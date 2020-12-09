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كُتّاب وآراء
جمعية تنادي بمضاعفة الجهود لمواجهة "السيدا"
دعت جمعية الوقاية من أضرار المخدرات بالمغرب، فرع تطوان، إلى "ضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على فيروس فقدان المناعة المكتسبة (VIH)، على غرار مجهودات العالم من أجل محاصرة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
تأتي هذه الدعوة في سياق تخليد الهيئة الجمعوية سالفة الذكر لليوم العالمي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة، باعتباره مناسبة للتحسيس بأهمية الوقاية للحد من انتشار هذا الفيروس، "وهذا من أولويات الجمعية، في إطار شراكة مع الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز، الملاريا، داء السل"، بحسب رئيسها.
وقال جواد الدهري، رئيس جمعية الوقاية من أضرار المخدرات بالمغرب، فرع تطوان، في تصريح لهسبريس، إنه "علينا جميعا أن نسهم في الجهود الرامية إلى مكافحة السيدا، وجعل العالم مكانا أوفر صحة"، مؤكدا أن "جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي على مستوى الحفاظ على سيرورة الخدمات والأنشطة الأساسية لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة".
ونوّه الفاعل الجمعوي ذاته بجهود العالم لمحاصرة تفشي فيروس كوفيد-19، "والتي أسفرت عن إنتاج مجموعة من اللقاحات في ظرف وجيز لا يتعدى ستة أشهر"، داعيا إلى بذل الجهود نفسها لمكافحة فيروس "السيدا"، محذرا من التباطؤ في تقديم الخدمات بهذا المجال؛ "ما سيعرّض العديد إلى تفاقم خطر الإصابة بعدوى الفيروس أو الوفاة بمرض الإيدز"، وفق قوله.
وفي هذا السياق، أفاد الدهري بأن الجمعية، وفي إطار تخليدها لليوم العالمي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة، "حاولت تكييف تدخلها في مجال الوقاية والتحسيس من فيروس (VIH) وفق المستجدات التي فرضتها الجائحة"، داعيا إلى خلق "تضامن عالمي يصون الخدمات الأساسية لمكافحة فيروس الإيدز أثناء جائحة كوفيد-19 وما بعدها".