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كُتّاب وآراء
كورونا يتصدر عمليات البحث في "غوغل المغرب" السنة الجارية
أعلن محرك "غوغل" عن المواضيع التي تصدرت البحث في المغرب سنتي 2019 و2020، مشيرا إلى أن فيروس كورونا والأسئلة المرتبطة به كانت لها الحصة الأكبر في عملية البحث الأكثر رواجا.
بيان صادر عن "غوغل"، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، قال إن كورونا والتعليم وكرة القدم تصدرت المواضيع الأكثر رواجا، كاشفا تصدر منصة التلميذ "TICE" والمنصات التعليمية الأخرى، مثل "توجيهي" و"كول سكولز"، قائمة عمليات البحث الرائجة في المغرب.
المعطيات الرقمية كشفت بخصوص فيروس كورونا، وما يرتبط به، أنه في ظل محاولات الأفراد التأقلم مع الواقع الجديد بحث الكثير من المغاربة عن نصائح حول الفيروس، والحجر المنزلي، وأعراض وإحصائيات "كوفيد-19".
من جهة ثانية؛ كان حب كرة القدم ملحوظا وفقا لـ"غوغل"، إذ كانت مباراتا سبيزيا أمام يوفنتيس وديبورتيفو آلافيس أمام برشلونة ضمن عمليات البحث الأكثر رواجا، معتبرا أن التقرير حذف المحتوى غير المناسب، إلى جانب الأسئلة المتكررة لاستخلاص نتائج تعكس جانبا من تجارب واهتمامات المغاربة لهذا العام.
داليا الفقي، مديرة قسم الإعلام في غوغل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علقت على قوائم البحث لسنة 2020 بتأكيدها على أن "المواضيع الأكثر رواجا على غوغل هذا العام أكدت قدرة الإنسان على التأقلم والتكيف مهما كانت الظروف"، مضيفة: "نحن سعداء بأن محرك البحث غوغل ساعد المجتمع المغربي في الوصول إلى المعلومات التي يبحث عنها في تلك الظروف الاستثنائية، ونأمل أن نكون قادرين على مساعدته".
وتبعا للمعطيات التي أعلنها "غوغل" فضمن المواضيع العشرة الأولى حلت منصة التلميذ TICE في المرتبة الأولى من حيث بحث المغاربة، متبوعة بكلمة كورونا فيروس، وكورونا فيروس نصائح، ثم مباراة سبيزيا أمام يوفنتيس، والمنصة التعليمية "توجيهي"، وكورونا فيروس فرنسا، والحجر الصحي المنزلي بالمغرب، ثم مباراة ديبورتيفو آلافيس أمام برشلونة، والمنصة التوجيهية "كول سكولز"، ثم كورونا فيروس إحصائيات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
الى اين وصلنا!
Un scandale, après une vidéo sur tic toc, d'un caïd qui menace ceux qui refuse la vaccination, avec ses collègues habillés en militaire, il parle de contrôle de carnet de la vaccination, mais on vit dans quelle époque ?!!!!!!!!!