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Covid Hespress
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المغرب يسجل 4096 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 4096 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 17:55

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 4096 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 388184 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3734479 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 57 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6427 حالة.

وتم التأكد من 3966 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 341685.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

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