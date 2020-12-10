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الرئيسية | مجتمع | هذه أسباب تراجع عدد الإصابات بفيروس " كوفيد - 19" في المغرب

هذه أسباب تراجع عدد الإصابات بفيروس " كوفيد - 19" في المغرب

هذه أسباب تراجع عدد الإصابات بفيروس " كوفيد - 19" في المغرب
هسبريس - أمال كنين
الخميس 10 دجنبر 2020 - 06:00

منذ أيام، تعرف نسبة الإصابة بـ"كوفيد 19" انخفاضا طفيفا، إذ في الوقت الذي كانت تسجل فيه المملكة إصابات يومية تتجاوز أربعة آلاف، قلت في الأيام الأخيرة بحوالي الألف؛ وهو ما جعل بعض المواطنين يتفاءلون، إلا أن مختصين يؤكدون أن هذا التفاؤل لا يجب أن يكون مصاحبا بنوع من التراخي الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الإصابات من جديد.

وأرجع مصطفى الناجي، اختصاصي علم الفيروسات ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، انخفاض حالات الإصابة اليومية بـ"كوفيد 19" إلى ثلاثة أسباب أساسية، وهي قلة الحركة ووعي المواطنين وأيضا انخفاض معدل الكشف، قائلا إنه لا يمكن أن نقول إن انتشار الفيروس قد قل، خاصة أنه لم تنطلق بعد حملة التلقيح المنتظرة ضد الفيروس.

وقال الناجي، في حديثه مع هسبريس، إن انخفاض المعدل اليومي لإصابات كورونا له علاقة بالحركية التي تتحكم في انتشار الفيروس، وأيضا التزام التدابير الاحترازية من قبل المواطنين، قائلا إن المواطنين بدؤوا يأخذون الحيطة والحذر والوعي بشدة المرض، مفيدا بأنه "لم يتغير شيء بالفيروس وأن الحالة الوبائية في تصاعد بالعالم بأسره".

وحسب الخبير ذاته، فإن عاملا آخر يتدخل في انخفاض المعدلات المسجلة، يتمثل في تراجع مستوى الكشف، مؤكدا أن نسبة الفحص تتدخل هي الأخرى في المعدلات المعلنة بشكل يومي من قبل وزارة الصحة.

