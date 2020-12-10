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كُتّاب وآراء
مسؤول في "الصحة العالمية" يُوصي بإجراءات الحماية رغم اللقاحات
قال الدكتور أحمد المنظري، مُدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن هناك ضرورة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد ومواصلة الحياة؛ لكن مع اتخاذ كل التدابير للحماية من العدوى، على الرغم من توفر العديد من اللقاحات الواعدة.
وذكر المنظري، ضمن ندوة نُظمت في إطار الملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم، اليوم الأربعاء، أن هذه الأزمة العالمية، وهي في نهاية سنتها الأولى، قد تسببت في وفاة نحو 1,5 ملايين شخص على الأقل، وتسجيل ما لا يقل عن 64 مليون حالة في جميع أنحاء العالم.
وأكد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية قائلاً: "مع اقتراب السنة الثانية للجائحة، يُذكرنا الخبراء بأنه يتعين علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس، وأن نُواصل حياتنا وأنشطتها مع اتخاذ كل التدابير لحماية من العدوى، على الرغم من توفر العديد من اللقاحات الواعدة".
وشدد المتحدث على ضرورة الحفاظ على تدابير الصحة العامة وتعزيز الاستجابة في كل مكان، مُوضحاً أنه "ليس هناك خيار بين الصحة والاقتصاد، ويجب الحفاظ على قُدرة النظم الصحية على الاستجابة دائماً".
وأورد المنظري أن جائحة فيروس كورونا المستجد كشفت "عن مَواطن الضعف في مختلف جوانب نُظمنا الصحية، سواء على مستوى الاستعداد لحالات الطوارئ أو الوقاية من العدوى ومكافحتها، أو عمليات الرصد والترصد".
ولاحظ مُدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أنه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد انخفضت عمليات التلقيح الاعتيادية ضد الأمراض الأخرى، كما تم رصد زيادة في الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة نتيجة تحويل الموارد إلى مكافحة الجائحة.
ولفت المتحدث ضمن أشغال الملتقى السنوي المنقول افتراضياً إلى أن "الجائحة كشفت أيضاً عن أوجه التفاوت في مجتمعاتنا، فأظهرت أولئك الذين يمرضون وأولئك الذين يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية وأولئك الذين يموتون.
ودعا المنظري إلى "ضرورة وضع الإنسان في قلب كل الخطط"، وإلى "أن نجعل كل البرامج تركز عليه"، ناهيك عن "مواصلة استهداف الفئات الأكثر ضعفاً واتخاذ نهج يقوم على الصحة في كل السياسات"، وإلى "أن يكون العمل الحكومي والمجتمعي متكاملين في مجال الصحة".
وأورد مُدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن "الوقت قد حان للعمل في تضامن صادق وفعال؛ لأن الفيروس لا يعرف حدوداً"، وزاد قائلاً: "جائحة كوفيد-19 أزمة عالمية استثنائية لم يشهد العالم مثيلاً لها من قبل، لكنها علمتنا العديد من الدروس التي تُعزز قيماً توجد في ثقافتنا ألا وهي قيم التواضع والتضامن والتعاطف والأهم من ذلك تضافر الجهود ووحدة الهدف لتحقيق الخير للبشرية جمعاء".
جدير بالذكر أن الملتقى السنوي السابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بالإمارات يُنظم هذه السنة افتراضياً تحت عنوان "قيم ما بعد كورونا: التضامن وروح ركاب السفينة"، وتتركز فعالياته، بمشاركة عدد من المفكرين وعلماء الاقتصاد والفاعلين السياسيين، على بحث مواضيع عدة منها "الجائحة وروح ركاب السفينة"، ودور "القيم في الأزمات"، و"العولمة والدولة الوطنية"، و"جوائح وليست جائحة واحدة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
المهم اللقاح اختياري بالنسبة لعامة الناس و للمسؤول كدلك
اوصافي.ماكايشاي .تبقي هناك علامات استفهام؟؟؟؟
اللقاح ٱمن حسب الخبراء كذلك فعال ب 96% بجرعتين.
الدول بدأت في تلقيح مواطنيها.
اللقاح ضروري للرجوع إلى الحياة والإحتراز حسب الخبراء
الفيروس جديد واللقاح جديد ولا زالوا تحت الدرس وكل يوم بجديد إلا أن الأهم هو لقحوا أنفسكم لا مجال للسلبية وأحسنوا الظن.
<وأحسنوا كما أحسن الله إليكم صدق الله العظيم
وعاش الملك.
Mais il existe de nombreux types de vaccinations
Nous ne sommes pas inconscients