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الرئيسية | مجتمع | هل يقنّن المغرب زراعة "الكيف" ويعفو عن فلاحين فارين من العدالة؟

هل يقنّن المغرب زراعة "الكيف" ويعفو عن فلاحين فارين من العدالة؟

هل يقنّن المغرب زراعة "الكيف" ويعفو عن فلاحين فارين من العدالة؟
أيوب صدور من تطوان
الخميس 10 دجنبر 2020 - 03:55

غداة تصويت المغرب بالإيجاب، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، على الاستعمال الطبي لـ"الكيف"، تجدد الحديث عن مصير المتابعين في قضايا زراعة القنب الهندي من المزارعين والفلاحين الذين احترفوا زراعة "العُشبَة" وراكموا بينهم عشرات الآلاف من المبحوث عنهم بناء على مذكرات أمنيّة للضبط والإحضار.

وفي هذا الصدد قال شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي لـ"الكيف"، إن قرار تصويت المغرب بنعم بمجلس الأمم المتحدة غير ملزم بتقنين زراعة القنب الهندي، ويترك الأمر لكل دولة لمنعه أو السماح بممارسة هذا النشاط الزراعي حسب سياستها، وزاد مستدركا: "لكن ما دام المغرب صوت بنعم فهو يريد تقنينه".

ولم يستبعد الخياري أن ينتج عن هذا الموقف الجديد عفو عن المزارعين المعتقلين أو المبحوث عنهم، سواء تعلق الأمر بالعفو الخاص الذي يختص به الملك أو العفو العام الذي يصدر بنص تشريعي، مؤكدا أن الأمر يهم المناطق التي تزرع فيها هذه النبتة، خاصة مناطقها التاريخية.

وأشار الخياري إلى مقترحين سبق أن أحيلا على البرلمان ويتعلقان بالعفو العام عن مزارعي "الكيف"، أحدهما لحزب الاستقلال تمت إحالته على مجلس النواب في الـ2 يونيو 2014 ثم على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الـ 23 يونيو 2014، ومقترح ثان لحزب الأصالة والمعاصرة أحيل على مجلس المستشارين في الـ11 دجنبر 2015 ثم أحيل على اللجنة المختصة في الـ 26 يناير 2016، مستحضرا ربط حزب الأصالة والمعاصرة صدور هذا القانون بصدور قانون تقنين زراعة واستعمال "الكيف" لأغراض طبية وصناعية.

لا مفر من التقنين

من جانبه قال العربي المحرشي، مستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن موقف المغرب القاضي بإدراج نبتة "الكيف" ضمن خانة المواد الطبية والتجميلية يدعم مقترح قانون سبقت إحالته على البرلمان، يروم إصدار عفو عام عن مزارعي القنب الهندي في منطقة الشمال، مع تقنين زراعة "الكيف" الذي يمثّل مصدر عيش عدد من المواطنين المغاربة.

وينص مقترح القانون الذي تقدم به فريق "البام" على "العفو عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة "الكيف" بالمغرب، ويشمل كل من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي أو غيابي بالسجن بسبب جنحة زراعة "الكيف"، ومازالوا يقضون عقوبتهم بأحد سجون المملكة المغربية؛ إضافة إلى المعتقلين بالتّهمة نفسها، الذين مازالوا قيد الاعتقال الاحتياطي أو قيد التحقيق أو الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي، وكذا الفارين المتابعين بتهمة جنحة زراعة "الكيف"".

وأضاف، المحرشي أن عدد المتابعين قضائياً من مزارعي "الكيف" يقدر بحوالي 45 ألف شخص، مشيرا إلى أن "هؤلاء وجدوا أنفسهم في مرمى جريمة فرضت عليهم بمقتضى ظهير 1974 الذي يجرم زراعة "الكيف" بسبب ظروف طبيعية خارجة عن إرادتهم"، مناديا بضرورة تقنين زراعة القنب الهندي واستعماله لأغراض طبية عوض ترك الأباطرة يسيطرون على "العشبة" ويستغلون آلاف البسطاء.

