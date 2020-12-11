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الرئيسية | مجتمع | ‪فرنسا تستعدّ لترحيل الدّفعة الأولى من الأطفال القُصر إلى المغرب

‪فرنسا تستعدّ لترحيل الدّفعة الأولى من الأطفال القُصر إلى المغرب

‪فرنسا تستعدّ لترحيل الدّفعة الأولى من الأطفال القُصر إلى المغرب
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 08:00

عكسَ إسبانيا والسّويد، يبدو أنّ الرباط وباريس عملا على إنضاج كلّ الظّروف لإعادة الأطفال القاصرين غير المصحوبين إلى ديارهم، إذ يعيشون وضعاً مأساوياً في مختلف المدن الفرنسية، بعد الزّيارة الأخيرة التي قام بها وزير العدل الفرنسي، إريك. دوبوند موريتي، إلى المغرب.

وطالبت فرنسا المصالح القضائية والأمنية المغربية بالحصول على معلومات بشأن هؤلاء الأطفال من أجل اتخاذ خطوات عملية لتسهيل عودتهم إلى المغرب، بحيث تنطلق هذه العملية خلال الأشهر المقبلة، وتهمّ عدداً من القاصرين الذين هاجروا بطريقة سرّية إلى فرنسا.

وتبلورت قضيّة القاصرين المغاربة في السّنوات الأخيرة داخل المشهد الفرنسي، حيث تنتشر بين الفينة والأخرى أعمال شغب يكون مصدرها عشرات الشباب العاطلين عن العمل في باريس، وهم في الغالب "مخدّرون ومحرومون اجتماعيا".. و"كل جهود الدعم باءت بالفشل، ولا أحد يريد العودة إلى دياره"، تقول مصادر فرنسية.

وفي عام 2019، تم دعم 16760 شابًا من خلال المساعدة الاجتماعية للأطفال في جميع الأقسام الفرنسية. وتضاعف هذا الرقم السنوي في غضون ثلاث سنوات، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البعثة الوطنية للقصر غير المصحوبين.

وهؤلاء القاصرون هم في الغالب من الفتيان الذين يأتون بشكل أساسي من دول غرب إفريقيا (غينيا أو مالي أو ساحل العاج)، بينما يأتي حوالي 11٪ من المغرب والجزائر وتونس وألبانيا وأفغانستان وباكستان...

وتختلف حالة القصر غير المصحوبين كثيرًا عن الأشخاص المتطرفين الذين تود وزارة الداخلية الفرنسية ترحيلهم إلى بلادهم. كما قوبلت عمليات الطرد هذه بتردد البلدان الأصلية، ولا يمكن أن تتعلق بالأشخاص المولودين في فرنسا، أو مزدوجي الجنسية، لأنهم يحملون الجنسية الفرنسية.

وحتى الآن، لم تنجح أي دولة أوروبية في وضع آليات لضمان عودة القاصرين المغاربة المحميين بنصوص عديدة، بدءًا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى بلدانهم؛ وهو الأمر الذي سيجعل فرنسا أمام امتحانٍ حقيقيّ لإقناع الرّباط بضرورة اتخاذ خطوات شجاعة لتنفيذ مطلب العودة.

وخلال العام الماضي، وقعت وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها المغربية اتفاقا انتقلَ بموجبه أربعة شرطيين مغاربة إلى فرنسا، وبالضبط إلى منطقة "لاغوت دور" بباريس، حيث يتجمع هؤلاء الأطفال.

