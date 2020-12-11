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كُتّاب وآراء
فرنسا تستعدّ لترحيل الدّفعة الأولى من الأطفال القُصر إلى المغرب
عكسَ إسبانيا والسّويد، يبدو أنّ الرباط وباريس عملا على إنضاج كلّ الظّروف لإعادة الأطفال القاصرين غير المصحوبين إلى ديارهم، إذ يعيشون وضعاً مأساوياً في مختلف المدن الفرنسية، بعد الزّيارة الأخيرة التي قام بها وزير العدل الفرنسي، إريك. دوبوند موريتي، إلى المغرب.
وطالبت فرنسا المصالح القضائية والأمنية المغربية بالحصول على معلومات بشأن هؤلاء الأطفال من أجل اتخاذ خطوات عملية لتسهيل عودتهم إلى المغرب، بحيث تنطلق هذه العملية خلال الأشهر المقبلة، وتهمّ عدداً من القاصرين الذين هاجروا بطريقة سرّية إلى فرنسا.
وتبلورت قضيّة القاصرين المغاربة في السّنوات الأخيرة داخل المشهد الفرنسي، حيث تنتشر بين الفينة والأخرى أعمال شغب يكون مصدرها عشرات الشباب العاطلين عن العمل في باريس، وهم في الغالب "مخدّرون ومحرومون اجتماعيا".. و"كل جهود الدعم باءت بالفشل، ولا أحد يريد العودة إلى دياره"، تقول مصادر فرنسية.
وفي عام 2019، تم دعم 16760 شابًا من خلال المساعدة الاجتماعية للأطفال في جميع الأقسام الفرنسية. وتضاعف هذا الرقم السنوي في غضون ثلاث سنوات، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البعثة الوطنية للقصر غير المصحوبين.
وهؤلاء القاصرون هم في الغالب من الفتيان الذين يأتون بشكل أساسي من دول غرب إفريقيا (غينيا أو مالي أو ساحل العاج)، بينما يأتي حوالي 11٪ من المغرب والجزائر وتونس وألبانيا وأفغانستان وباكستان...
وتختلف حالة القصر غير المصحوبين كثيرًا عن الأشخاص المتطرفين الذين تود وزارة الداخلية الفرنسية ترحيلهم إلى بلادهم. كما قوبلت عمليات الطرد هذه بتردد البلدان الأصلية، ولا يمكن أن تتعلق بالأشخاص المولودين في فرنسا، أو مزدوجي الجنسية، لأنهم يحملون الجنسية الفرنسية.
وحتى الآن، لم تنجح أي دولة أوروبية في وضع آليات لضمان عودة القاصرين المغاربة المحميين بنصوص عديدة، بدءًا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى بلدانهم؛ وهو الأمر الذي سيجعل فرنسا أمام امتحانٍ حقيقيّ لإقناع الرّباط بضرورة اتخاذ خطوات شجاعة لتنفيذ مطلب العودة.
وخلال العام الماضي، وقعت وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها المغربية اتفاقا انتقلَ بموجبه أربعة شرطيين مغاربة إلى فرنسا، وبالضبط إلى منطقة "لاغوت دور" بباريس، حيث يتجمع هؤلاء الأطفال.
الاتفاقية المعروفة باسم "الترتيبات الإدارية لتعزيز التعاون في الاشتغال الأمني" تهدف إلى مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، وتشمل تبادل الخبرات الفنية والعمل الميداني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
ففي إسبانيا مثلا كلما سمعت عن سرقة عنيفة أو اعتداء شنيع أو قتل أو هتك عرض إلا ووجدت مغربيا قاصرا ضالعا فيها.
تراهم في بعض المدن الكبرى، كمدريد وبرشلونة وبيلباو، يصولون ويجولون متربصين بالمارة محدقين فيهم وكأنهم كلاب ضالة تنتظر فرصتها للانقضاض على فريستها مع الفرق أن هؤلاء المجانين لهم عقل ونسب ودولة ميسورة تتغنى بالمشاريع الكبرى وبمساعدة الأفارقة المعوزين الخ.. فلا ضارة إن أتاحت لهم فرصة ثالثة لإعادة إدماجهم وتأهيلهم بعد أن أضاعوا فرصتهم الأولى في المغرب والثانية في أوروبا لبناء مستقبل آمن لهم.