وكانت أولى الإشارات المطالبة بتقنين زراعة القنب الهندي والعفو الشامل عن المزارعين برزت عام 2009 عندما وصل قياديو حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الحملة الانتخابية، إلى بلدة كتامة بقلب الريف من أجل التواصل مع ساكنة الجبل، ضمن وفد تصدره حينها مؤسس التنظيم فؤاد عالي الهمّة. تحرك نادى من خلاله الحزب السياسي بتمتيع الهاربين من مطاردات "المكلفين بإنفاذ القانون إلى قمم الجبل" بـ"عفو ملكيّ".. وهي الخطوة التي أسالت حينها الكثير من "الحبر الصحفي" دون أن يكون لها أثر عملي على أرض الواقع طيلة السنوات التي أعقبت هذه "الدعوة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Azdinovic الخميس 10 دجنبر 2020 - 04:18
احسن شيء ممكن للمغرب استغلالوا هو تقنين الحشيش لقطع الطريق امام اباطرة المخدرات و تعسفات رجال الدرك و الأمن تجاه المستهلكين و استقبال فئة مهمة من السياح عِوَض السياحة الجنسية هناك سواح كثر تستهويهم النبتة العجيبة و هولندا خير مثال يجب تغيير الأفكار المتحجرة نحن مع تقنين الكيف
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80
2 - بوجلال الخميس 10 دجنبر 2020 - 04:25
كاتحلموا. لاداعى لضغضغة مشاعر عباد الله. لأغراض إنتخابية
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-27
3 - وهيب الخميس 10 دجنبر 2020 - 05:28
هنا في امريكا اصبح مباح ويعطى كدالك كالعلاج لبعض الامراض وتخفيف من حدتها ،
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42
4 - lahcen الخميس 10 دجنبر 2020 - 07:18
انها نبة رغم مايقال عنها الاكثيرا من المختبرات العالم طلب من الدول التي تنتجا ومن ضمنهم المغرب هده النبة التي يحبها الشباب كمتعة او مكخدر فان الصيادلة يروافيها شفاء لبعد الامراض والمغرب ينتج النوع الجيد منه وتقنينه وترك كل دولة الاختيار في استعماله سيبعد المغرب من شبهات التي تحاول الجزائر جعله كبلد المافيا بينما هي فلاحة وصناعة وتشغيل ودواء ومن يستعملها كمخدر فهدا يدخل في الخيار الشخصي وتقنينه سيطوره المغرب ويصبح دار مردودية للفلاح ٠٠
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38
5 - الإسراع بالتقنين الخميس 10 دجنبر 2020 - 09:21
أعتقد أنه يجب الإسراع بتقنين القنب الهندي كما تم تقنين الخمور و السجائر و غيرها من الموبقات التي تضر بصحة و عقول الناس, و بهذا يتم التحكم بمسار إنتاج و بيع و تخزين و تنقل و إستهلاك هاته المواد و تستفيد خزينة الدولة والفلاح الصغير من عائدات تصدير القنب الهندي للدول التي قامت بتقنينه و بذلك يوصد الباب على الحيتان الكبيرة و التماسيح التي تستفيد لوحدها من هاته الفلاحة الغير المشروعة, كما ستيتم إفراغ السجون و المحاكم من تجار و بائعي المخدرات التي تصرف عليهم الدولة الملايير في السجون من أموال الشعب, كما ستتفرغ الشرطة لمعالجة جرائم أخرى, تقنين الكيف كله منافع و دول كثيرة فهمت الأمر و سارعت لذلك. وللتذكير فقط, يتم إستعمال مستخلصات القنب الهندي في الطب لتسكيين الألم و غيره و إستهلاكه بكميات صغيرة غير مضر بالصحة و بالعقل كما هو الحال مع باقي الموبقات (الخمر و السجائر) و هو لا يصلح للشباب أقل من 20 سنة لأنه يدمر بعض خلايا الدماغ. وتبقى التربية أحسن وسيلة لمحاربة إستهلاك المخدرات بجميع أنواعها والردع و الزجر لم يعطو أي نتائج في جميع دول العالم.
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32
6 - نفحة الخميس 10 دجنبر 2020 - 09:43
ا دا كان الخمر ام الخبائت فان الحشيش ابوها.
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-28
7 - مواطن الخميس 10 دجنبر 2020 - 09:56
انا لست من مناطق زراعة الكيف ولم استعمله قط في حياتي.
لكن هذه النبتة الله من اوجدها فيها الضرر والمنفعة
هل نجرم صناعة الحديد الذي قال الله : فيه بأس شديد ومنافع للناس. صدق الله العظيم.
بصراحة ادا تم تقنينه سينزل ثمنه إلى الحظيظ وهذا ما لا يريده من يتاجر به.ومن يتواطؤ معهم من السلطة.
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24
8 - مغربي الخميس 10 دجنبر 2020 - 09:59
إذا قنن القنب الهندي سيقل ثمنه واستعماله
لماذا.المثل يقول وهو صحيح (كل محرم مرغوب)
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13
9 - Immigre الخميس 10 دجنبر 2020 - 10:10
Après ça il faut libérer les prisonniers de cette culture et faire une liste des cultivateurs qui feront ces plantations avec des contrôles des gendarmes ou autres et peser les quantités avant les ventes soit au pharmacie soit au privés qui vont la rendre médicinale no more comment