الاتفاقية المعروفة باسم "الترتيبات الإدارية لتعزيز التعاون في الاشتغال الأمني" تهدف إلى مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، وتشمل تبادل الخبرات الفنية والعمل الميداني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - واحد من الناس الجمعة 11 دجنبر 2020 - 08:15
✍على الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هجرة القاصرين المغاربة إلى أوروبا وإيجاد حلول معقولة لهم لأنهم بكل صراحة في وضع لا يحسدون عليه، إضافة إلى إساءتهم الكبيرة إلى سمعة المهاجرين الشرفاء إذ بتصرفاتهم الحاقدة يبررون كل تلك الأحكام النمطية التي يسقطها عليهم العنصريون.
ففي إسبانيا مثلا كلما سمعت عن سرقة عنيفة أو اعتداء شنيع أو قتل أو هتك عرض إلا ووجدت مغربيا قاصرا ضالعا فيها.
تراهم في بعض المدن الكبرى، كمدريد وبرشلونة وبيلباو، يصولون ويجولون متربصين بالمارة محدقين فيهم وكأنهم كلاب ضالة تنتظر فرصتها للانقضاض على فريستها مع الفرق أن هؤلاء المجانين لهم عقل ونسب ودولة ميسورة تتغنى بالمشاريع الكبرى وبمساعدة الأفارقة المعوزين الخ.. فلا ضارة إن أتاحت لهم فرصة ثالثة لإعادة إدماجهم وتأهيلهم بعد أن أضاعوا فرصتهم الأولى في المغرب والثانية في أوروبا لبناء مستقبل آمن لهم.
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163
2 - Covid-32 الجمعة 11 دجنبر 2020 - 08:17
يجب على الملك ارجاع ملايين المغاربة في فرنسا الى وطنهم المغرب واعطاءهم فرص العيش الكريم في بلدهم وليس الذل والبهدلة في بلاد الاخرين. ففي فرنسا يوجد ملايين المغاربة يمتهنون التسول والسرقة والله قمة الذل. الى متي هاذا الذل ؟؟؟ الي متي المغاربة مجبرون عل الهجرة والحريك ؟
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102
3 - marjane الجمعة 11 دجنبر 2020 - 08:22
هاذ القاصرين تابعين غي رزقهم لي ضيعته لهم بلادهم حيث الخيرات ديال الفوسفاط او الحوت اداه الاتحاد الاروبي الله اليخد الحق الي كان سباب
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49
4 - marocain de paris الجمعة 11 دجنبر 2020 - 08:22
Je constate chaque fois que je vais à Barbès pleins d'adolescents maghrébins près du métro la la chapelle.Barbès. qui se donnent à la drogue .agression des passagers. Des propos vulgaires .sans éducations .malheursement ils ne veulent pas profiter de l occasion qu ils ont :formations éducation santé travail .
Eux ils préfèrent la rue le vol .l agression.
. Tan pis pour eux
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46
5 - hamid الجمعة 11 دجنبر 2020 - 08:23
Impossible d’expulser des mineurs non accompagnés, la loi française les protège, je travaille dans la protection de l’enfance et je sais de quoi je parle
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2
6 - HamidNorway الجمعة 11 دجنبر 2020 - 08:39
فرنسا تتعامل بالطريقة المخزنية وليس بالطريقة الحقوفية. حتى ماكرون مستوحى من المدرسة المخزنية التي يعجب بها كثيرًا. الدليل ، القانون الأخير الذي يمنع تصوير الشرطة. ه ههه
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-18
7 - مغربية الجمعة 11 دجنبر 2020 - 08:47
الله ياربي الله ماتفاكينا حتى مع الل هنا المرضى النفسيين والعقليين وعاد اخر صيحة الل هازين المانطات وتيدورو في ارقى الاحياء في كازا ..قدام بيم قدام حانوت الله يعفو عليهم وعلينا حتى احنا من هاد الدار البيضاء التي تنموتو يالخلعة على راسنا وعلى اولادنا مانهزو صاك لا تليفون لا لباس مزيان زعما باش نتمشاو طرونكيل وحتى واحد مايتحرش بنا ونسمعو الل ما يعجبنا ...حتى احنا منظرنا متشرد يمكن نلبسو مانطة بش نضمنو السلامة ..الله يعفو عاينا وخلاص..