Eux ils préfèrent la rue le vol .l agression.
. Tan pis pour eux
دولة لا تحترم هاذه الحقوق .تءودي غرامات.و لست ادري لماذا لم تغرم المغرب بعدم تطبيق بنودها.؟!
et c'est quoi le contre parti, la france va ouvrire un consulat à dakhla?
المسأله لا تتعلق فقط بالقاصرين بل تشمل الجميع من هو قانوني ومن هو غير هو قانوني ومن هو مجنس من هو من أصول مغربيه.
لا يريدون رأيتنا فوق اراضيهم هكذا وبهاذه البساطه . متى نفهم هذا؟
اصبحنا بسبب هذه الهجرات عرضه لكل التهكمات والاستهزئات. نريد العيش في بلادنا معززين مكرمين ورؤسنا مرتفعه.
بلدنا والحمد لله أراضيه ليس قاحله تنتج كل شيئ وغنيه بكل الثروات الطبيعيه فقط يجب إصلاح انفسنا والعمل بامانه لكي يعيش الجميع بكرامه.
والسلام
على المغرب أن يتحمل مسؤوليته تجاه مواطنيه المهاجرين غير الشرعيين سواء القاصرين او الراشدين منهم على السواء في جميع بقاع العالم.
بما ان المغرب لايتنازل على جنسية مواطنيه حتى لو اختاروا جنسية أخرى فعليه أن يعيد جميع مواطنيه للمهاجرين غير الشرعيين إلى أرض الوطن.
السلام عليكم
قلت " ففي فرنسا يوجد ملايين المغاربة يمتهنون التسول والسرقة والله قمة الذل"
أخي اتقي الله و لا تلقي بكلام يستغله أعداءنا، كيف وجدت ملايين المغاربة يسيؤون للوطن، و كيف حسبتهم؟
هذا تاكدنا منه من عين المكان .
والبتالي لا مجال لإخفاء الحقائق. خاصه ونحن في زمان لا شيئ يمكن إخفائه كما كان يحدث سابقا.
كانت دائما ولاتزال وزارات وجهات في المغرب تناور لرفض استقبال القاصرين المغاربة من إسبانيا رغم أن هذا غير مقبول قانونيا وأخلاقيا . كيف يرفض الوطن استقبال أبنائه في وطنهم, هل لديه الحق في ذلك,
آن الأوان لتسليط الضوء كاملا حول هذه الاشكالية ومعالجتها نهائيا
متى يتم ترحيل الثقافة الفرنسية المعارضة لدين المغاربة؟
متى يتم ترحيل او جلب الاطر المغربية المشتغلة بفرنسا لبلدها الام بتوفير مناخ وظروف عمل افضل؟
متى ومتى... والناظر من بعيد يرى ان هذا الوطن العزيز لا يزال مغلوبا على حاله! واتعجب لماذا يتهافت الناس على المناصب الوزارية التي في النهاية تشكل حكومة ضعيفة مهزومة تابعة غير مستقلة ولا قراراتها تصنع تغييرا لا يسمن ولا يغني من جوع اما القرارات التي تنهض بالوطن او تحط به فهم مغلوبون عليها تابعون منقادون ريثما ينالون من الغنيمة المادية حظا ولا تهمهم خيانة الشعب...
هذا ما لا يحب ان يجهله الجميع.
الاوضاع في اروبا لا تبشر بخير بالنسبه للمهاجرين خاصه السالف ذكرهم.
الذكي هو من بنى عشا في بلاده للعوده اليه في حاله تفاقم الأوضاع هناك لكي لا تباغته الأحداث ويجد نفسه في حاله لا بقاء ولا عوده.
هذا قد يبدو الان مستبعد لكن أمر وارد ولا يمكن استبعاده.
بنادم كيما دار وحل معاكم كان مشرمل كاتسميوه سفاح كان نقي كاتسميوه شاذ جنسي وكافر بالله وماصالحش للمجتمع وبلاصتو الحبس.
نتوما بصراحة شعب مريض ومسطي.