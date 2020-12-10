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كُتّاب وآراء
هذه أسباب تراجع عدد الإصابات بفيروس " كوفيد - 19" في المغرب
منذ أيام، تعرف نسبة الإصابة بـ"كوفيد 19" انخفاضا طفيفا، إذ في الوقت الذي كانت تسجل فيه المملكة إصابات يومية تتجاوز أربعة آلاف، قلت في الأيام الأخيرة بحوالي الألف؛ وهو ما جعل بعض المواطنين يتفاءلون، إلا أن مختصين يؤكدون أن هذا التفاؤل لا يجب أن يكون مصاحبا بنوع من التراخي الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الإصابات من جديد.
وأرجع مصطفى الناجي، اختصاصي علم الفيروسات ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، انخفاض حالات الإصابة اليومية بـ"كوفيد 19" إلى ثلاثة أسباب أساسية، وهي قلة الحركة ووعي المواطنين وأيضا انخفاض معدل الكشف، قائلا إنه لا يمكن أن نقول إن انتشار الفيروس قد قل، خاصة أنه لم تنطلق بعد حملة التلقيح المنتظرة ضد الفيروس.
وقال الناجي، في حديثه مع هسبريس، إن انخفاض المعدل اليومي لإصابات كورونا له علاقة بالحركية التي تتحكم في انتشار الفيروس، وأيضا التزام التدابير الاحترازية من قبل المواطنين، قائلا إن المواطنين بدؤوا يأخذون الحيطة والحذر والوعي بشدة المرض، مفيدا بأنه "لم يتغير شيء بالفيروس وأن الحالة الوبائية في تصاعد بالعالم بأسره".
وحسب الخبير ذاته، فإن عاملا آخر يتدخل في انخفاض المعدلات المسجلة، يتمثل في تراجع مستوى الكشف، مؤكدا أن نسبة الفحص تتدخل هي الأخرى في المعدلات المعلنة بشكل يومي من قبل وزارة الصحة.
ومن الملاحظ تراجع معدلات اختبار فحص PCR بالمملكة، ففي الوقت الذي كانت تحتل فيه البلاد الرتبة الثانية على المستوى القاري بمعدل 20 ألف اختبار بشكل يومي في يونيو الماضي، تراجع المعدل بحوالي النصف، مسجلا 10 آلاف اختبار فقط الاثنين الماضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
بدون أن أكون خبيرا في الفيروسات. انخفاض عدد الإصابات سببه انخفاض عدد التحاليل اليومي لا غير. و الدليل هو أرقام السبت و الأحد بالخصوص.
بدون أن أكون خبيرا. أسرة الإنعاش امتلأت و حتى تلك في المصحات الخاصة
بدون أن أكون خبيرا البيع والشراء في سرير الإنعاش يبدأ بمبلغ 4 إلى 6 ملايين سنتيم كدفعة أولى.
ما عندكش سير تموت في دارك
إذن وجدو أرواحكم يجربو فيكم اللقاح الصيني و اللقاح الروسي
أصحاب العيادات (مصاصي الدماء) يتاجرون بصحة المواطن و إستغلوا الجائحة للمزيد من الثراء. بالأمس فقط قال لي رجل ثقة أن عيادة بسيطة يملكها طبيب أمراض الجهاز التنفسي يجني يوميا من الثامنة صباحا الى الثانية بعد الظهر أكثر من 10000 درهم يوميا أي مليون سنتين أي أكثر من ألف دولار دون دفع الضرائب...بل تجد أصحاب العيادات يتباكون و يشتكون...
متى يتحرك النظام للضرب على مافيا القطاع الصحي التي تنصب على المواطنين و تستغل معاناتهم للمزيد من الثراء الفاحش؟!!
Allahouma zidnaa de la pluie pour ces bonnes causes !
العامل 2 - قلة الفحوصات
العامل 3 - هناك حالات لا تذهب للكشف رغم وجود أعراض وذلك لسببين : الاغلبية تقول أنه ربما فقط نزلة برد عادية ولا داعي للقلق و أيضا الاخبار الشائعة حول أن من يذهب للكشف قد يتم أخده عنوة وإدراجه ضمن المصابين بكوفيد 19 ...
شخصيا قمت بالكشف الخميس السالف و لم اتوصل بالنتيجة و هذا يعني أن كنت حاملا للفيروس فحتما ساعدي من يعيشون معي
هذه هي الأسباب ومن قال غيرها فهو كاذب
ومن الملاحظ تراجع معدلات اختبار فحص PCR بالمملكة، ففي الوقت الذي كانت تحتل فيه البلاد الرتبة الثانية على المستوى القاري بمعدل 20 ألف اختبار بشكل يومي في يونيو الماضي، تراجع المعدل بحوالي النصف، مسجلا 10 آلاف اختبار فقط الاثنين الماضي.
وكدلك ثمن pcrغالي بزاف زيد عليه الدواء غدي توصل 1200dh ا و خاصك تقدى او تسد عليك او متخدمش هدو هما المشاكيل