشاف دواء مؤخرا سوفت بحث التخرج لطالب الصيدلة موضوعه اخلاقيات الصيدلاني في توزيع الدواء على المستهلك تقول كيقرا سوسيولوجي وشابعنين مع راسكم عياقة وفلوس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
10 - Aboufaris الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:33
الدولة مسؤولة على سلامة صحة مواطنيها.لهذا وجب عليها محاربة جميع انواع الغش و والتزوير في جميع المجالات خاصة الدواء والأكل والضرب بيد من حديد كل المتلاعبين والمفسدين.
الصيدلي المزور لشهادتة يمكنه التزوير في الدواء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - MARROQUI الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:35
"إذا عرف السبب بطل العجب" الصيدليات تتناسل كالمقاهي أو المحلبات... والمرضى، خاصة الذين يستخدمون أدوية ومنتجات صيدلية بدون وصفات طيبية، وتتضاعف حالاتهم الصحية في ازدياد كبير، هذه جرائم يجب محاسبة من يرخص لهؤلاء المحتالين لممارسة مهنة الصيدلة التي تعتبر من ركائز الصحة والعلاج..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - مراقب مروكي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:38
المغرب مبني على المحسوبية والزبونية واقتصاد الريع والفساد وهذا التزوير هو شيئ عادي عندما يتطلب من صاحبه التدرج الوظيفي حتى بعد رؤساء المصالح الجماعية يحصلون على الشواهد بالتزوير كان اخرها الموظفون في الوقاية المدنية منذ حوالي 4 سنوات الذين زوروا شواهد وحصلو عليها مقابل أموال على انهم درسوا في الكلية المهم لكي يعملوا في الوقاية المدنية تزوير الوثائق كلام لا نهاية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - ملاحظ الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:41
مضيفا أن وزارة الخارجية، والأمانة العامة للحكومة، التي كانت تسلّم رخص إنشاء الصيدليات، مدعوّتان إلى "تقديم أجوبة واضحة حول هذا الموضوع".
هذا الأمر خطير و هو يتعلق بصحة المواطن المغربي ووجب على الجهات المعنية فتح تحقيقات في الموضوع، في أقرب الاجال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - لطيفة المغربية الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:42
,يجب على وزارة الخارجية و الأمانة العامة للحكومة ان يقدما توضيحات بهذا الموضوع لانهما هما الاذان كانا يمنحان رخص مزاولة مهنة الصيدلة و حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:43
في بلادنا لا نستغرب...لما ترى التلميذ يغش في الامتحان ..واذا ضبط. يثور ويستنجد بمن في يدهم القوة لانقاذه..وينقذ..ويأخذ الباكالوريا او دبلوم اخر بالغش..الغش اصبح عندنا عملة متداولة في كل شيء..في المواذ الغذاءية..في الالبسة .في الالات المصنعة عندنا.في قطاع الغيار..في العمل داخل المؤسسات..والشركات والمعامل..والبناء .الغش وصل الى ان الانسان يزور خلقته التي خلقه الله عليها...خاصة النساء .وقيل للتجميل..اما عن الدبلومات..!! كم من طبيب ضبط وليس له من الطب سوى الوزرة البيضاء..وكم من طبيب لا زال يزاول ولم يصل ابدا الى جامعات الطب..والمهندسين.وغيرهم..وكم من رءيس قسم او اكثر من ذتلك..تجد في ملفه الاداري اوراق تثبت ثقافته.والدبلومات المحصل عليها..وهي مشرية ومزورة.ولما نتذكر قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ..."من غشنا . فليس منا ." نتاسف لما نراه ونسمعه ونقراه.....فكيف ستكون الادارة غي بلادنا من هنا ل 20 سنة قادمة يا ترى.؟!؟!....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - مغربي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:43
ظاهر تزوير الباكلورية و الاجازة بدأت في تسعينيات القرن الماضي . الان دبلوم الصيدلة و الدور سيأتي الى الاطباء على اختلاف تخصصاتهم . نسأل الله السلامة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - احمد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:44
من المسؤول عن هذه الفضيحة. هناك الكثير من الصيادلة لا يفقهون شيآ في الصيدلة لان لهم تكوين أدبي وَمع ذلك حصلو على دبلوم من الدول الشرقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - رشيد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:44
أصبحت الصيدليات مثل الدكاكين
يحصل صاحبها على الرخصة ثم يشغل بها أناس لا علاقة لهم بالصيدلة إلا كونهم يعرفون أسماء الأدوية. ليأتي الطبيب الصيدلي في نهاية الأسبوع لتحصيل الأرباح ومنهم من لا يزور الصيدلية إلا نادرا فأرباحه تصله بطريقة أو بأخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - احمد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 15:44
من المسؤول عن هذه الفضيحة. هناك الكثير من الصيادلة لا يفقهون شيآ في الصيدلة لان لهم تكوين أدبي وَمع ذلك حصلو على دبلوم من الدول الشرقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.