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2
10 - ABC الخميس 10 دجنبر 2020 - 10:23
لماذا المغرب يفوت عليه الملايير كل لها ترونها الخليج يبع البترول والغاز روسيا كذلك أوروبا لهم تروثهم امريكا لها ثروتها من المعادن . المغرب لدينا كذلك تروتنا الطبيعية . لماذا لا يتم إدخال في الصناعة والتسويق الدولي متلا تخلق مصانع على غرار مصانع أدوية علبة من 100غرام ب 300درهم وعلبة أخرى ب 600غرام بثمن 600درهم وهكذا تحتويان على سبسي صغير بداخلها. ويتم تسويقهما دوليا . وبتالي إدخال العملة الصعبة . علما ان الحشيش المغربي ليس بمخذر قاتل ومهيج بل يخلق لصاحبها الهدوء التام ومهدء للأعصاب. حقيقة نضيع على أنفسنا تجارة دولية بالعملية الصعبة .
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25
11 - ابو سلمى الخميس 10 دجنبر 2020 - 11:43
اذا كان الخليج لديهم البيترول فنحن لدينا ما هو اغلى و هو نبتة الكيف..نبتة ذات خصائص طبية و صناعية عجيبة..أتمنى ان يقنن المغرب الكيف و الله سيدر علينا مليارات الدولارات سنويا و حبذا لو تم السماح بتدخينه في اماكن مغلقة مخصص لهذا الغرض بدل الشارع..كما هو معمول به في هولندا و انجلترا و كندا و امريكا..سنشجع السياحة الخضراء..الملايين من السياح يذهبون الى هولندا من اجل الترفيه..كلهم سيأتون الى المغرب و سيجلبون معهم العملة الصعبة و ستخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل..وهبنا الله هذه النبتة و وجب علينا ان نحمده كثيرا و نستغلها ايما إستغلال لصالح البلاد و العباد..السجائر و الخمر أكثر ضرارا من الحشيش و مع ذلك مسموح بهما..غريب
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14
12 - احمد الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:58
سلام موضوع الحشيش موضوع جد هام فهذه العشبة لها منافع كثيرة وهامة ويقدر عدد المنتوجات التي تستخرج منها إلى حدود 2020 تقريبا 35 منتوج اهمها على إطلاق PET صناعة بلاستيك بيو وثانيها أنسجة البسة هنا يأتي مشكل مافيات البترول يروجون لها انها مخدر ويتجه إلى مشكل الدين أنها حرام لنكن عقلاء مع انفسنا اذا اردنا الخير للبشرية فلا يمكن أن تستخرج من هذه العشبة 35 منتج في حين يوجد من بين 35 منتج مادة THC هي المخدر فقط فانشاء مصانع لاستخراج هذه المنتوجات سوف يشغل يد عاملة هائلة فكل مصنع من هذه المواد يشغل ألالاف العمال ويقدر عدد المصانع 34 لنكن عقلاء وتتجنب دعايات مافيات البترول وبعض الدول المنتجة للبترول فعشبة الكيف لها منافع أكثر من اضرارها لنكن عقلاء مع انفسنا لو لم تكن صالحة للبشرية لما خلافها الله سبحانه .
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10
13 - مواطن2 الخميس 10 دجنبر 2020 - 14:09
ما ذنب مواطن خلق في منطقة تنبت عشبة اسمها " القنب الهندي " او الكيف ؟ وقد لا يستعملها. يبيعها كما يبيع اي فلاح منتوجه. سمعنا مرارا ان وزارة الفلاحة اعتمدت زراعات متعددة ولم تنجح في ذلك.وبقيت زراعة العشبة هي السائدة.يبقى البحث عن حلول للمواطنين بدل الزج بهم في السجون او متابعتهم قضائيا.ومن الحلول استغلال العشبة في ما يفيد البلاد والعباد.
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8
14 - نعمان الخميس 10 دجنبر 2020 - 15:12
الجميع يعلم أن نبتة الكيف لها عدة إستعمالات يمكن تقنين استعملها في الصناعة الدوائية و قطاع البناء (عوازل حرارية) و النسيج (صنع الأثواب)،الفئة الوحيدة التي تعارض تقنين زراعة الكيف هم أباطرة المخدرات و من يدور في فلكهم لأنهم يريدون تحويل هذه النبتة إلى حشيش ينتج بطريقة غير قانونية و يباع بطريقة غير قانونية و بالتالي يرتفع ثمنه و يربحون المليارات من كونه غير قانوني هم و المتعاونون معهم، لذلك يجب تقنين إنتاجه و توجيه المحصول للصناعة الدوائية و النسيج، هل تعلم أخي القارئ أن سروال مصنوع من نسيج نبتة الكيف يصل ثمنه إلى 300 أورو ؟ الكيف ليس لصناعة الجشيش بل هو نبته يمكن أن نستفيد منها
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6
15 - لهبطي الخميس 10 دجنبر 2020 - 16:43
والله احسن خبر مفرح سمعته في تاريخ المغرب وافضل قرار هو تقنينه كما هو الحال في هولندا مع تحديد خمسة الكمية القانونية للاستهلاك عند الضبط من طرف الشرطة وتقنين آليات بيعه في محلات مرخصة
قرار تاريخي صراحة إلى الامام يا مغرب
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6
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