ومن الملاحظ تراجع معدلات اختبار فحص PCR بالمملكة، ففي الوقت الذي كانت تحتل فيه البلاد الرتبة الثانية على المستوى القاري بمعدل 20 ألف اختبار بشكل يومي في يونيو الماضي، تراجع المعدل بحوالي النصف، مسجلا 10 آلاف اختبار فقط الاثنين الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - الكرموسي الخميس 10 دجنبر 2020 - 06:26
ما كاين لا وعي الأشخاص بخطورة الفيروس ولا والو كل ما هناك منذ مدة أن عدد التحليلات انخفض بشكل ملحوض من قبل كانت عدد التحاليل تصل إل 22 ألف و 23 ألف تحليلة في اليوم لكن هده الأيام التي انخفظت الإصابات نجد بعض الأحيان و خصوصا الإتنين أنها أجريت فقك 12 ألف تحليلة و الأيام العادية لم تعد تتعدى التحاليل 18 إلى 19 ألف تحليلة و لكم التعليق
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180
2 - Bouchikhi الخميس 10 دجنبر 2020 - 06:33
اكيد قلة الكشف تأتي في المرتبة الأولى فسلطات الأقاليم تمنع المختبرات المرخص لها بإجراء لا محدود للكشف و على سبيل المثال في مدينة وجدة حددت في 50 كشف لكل مختبر
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96
3 - Vaudois الخميس 10 دجنبر 2020 - 07:09
Il y’a aussi un facteur principal qui a fléchi la propagation du virus les conditions météorologiques le faites qu’il fait froid et les gens bouge moins.
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50
4 - هشام متسائل الخميس 10 دجنبر 2020 - 07:34
دائما نفس البلابلا
بدون أن أكون خبيرا في الفيروسات. انخفاض عدد الإصابات سببه انخفاض عدد التحاليل اليومي لا غير. و الدليل هو أرقام السبت و الأحد بالخصوص.
بدون أن أكون خبيرا. أسرة الإنعاش امتلأت و حتى تلك في المصحات الخاصة
بدون أن أكون خبيرا البيع والشراء في سرير الإنعاش يبدأ بمبلغ 4 إلى 6 ملايين سنتيم كدفعة أولى.
ما عندكش سير تموت في دارك
إذن وجدو أرواحكم يجربو فيكم اللقاح الصيني و اللقاح الروسي
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90
5 - tata الخميس 10 دجنبر 2020 - 07:36
je crois qu'un expert doit nous founir des éléments d'analyse autres que ceux connus par le citoyen lambda. il faudrait que nos chercheurs fassent plus d'effort pour servir le contribuable qui paie leurs salaires. Il faudrait savoir se taire lorsque nous n'avons rien à dire d'interessant et . éviter de parler juste pour occuper la scène.A bon entendeur salut
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59
6 - كمال المنصوري الخميس 10 دجنبر 2020 - 07:45
أثمنة الكشف خيالية و هي بعيدة عن متناول الجميع.
أصحاب العيادات (مصاصي الدماء) يتاجرون بصحة المواطن و إستغلوا الجائحة للمزيد من الثراء. بالأمس فقط قال لي رجل ثقة أن عيادة بسيطة يملكها طبيب أمراض الجهاز التنفسي يجني يوميا من الثامنة صباحا الى الثانية بعد الظهر أكثر من 10000 درهم يوميا أي مليون سنتين أي أكثر من ألف دولار دون دفع الضرائب...بل تجد أصحاب العيادات يتباكون و يشتكون...
متى يتحرك النظام للضرب على مافيا القطاع الصحي التي تنصب على المواطنين و تستغل معاناتهم للمزيد من الثراء الفاحش؟!!
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87
7 - الضفدع الصغير الخميس 10 دجنبر 2020 - 07:52
فين هد الوعي والتدابير الاحترازية كولشي تيدور بلا كمامة.. سبب الانخفاض في نظري هو انخفاض الحرارة وموجة البرد كولشي هي لي نقصات من الحركية والزحام.
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34
8 - مواطنة الخميس 10 دجنبر 2020 - 08:06
السلام عليكم هذا التراجع منطقي لان العديد من الناس لم يستطيعوا ان يخضعوا للكشف لعدم قدرتهم على ثمن ال pcr فالعديد منهم قد مرضوا وشافاهم الله دون ان يدخلوا في الاحصاء.
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92
9 - Said الخميس 10 دجنبر 2020 - 08:19
لااحتياط ولاشيء فقط الكشوفات قلت ودخول الخواص الذين يطلبون اموالا فوق طاقة المواطنين جعل العديد من المصابين يشترون الدواء فقط .
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42
10 - hanae hanou الخميس 10 دجنبر 2020 - 08:21
الناس مبقاوش يكسف حيت الإجراءات جد ثقيلة بداو كياخدوا الدواء في ديارهم ويحمد الله
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53
11 - sissomost64 الخميس 10 دجنبر 2020 - 08:23
الكثير من الناس عالجوا أنفسهم في المنزل خوفا من اللجوء إلى المستشفيات والمصحات في غياب العناية وامام ارتفاع عدد الوفيات . المواطنون كذلك بدأوا يتعايشون مع الفيروس.
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53
12 - fouad الخميس 10 دجنبر 2020 - 08:35
اودي فاس عامر كورونا و كيقولو 30 حالة. الناس مريضة و م ك يديروش التحاليل. هاد شي علاش. و خلينا من ديك التحليلات نتاع مول المليح. خرج للزنقة و عيش مع الشعب و تعرف اش كاين. اما ل جالس في مكتب و يعرف غ الأرقام م خاصوش يدير دراسات على الشعب غ ب الأرقام
