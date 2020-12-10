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الرئيسية | مجتمع | مسؤول في "الصحة العالمية" يُوصي بإجراءات الحماية رغم اللقاحات

مسؤول في "الصحة العالمية" يُوصي بإجراءات الحماية رغم اللقاحات

مسؤول في "الصحة العالمية" يُوصي بإجراءات الحماية رغم اللقاحات
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:00

قال الدكتور أحمد المنظري، مُدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن هناك ضرورة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد ومواصلة الحياة؛ لكن مع اتخاذ كل التدابير للحماية من العدوى، على الرغم من توفر العديد من اللقاحات الواعدة.

وذكر المنظري، ضمن ندوة نُظمت في إطار الملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم، اليوم الأربعاء، أن هذه الأزمة العالمية، وهي في نهاية سنتها الأولى، قد تسببت في وفاة نحو 1,5 ملايين شخص على الأقل، وتسجيل ما لا يقل عن 64 مليون حالة في جميع أنحاء العالم.

وأكد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية قائلاً: "مع اقتراب السنة الثانية للجائحة، يُذكرنا الخبراء بأنه يتعين علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس، وأن نُواصل حياتنا وأنشطتها مع اتخاذ كل التدابير لحماية من العدوى، على الرغم من توفر العديد من اللقاحات الواعدة".

وشدد المتحدث على ضرورة الحفاظ على تدابير الصحة العامة وتعزيز الاستجابة في كل مكان، مُوضحاً أنه "ليس هناك خيار بين الصحة والاقتصاد، ويجب الحفاظ على قُدرة النظم الصحية على الاستجابة دائماً".

وأورد المنظري أن جائحة فيروس كورونا المستجد كشفت "عن مَواطن الضعف في مختلف جوانب نُظمنا الصحية، سواء على مستوى الاستعداد لحالات الطوارئ أو الوقاية من العدوى ومكافحتها، أو عمليات الرصد والترصد".

ولاحظ مُدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أنه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد انخفضت عمليات التلقيح الاعتيادية ضد الأمراض الأخرى، كما تم رصد زيادة في الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة نتيجة تحويل الموارد إلى مكافحة الجائحة.

ولفت المتحدث ضمن أشغال الملتقى السنوي المنقول افتراضياً إلى أن "الجائحة كشفت أيضاً عن أوجه التفاوت في مجتمعاتنا، فأظهرت أولئك الذين يمرضون وأولئك الذين يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية وأولئك الذين يموتون.

ودعا المنظري إلى "ضرورة وضع الإنسان في قلب كل الخطط"، وإلى "أن نجعل كل البرامج تركز عليه"، ناهيك عن "مواصلة استهداف الفئات الأكثر ضعفاً واتخاذ نهج يقوم على الصحة في كل السياسات"، وإلى "أن يكون العمل الحكومي والمجتمعي متكاملين في مجال الصحة".

وأورد مُدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن "الوقت قد حان للعمل في تضامن صادق وفعال؛ لأن الفيروس لا يعرف حدوداً"، وزاد قائلاً: "جائحة كوفيد-19 أزمة عالمية استثنائية لم يشهد العالم مثيلاً لها من قبل، لكنها علمتنا العديد من الدروس التي تُعزز قيماً توجد في ثقافتنا ألا وهي قيم التواضع والتضامن والتعاطف والأهم من ذلك تضافر الجهود ووحدة الهدف لتحقيق الخير للبشرية جمعاء".

