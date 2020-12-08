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كُتّاب وآراء
القوة العمومية تفرّق وقفتيْن لدكاترة معطلين بالرباط
منعت القوات العمومية، ظهر اليوم الثلاثاء، احتجاجات سطّرها الدكاترة المعطلون في شوارع الرباط؛ وذلك عقب تدخل أنهى وقفة أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، ثم أخرى أمام مبنى البرلمان بشارع محمد الخامس.
وقال يوسف بليط، عضو المجلس الوطني للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، إن الوقفة لم تدم سوى خمس دقائق، وجرى تفريقها بالقوة، سواء أمام مقر الوزارة سالفة الذكر أو قرب مقر البرلمان، مشيرا إلى أن المستجدات تغيب عن الملف إلى حدود اللحظة.
وفي الرابع من شهر دجنبر الجاري، جالس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اتحاد المعطلين، مبديا تفهمه للوضعية؛ لكن دون تقديم حلول عملية تنقذ الدكاترة من شبح البطالة والهشاشة الاجتماعية التي تهددهم، يضيف بليط لهسبريس.