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43
13 - مريض لكورونا الخميس 10 دجنبر 2020 - 08:42
انخفضت نسبة الإصابات المعلنة من طرف وزارة الصحة مع مطلع شهر دجنبر 'حيث كان معدل الإصابة اليومي 4750 لتنخفض في هذا الشهر إلى أقل من 4000 ، وحسب تتبعي للبلاغات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة تبين وبتجربتي الشخصية مع مركز الفحص بطنجة تبين لي بالملموس أن سبب الانخفاض راجع أساسا إلى تقليص المدة الزمنية اليومية للفحص من السادسة مساء إلى الثانية عشرة زوالا ، أن مركز الفحص لا يقوم بعملية الكشف يوم الأحد، أن المخالطين لا يكشف عنهم رغم إصابتهم ، فكانت النتيجة الطبيعية انخفاض أرقم المصابين اليومية ، ولي اليقين التام أن عددا كبيرا من المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض يتجولون في الأسواق وينقلون المرض لكثير من قليلي المناعة في البلد.
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35
14 - MAO 1951 الخميس 10 دجنبر 2020 - 08:49
عن أي انخفاض تتكلمون ؟ 4096 مصاب يوم البارحة فقط . عناوينكم تدل على قلة معرفتكم بالموضوع ، لماذا تتطرقون لمواضيع ليست لكم فيهم أية معرفة ؟،
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24
15 - hanae hanou الخميس 10 دجنبر 2020 - 08:56
الناس مبقاوش يكسف حيت الإجراءات جد ثقيلة بداو كياخدوا الدواء في ديارهم ويحمد الله
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16
16 - opinion الخميس 10 دجنبر 2020 - 09:07
Ce sont les précipitations de la pluie des derniers jours qui ont joué indirectement leur rôle dans la diminution de nombre de contaminations : à cause de la pluie, les gens ne sortent pas fréquemment de leur maison et ne se rencontrent pas beaucoup. On remarque que même les cafés et les places publics sont presque vides à partir de 19h.
Allahouma zidnaa de la pluie pour ces bonnes causes !
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20
17 - فجر الخميس 10 دجنبر 2020 - 09:09
كيفية الإصابة بهذا الفيروس و مدى انتشاره بين الناس وسبب انخفاظ معدل انتشاره وغيرها من الأمور....لا يعلمها إلا الذي أوجده سبحانه.
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13
18 - منطق الاحصائيات الخميس 10 دجنبر 2020 - 09:19
لي فهمنا انه فقط 10الاف كشف يومي كيعطينا اكثر من 4100 حالة جديدة .يعني ادا ضاعفنا التحاليل الى ما كانت عليه اي 20الف يوميا ،حتما الاررقام ستتضاعف ...والعدد سيفوق 6000حالة جديدة
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19
19 - El harfali Mohamed الخميس 10 دجنبر 2020 - 09:21
العامل 1 - قلة الحركة ليس دليل على وعي المواطنين . بل فقط لأن موسم البرد يقل السفر
العامل 2 - قلة الفحوصات
العامل 3 - هناك حالات لا تذهب للكشف رغم وجود أعراض وذلك لسببين : الاغلبية تقول أنه ربما فقط نزلة برد عادية ولا داعي للقلق و أيضا الاخبار الشائعة حول أن من يذهب للكشف قد يتم أخده عنوة وإدراجه ضمن المصابين بكوفيد 19 ...
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22
20 - مصطفى ملو الخميس 10 دجنبر 2020 - 09:23
هل لدى هذا الخبير إحصائيات أو دراسة أو استطلاع أو بحث ميداني عن مدى التزام المواطنين، بل والسلطات نفسها؟؟!!!!
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14
21 - seni الخميس 10 دجنبر 2020 - 09:26
سبب تراجع الإصابات بكوىونا في المغرب فب نظري أن الناس أصبحت تتعايش مع المرض ولم بعد يخيف كما كان في الأول قلت حدته وأظن أن نسبة كبيرة من المغاربة قد مر بهم المرض بدون أعراض أو بأعراض طفيفة
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2
22 - no comment الخميس 10 دجنبر 2020 - 09:47
كفانا ضحكا على الذقون الإصابة تراجعت لسببين المواطن لم يعد يستطيع التوجه ال مراكز الكشف و الانتظار لساعات و ثانيها الدولة خفظت من الكشوفات حتى يتسنى للقطاع الخاص مص دماء المواطن.
شخصيا قمت بالكشف الخميس السالف و لم اتوصل بالنتيجة و هذا يعني أن كنت حاملا للفيروس فحتما ساعدي من يعيشون معي
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18
23 - مواطن من الدارالبيضاء الخميس 10 دجنبر 2020 - 09:52
قلة التحاليل اليومية.. وتوجه أصحاب الأعراض مباشرة إلى الصيدلية لتفادي تحليلة قد تكلفه بين المختبر والتنقل ألف درهم..
هذه هي الأسباب ومن قال غيرها فهو كاذب
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20
24 - simo الخميس 10 دجنبر 2020 - 10:11
أين يعيش مصطفى الناجي؟ الوعي والحيطة كانتا في الأيام الأولى وأيام القائدة حورية. أما الآن فما عليه إلا أن يشاهد ما يجري في الشارع المغرب.
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17
25 - Ismail الخميس 10 دجنبر 2020 - 10:57
مثل هذه التصريحات هي من تفقد المواطن الثقة فالخبراء والإعلام ...... من 23000 تحليلة إلى 11500 تحليلة و يقول قلة الحركة و وعي المواطن ؟ المواطن الواعي عارف انكم كتخربقو