جدير بالذكر أن الملتقى السنوي السابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بالإمارات يُنظم هذه السنة افتراضياً تحت عنوان "قيم ما بعد كورونا: التضامن وروح ركاب السفينة"، وتتركز فعالياته، بمشاركة عدد من المفكرين وعلماء الاقتصاد والفاعلين السياسيين، على بحث مواضيع عدة منها "الجائحة وروح ركاب السفينة"، ودور "القيم في الأزمات"، و"العولمة والدولة الوطنية"، و"جوائح وليست جائحة واحدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ولد حميدو الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:14
على هدا الاساس اللقاحات مجرد رفع للمعنويات ما دامت اجراءات الحماية راحنا فيها
المهم اللقاح اختياري بالنسبة لعامة الناس و للمسؤول كدلك
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31
2 - jalal الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:18
"الجائحة كشفت أيضاً عن أوجه التفاوت في مجتمعاتنا، فأظهرت أولئك الذين يمرضون وأولئك الذين يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية وأولئك الذين يموتون.
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22
3 - فقير الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:22
هذا يعني انه بالرغم من التلقيح سنبقي في التكليخ
اوصافي.ماكايشاي .تبقي هناك علامات استفهام؟؟؟؟
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15
4 - ماذا سيتغير بعد اللقاح الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:29
لا شيء سيبقى التباعد والكمامات وربما المخالفات فما الجدوى من مغامرة هاذا اللقاح المشكوك فيه
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42
5 - مستغرب الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:48
إذن ما الجدوى من اللقاح إذا كنا سنظل ملزمين باتخاذ الإجراءات الوقائية ولن نعود إلى حياتنا الطبيعية...
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28
6 - أسرار ثقافية، أسرار لقاحية الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:51
الدول المتقدمة تتفوق علينا على مستوى الأسرار التكنولوجية! تعقدت و أصبحت أكثر إحكاما و إغلاقا مع الإلكترونيات و النوويات، النانوويات والفيروسيات و اللقاحيات! اللحاق بها أصبح من سابع المستحيلات ما لم تحدث المعجزات؛زمنها ولى إلا مع اليابان و الصين. معهما نشهد عودة زمن المعجزات بروح جديدة: من الإهانة الكلية إلى التفوق الكاسح! نشتري السلاح الذي يتجسس علينا؛ نستورد السلع و لا نعلم أضرارها، نتناول الأدوية التي تدمرنا في صمت! نستنزف مواردنا المالية في التسلح و التفاهات! ثرواتنا لا ندري أين تذهب و لمصلحة من!مازلنا واقفين بفضل أسرارنا الثقافية. هي أسلحة بناء شامل في مقابل أسلحة الدمار الشامل في الضفة الأخرى للأسرار الفتاكة! رغم الحرب البيولوجيية المشتعلة في العالم المتقدم "المتحضر" و رغم أزماتنا المزمنة الغير قابلة للحلول و المتمردة عليها، مازلنا واقفين، ثابتين لا نتزحزح من مكاننا رغم ترنحنا! لنحافظ على أسرارنا الثقافية من التجسس الفيروسي البيولوجي و المعلومياتي! هي عامل خلاصنا الحاسم. بها نحقق توازن الرعب في حروب الأسرار الجارية و المستقبلية. الشباكية هو جوابنا على الشبحية و الشباحية!
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4
7 - الإنسان المغربي الخميس 10 دجنبر 2020 - 13:06
القول هو ما قاله د. المنظري. وليعلم الناس أن الوقاية هي الأفضل في كل شيء. حتى الزكام يقتل والكوليرا والتفوييد والسيدا و الهيبانيت والسل و و و .... كلها خطر. ولذا الوقاية. الصين انتصرت لأن المجتمع يعمل في كل الأوقات بالنظافة والنظام وتناول الأعشاب الطبيعية وممارسة الرياضة والموسيقى في الهواء الطلق وارتداء الكمامة أوقات الزكام .... إن اللقاحات حسب ما أعرف تبقى نسبية فقط وما يقال عن 90 فب المائة خاص بنتائج المختبرات بخصوص عدد قليل إنما في المجتمع الواسع تتدنى هذه النسبة بكثير، وهذا حتى حين تكون اللقاحات ناجحة ومضمونة على مدى بعيد.
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1
8 - abdou الخميس 10 دجنبر 2020 - 13:18
اللقاح هو الحد من خطورة الفيروس وليس القضاء عليه حسب الخبراء.
اللقاح ٱمن حسب الخبراء كذلك فعال ب 96% بجرعتين.
الدول بدأت في تلقيح مواطنيها.
اللقاح ضروري للرجوع إلى الحياة والإحتراز حسب الخبراء
الفيروس جديد واللقاح جديد ولا زالوا تحت الدرس وكل يوم بجديد إلا أن الأهم هو لقحوا أنفسكم لا مجال للسلبية وأحسنوا الظن.
<وأحسنوا كما أحسن الله إليكم صدق الله العظيم
وعاش الملك.
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-24
9 - بن عمي الخميس 10 دجنبر 2020 - 13:56
البارح وصلات أول شحنة انتاع اللقاح لاسراىيل.وكان في الاستقبال انتاعها بنيامين نتنياهو.اللي مازال ايشكك في اللقاح راح احمق اوخاصو ايدوز اعلى راسو.دابا السؤال المطروح واللي خاص الصحافة تلقاليه الجواب هو فين هو هاد اللقاح .واعلاش اتعطلات الشحنة انتاعوا.ياكما الصين اخوات بينا.
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-3
10 - ايت واعش الخميس 10 دجنبر 2020 - 14:08
كلام حسن اوريد...في ندوة دولية اخرى يصب في نفس الاتحاه ..اللنسان والبيئة والحياة هي الغاية وليست الوسيلة ..والاقتصاد هو وسيلة وليس غاية ..كما تزعم النيوليبرالية الوباء كشف غطرسة البسر وعجرفتهم وان اللعب ضد الطبيعة مدمر ...وعلينا تعلم الدرس..باحترام الطبيعة واننا جزء بسيط منها ولسنا مسيطرين
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5
11 - لقاح تجاري ربحي الخميس 10 دجنبر 2020 - 14:23
اللقاح + الحماية = التجارة في اللقاح فقط
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12
12 - مغربي من الصين الخميس 10 دجنبر 2020 - 14:24
الم يعدنا مسؤولو منضمة الصحة العالمية بالعودة الى الحياة الطبيعية بعد اللقاح ؟؟؟؟؟! الم يشرطو الحرية باللقاح ؟ و لماذا اللقاح إذن ان لم يضمن العودة الى الحياة الطبيعية ؟؟؟
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15
13 - thamazigh الخميس 10 دجنبر 2020 - 18:48
Comment le président fait-il vacciner le premier
Mais il existe de nombreux types de vaccinations
Nous ne sommes pas inconscients
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1
14 - المغربي الاصيل الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:39
لازال الامر غير واضح فعالية اللقاح والله اعلم ستظهر بعد سنوات ربما بعد اختفاء الفيروس الناس في العالم متخوف لمادا هل ضبطت نتائج غير صحية لان البقاح لازال في التجريب.وربما المسؤولين يوجهون الخطاب للمواطنين بقولهم خصكوم وليس بالخطاب خصنا ونحن الاولون من سيلقح متلا المهم على الناس ان يساعدوا بالاعشاب كدلك لان اصل الدواء الاعشاب المهم على الناس التباعد الكمامة التعقيم سيبقى هوالافضل حاليا
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