24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1813:2516:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تويزي يختار "أسود الأطلس" بدل منتخب إسبانيا (5.00)

  2. شراكة تجمع "مقاولات المغرب" والضمان المركزي (5.00)

  3. جبهة "سامير": المغرب يخسر 100 مليون درهم شهريا بسبب خزّانات (5.00)

  4. المغرب يحتل المرتبة الـ7 ضمن البلدان الأكثر حماية للبيئة في العالم (5.00)

  5. مواجهات الرحل والسكان تتجدد في جهة سوس أمام زحف "كورونا" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | جمعية تنادي بمضاعفة الجهود لمواجهة "السيدا"

جمعية تنادي بمضاعفة الجهود لمواجهة "السيدا"

جمعية تنادي بمضاعفة الجهود لمواجهة "السيدا"
هسبريس من تطوان
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 06:15

دعت جمعية الوقاية من أضرار المخدرات بالمغرب، فرع تطوان، إلى "ضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على فيروس فقدان المناعة المكتسبة (VIH)، على غرار مجهودات العالم من أجل محاصرة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تأتي هذه الدعوة في سياق تخليد الهيئة الجمعوية سالفة الذكر لليوم العالمي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة، باعتباره مناسبة للتحسيس بأهمية الوقاية للحد من انتشار هذا الفيروس، "وهذا من أولويات الجمعية، في إطار شراكة مع الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز، الملاريا، داء السل"، بحسب رئيسها.

وقال جواد الدهري، رئيس جمعية الوقاية من أضرار المخدرات بالمغرب، فرع تطوان، في تصريح لهسبريس، إنه "علينا جميعا أن نسهم في الجهود الرامية إلى مكافحة السيدا، وجعل العالم مكانا أوفر صحة"، مؤكدا أن "جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي على مستوى الحفاظ على سيرورة الخدمات والأنشطة الأساسية لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة".

ونوّه الفاعل الجمعوي ذاته بجهود العالم لمحاصرة تفشي فيروس كوفيد-19، "والتي أسفرت عن إنتاج مجموعة من اللقاحات في ظرف وجيز لا يتعدى ستة أشهر"، داعيا إلى بذل الجهود نفسها لمكافحة فيروس "السيدا"، محذرا من التباطؤ في تقديم الخدمات بهذا المجال؛ "ما سيعرّض العديد إلى تفاقم خطر الإصابة بعدوى الفيروس أو الوفاة بمرض الإيدز"، وفق قوله.

وفي هذا السياق، أفاد الدهري بأن الجمعية، وفي إطار تخليدها لليوم العالمي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة، "حاولت تكييف تدخلها في مجال الوقاية والتحسيس من فيروس (VIH) وفق المستجدات التي فرضتها الجائحة"، داعيا إلى خلق "تضامن عالمي يصون الخدمات الأساسية لمكافحة فيروس الإيدز أثناء جائحة كوفيد-19 وما بعدها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.