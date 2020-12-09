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معلقون يرحبون بمجانية التلقيح ضد فيروس "كوفيد"

معلقون يرحبون بمجانية التلقيح ضد فيروس "كوفيد"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 11:20

خلفت دعوة الملك محمد السادس الحكومة إلى اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء "كوفيد-19"، تفاعلا كبيرا من طرف المواطنين، ولقيت تنويها وإعجابا من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع صدور بلاغ الديوان الملكي مساء الثلاثاء، توالت التعليقات والتدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي المنوهة بمبادرة الملك تجاه المغاربة، التي أنهى من خلالها الجدل حول التلقيح، بعدما كان كثيرون يتخوفون من اضطرارهم لدفع مبالغ مالية مقابل الخضوع للتلقيح.

وعبر العديد من المعلقين المغاربة فور نشر هذا الخبر عن سعادتهم بالمبادرة الملكية التي تجسد اهتمام ملك البلاد بصحة رعاياه، موجهين له الشكر على هذه الخطوة، ومعربين عن أمانيهم لعاهل البلاد بموفور الصحة. وقال واحد منهم: "كما عرفكم العالم منذ أن تقلدتم مهام الملك في المغرب أطلقوا على جلالتكم: ملك الشعب".

وكتب معلق تفاعلا مع الخبر المنشور على جريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: "قرار سامي وفي الصميم كالعادة، شكرا على الالتفاتة المولوية"، فيما كتب آخر: "صاحب الجلالة أطال الله في عمره وبارك في صحته لا ينسى أبدا رعاياه. دمت ملاذا وفخرا لنا".

ولَم تتوقف التعليقات عند هذا الحد، حيث كتب معلق قائلا: "الملك هو الوحيد الذي يشعر بمعاناتنا أما الحكومة فتريد فقط مص دماء فقراء هذا البلد دون شفقة ولا رحمة. شكرا ملكنا العزيز وتعاونك المستمر معنا والله ارفع عنا هذا الوباء".

ووجهت انتقادات للحكومة عقب التعليمات التي وجهها الملك لها بتمكين المغاربة من اللقاح المرتقب بالمجان، حيث كتب واحد من المعلقين: "لولا تدخل جلالة الملك لكنا مجبرين على أداء 600 درهم على الأقل، وهكذا سيتم كبح أطماع الحكومة المتخصصة في استنزاف جيوب المغاربة". وقال آخر: "شكرا صاحب الجلالة على هذه المبادرة التي ستقطع الطريق على تجار الموت الذين كانوا على أهبة الاستعداد لمص دماء المغاربة، خصوصا الفقراء منهم".

وتوالت التعليقات المنتقدة للحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، حيث كتب واحد من النشطاء مرحبا بالقرار الملكي: "كون في يد العثماني وايت الطالب، والله حتى ايكون بالخلاص. الحمد لله عندنا ملك تايفكر في الشعب ديالو".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تناقل مختف الشخصيات العمومية من وزراء سابقين وحاليين، وكذا الأسماء المؤثرة، بلاغ الديوان الملكي، تعبيرا منهم عن تأييدهم لهذه الخطوة الملكية التي وضعت حدا لعلامات استفهام لم تجب عنها الحكومة بخصوص عملية التلقيح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - 3arafa الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 11:26
يا ريت لو تم استقدام اللقاح الالماني الامريكي لشركة فايزر..فهو أكثر فاعلية ونسبة الفاعلية 95%..اما الصيني فلا يصل إلى 86%.
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-12
2 - Dresden الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 11:40
كل الدول تقدم لمواطنيها تطعيمات مجانية ، حتى في الدول الغنية التطعيم مجاني. المغرب ليس استثناء.
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3
3 - atmed الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 11:40
السلام عليكم دابا شفتو غير لقاح كوفيد ولقاحت الأطفال شكون كيدفع لولا جلالة الملك
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-7
4 - عباس الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 11:43
زيادة على مجانية اللقاح وكارهينش يخلصوهم عليه ، انها عقلية المغاربة في الغالب ، وينسون واجباتهم دفع الضريبة
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0
5 - الحسين الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 11:49
وهل هناك أحدا يرفض المجانية حتى الأغنياء في بلادنا لا يرفضون ما هو مجاني.
وهذا سببه الشح والأنانية والبخل وحب المال والبقاء.
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3
6 - اللقاح بين المجانية و الفعالية الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 12:11
لا ينبغي للمجانية أن تغفلنا و تعمينا عن شرط الفعالية. يقال أن فعالية اللقاح الصيني هي 86%. يجب توقع نسبة عدم فعالية إضافية حسب الجنس، السن، ظروف صحة الملقحين و أيضا اللوجيستيك. هذا يعني أن الفعالية القريبة المدى قد تنزل لأقل من 70% أو 65%. الفعالية المتوسطة و البعيدة المدى إشكالية عميقة أخرى يجيب عليها و يتوقعها الخبراء الحقيقيون! إضافة للآثار الجانبية و العميقة على مستوى المناععيات و الوراثيات. هذه مجرد فرضيات و تخوفات! قد يكون اللقاح فعالا و ناجعا ناجحا. الحذر يرافق دائما الجديد. يجب ألا نكون مغفلين مقامرين مغامرين بالصحة العامة. هي أهم من كل شيئ للدول و المجتمعات. تعدد اللقاحات سيكون أفضل بشرط أن يكون ذلك لجميع المواطنين. لا ينبغي للبعض أن يفرض اختياريا أو إجباريا اللقاح الصيني على الشعب و ينتظر هو اللقاح البريطاني أو الأمريكي. هذا غير عادل و غير أخلاقي و غير سليم سياسيا.
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