24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:17
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العلاقات بين المغرب وموريتانيا .. التحرك الدبلوماسي وآفاق التعاون
- أقلام وقنابل.. !
- جريمة أم جناية في قوانين الشركات؟
- اللقاح المنتظر
- الإصابة تبعد اللاعب المغربي بوفال عن الملاعب
مجلس الصحافة يناقش تأثير "كوفيد-19" على المقاولات الإعلامية (5.00)
جبهة "سامير": المغرب يخسر 100 مليون درهم شهريا بسبب خزّانات (5.00)
- هل يُحْرج زعيم "بوديموس" سانشيز بملفّ الصّحراء خلال زيارة الرّباط؟ - (68)
- رصيف الصحافة: طفل يقتل والدته بسبب الهوس بلعبة "فري فاير" - (63)
- المغرب يلامس إنضاج شروط طرد "الكيان الوهمي" من الاتحاد الإفريقي - (61)
- ماكرون يشكر السيسي على الدعم بعد "المقاطعة" - (55)
- المغرب يسجل 1531 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توضيح بشأن تنفيذ توصيات "الإنصاف والمصالحة"
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تتابع دراسة الملفات الباقية لإصدار المقررات التحكيمية القاضية بالتعويض للحالات المتبقية والضحايا الذين توفوا أثناء احتجازهم، أو التي هي في انتظار استكمال الوثائق الضرورية من طرف ذوي الحقوق.
جاء ذلك في بلاغ صحافي صادر عن المجلس إثر اطلاعه على عزم مجموعة من ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان الذين وضعوا طلباتهم خارج الآجال، كما قررتها هيئة الإنصاف والمصالحة، "تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرات ثلاث لجان جهوية، يوم الخميس 10 دجنبر 2020، وذلك من أجل تقديم مطالب مرتبطة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر الضرر الفردي".
وأضاف المجلس أنه يتابع مشاوراته مع الإدارات المعنية لتسوية ملف التقاعد التكميلي لبعض الضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصيات الإدماج الاجتماعي، الذي من المحتمل أن تتم تسويته مع مطلع السنة المقبلة.
كما ذكّر المجلس، بخصوص الملفات التي قدمت خارج الآجال، بأن هيئة الإنصاف والمصالحة اتخذت قرارات تتعلق بالحالات المعتبرة خارج الآجال؛ لافتا الانتباه إلى أنها لم تصدر أي توصية بخصوص الحالات التي تقع خارج الآجال، وزاد موضحا أن تغيير الآجال لا يدخل ضمن مهام لجنة متابعة تنفيذ التوصيات، مجددا اقتراحه، الذي أوضحه خلال لقاءاته في مناسبات سابقة، بخصوص استعداده للترافع من أجل إيجاد صيغ ملائمة لجبر الضرر.