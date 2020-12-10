الترشيح لشهادتي "الابتدائي" و"الإعدادي" للأحرار‎

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الإعدادي برسم دورة 2120 سيتم حصرا على البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma، وذلك ابتداء من يوم الخميس 10 دجنبر 2020 وإلى غاية يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، كآخر أجل للترشيح.

ووفق بلاغ للوزارة، فإن الترشيح، بصفة مترشح حر لاجتياز امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي، "مفتوح في وجه تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المسجلين بالسنة الثالثة من السلك الإعدادي والحاصلين على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة نهاية الدروس الابتدائية أو ما يعادلهما؛ أو المترشحين غير المسجلين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو التعليم المدرسي الخصوصي والحاصلين على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة نهاية الدروس الابتدائية أو ما يعادلهما مع مضي سنتين قبل سنة الترشيح".

وأضاف البلاغ أنه يسمح بالترشيح لاجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بصفة مترشح حر من فئة الصغار أو من فئة الكبار "لكل شخص غير ممدرس"؛ بينما تتم عملية الترشيح، وفق البلاغ ذاته، عبر المراحل الآتية:

ـ التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة)؛

ـ إيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 12 يناير 2021، على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية؛

ـ تضمين ملف الترشيح التزاما يقر فيه المترشح (أو ولي أمره بالنسبة للمترشحين الأحرار من فئة الصغار) باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

وشدد البلاغ على أنه يتعين على المترشحين الأحرار في وضعية إعاقة، والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف شروط إجراء الاختبارات والتصحيح، إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف طبي يثبت الإعاقة.