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10
26 - كتامي الخميس 10 دجنبر 2020 - 10:57
الأمطار هي السبب، ربما، خلال التساقطات الكل يبقى مكمش فدارو وتقل نسبة التنقل والخروج من المنزل، ومن يخرج يخرج مسرعا ويأتي مسرعا للاختباء من المطر والبرد. والله أعلم. ههههه
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5
27 - ايت واعش الخميس 10 دجنبر 2020 - 11:07
هذا هو السبب الحقيقي ..لا وعي لا مسؤولية لاشيء..بالعكس زاد التهور
ومن الملاحظ تراجع معدلات اختبار فحص PCR بالمملكة، ففي الوقت الذي كانت تحتل فيه البلاد الرتبة الثانية على المستوى القاري بمعدل 20 ألف اختبار بشكل يومي في يونيو الماضي، تراجع المعدل بحوالي النصف، مسجلا 10 آلاف اختبار فقط الاثنين الماضي.
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4
28 - aziz omar الخميس 10 دجنبر 2020 - 11:11
ما كاين لا وعي لاانخفاض الاصابات لا ستة حمص في الجنوب الشرقي ليس هناك تحاليل و لا حصر للمخالطين اصلا وكل يوم تسمع وفيات على الاقل في البلدة التي اسكنها لان الدولة رفعت يدها عن كورونا والمواطنين هناك يعتبرون ان الاعلان عن الاصابة بكورونا عار وعيب ليس للشخص المصاب فقط وانما لعائلته ودواره النتيجة وفيات يوميا، واكيد لن يقبلوا وسيرفضون المشاركة في عملية التلقيح لذات السبب، نسأل الله ان يرفع عنا وعنكم وعن العالم الوباء ويكشف الغمة
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5
29 - khalid huesca الخميس 10 دجنبر 2020 - 11:24
السبب الرئيسي وراء انخفاض الحالات هو قلة التحاليل وتراجعها بشكل ملحوظ
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6
30 - حوليش بلعيد الخميس 10 دجنبر 2020 - 11:50
باختصار شديد الانخفاض الذي نلاحظه يومي الاحد و الاثنين ويبدأ العدد يالتصاعد ابتدأ من الثلاثاء ليصل الحد الاقصى يوم الخميس ثم الجمعة العدد الاقصى اكثر من 5000 حالة وهذا راجع إلى عدد التحاليل التي انخفظت مع عطلة نهاية الاسبوع ابتداء من يوم الجمعة . واذا تم إعداد الحالات الاسبوعية منذ ارتفاع الجاءحة ستجد ها متقاربة
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2
31 - med2020 الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:03
i faut un confinement total au maroc surtout en cette période, nous voulons vivre et aussi nos enfants
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1
32 - محمد الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:11
لا اعتقد ان هناك وعي ربما قلة الحركة بسبب قصر النهار وانخفاض درجة الحرارة وأكيد بسبب انخفاض معدل الفحوصات اليومية
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2
33 - amine الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:53
السبب الرئيسي هو الأمطار ، تقل الحركة عند هطول الأمطار.
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7
34 - مفكر الخميس 10 دجنبر 2020 - 14:53
السبب الحقيقي هو ارتفاع نسبة الوفيات كورونا تخطف اقرب الناس الينا ومن الضروري ان يخاف الانسان
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3
35 - مدبوح الخميس 10 دجنبر 2020 - 15:10
90في 100 من الشعب يعيش الفقر لا تهمه كورونا ربما الموت ارحم من المغرب
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4
36 - لسنا اغبياء الخميس 10 دجنبر 2020 - 15:11
هؤلاء مازالوا يتعاملون مع الشعب المغربي و كأنه قطيع من الأغبياء يصدق كل ما يقولونه الانخفاض سببه تخض عدد التحاليل
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1
37 - جمال الخميس 10 دجنبر 2020 - 16:41
لسبب وحيد ان الناس لم تعد تقوم بالتحليلة عند ظهور الاعراض اصبحو ياخذون الادوية بسبب غلاء ثمن التحليلة كنا نصرح بحوالي 22000 تحليلة يوميا وصل عدد الاصابات فيها 5000 اما الان نصرح باقل من 20000 تحليلة وبالتالي عدد اصابات اقل لكن الواقع شيء اخر كم عدد الاصابات في البوادي ومن لم يقومو بتحاليل فلو تطلعنا على الاعداد الحقيقية حاليا فالرقم كارثي الحمد للله ان نسبة الفتك قليلة حاليا وعدد المتعافين كبير اما الحالات الحرجة فالطلب على اسرة الانعاش التي اصبحت مملوءة عن اخرها ولقلتها خير ذليل اتمنى ان تبداء عملية التلقيح عاجلا انقاذا لما ينكن انقاذه
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38 - Said الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:45
عدد كثير من المواطنين حامل الفيروس أو مراض بكورونا يتجولون كأن الامر عادي
وكدلك ثمن pcrغالي بزاف زيد عليه الدواء غدي توصل 1200dh ا و خاصك تقدى او تسد عليك او متخدمش هدو هما المشاكيل
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0
39 - Marokkii الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:23
السبب هو عدم خروج الناس بسبب هطول أمطار الخير
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