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61
8 - عباس الجمعة 11 دجنبر 2020 - 09:45
انها بهدلة للمغرب امام الدول الديمقراطية .التي تنظر الى من يتخلى عن ابناءىه القاصرين .انذال لا يحترمون الانسان ككاءىن بشري له حقوق يجب تطبيقها .حتى الحيوان لا يتخلى على صغره كيف ما كانت الاحوال .اليونسيف وضعت حقوق الطفل فوق كل اعتبار.وكل
دولة لا تحترم هاذه الحقوق .تءودي غرامات.و لست ادري لماذا لم تغرم المغرب بعدم تطبيق بنودها.؟!
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38
9 - ولا غالبَ إلا الله الجمعة 11 دجنبر 2020 - 09:59
Pourquoi le maroc a accepté ça
et c'est quoi le contre parti, la france va ouvrire un consulat à dakhla?
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-12
10 - مهاجرة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:16
حتى القاصرين يهربون من المغرب الحبييب؟لمادا
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37
11 - Mouad mourchid الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:36
على الحكومة اعادة الملاييير من فرنسا عوض اعادت اطفال الباحتين عن فرصة نجات في بلد غريب
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19
12 - ساخط الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:46
الكثير من المغاربة للاسف الشديد اغرتهم بعض المشاريع كاتيجيفي وكاكبر ميناء ووو .ولكن مقابل ماذا؟ المغرب في رأيي يندحر الى الحضيظ.لانه مقابل هده الحداثة الخداعة والمزعومة فانه يفقد روحه واصله.فماهو بقي اصيل وتقليدي ولا هو بمتطور.الدول المتقدمة فعلا تحافظ على تاريخها واصلها وتواكبه بالتقدم التكنلوجي والعلمي.في المغرب ها التي جي في وفي نفس الوقت ها الكرويلات معمرين الزناقي.
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25
13 - AMIR الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:56
يجب على الدوله المغربيه توفير مناصب شغل برواتب محترمه لأبنائها لكي لا يجد احدا مرغم للهجره الى الخارج خاصه الى الدول الغربيه التي أصبحت شعوبها لا ترغب فينا ولا تطيق بوجودنا بينهم.
المسأله لا تتعلق فقط بالقاصرين بل تشمل الجميع من هو قانوني ومن هو غير هو قانوني ومن هو مجنس من هو من أصول مغربيه.
لا يريدون رأيتنا فوق اراضيهم هكذا وبهاذه البساطه . متى نفهم هذا؟
اصبحنا بسبب هذه الهجرات عرضه لكل التهكمات والاستهزئات. نريد العيش في بلادنا معززين مكرمين ورؤسنا مرتفعه.
بلدنا والحمد لله أراضيه ليس قاحله تنتج كل شيئ وغنيه بكل الثروات الطبيعيه فقط يجب إصلاح انفسنا والعمل بامانه لكي يعيش الجميع بكرامه.
والسلام
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16
14 - alfa الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:15
الاكثرية من هدا الشباب العاءدون الى المغرب تكونوا في ازقة باريز على السرقة و الاجرام ونتمنى ان تحولهم الصلطات في المغرب الى شباب منظبط ودوا قيم لانهم في فرنسا لم ينتهزوا الفرصة للتعلم بل اهملوا في ازقة ليس فيها من يرحمهم بعد ما تفاخؤو بحقيقة العيش في اوروبا فكان لاكثرهم حل وحيد وهو اعتراد الناس بالسرقة وووووو.
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8
15 - كان هنا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:16
اذا نظرنا الى المشكل بنظرة سطحية سيوحى لنا انها مشكلة اقتصادية و ان القاصرين هربو من الفقر و المجاعة ووو، لكن المشكل الحقيقي هو مشكل نفسي لان هؤلاء القاصرين اغلبهم عديمو التربية و مدمنو مخدرات و حشيش و مجرمون و لو وضعت لهم جميع ظروف النجاح و اعطيتهم فرص عمل لن يشتغلو و لن ينتجو ، بل هم يريدون العيش عالة على دافعي الضرائب الاوربيين بينما يقومون بجميع انواع الاجرام بحجة انهم قاصرين و مظلومين،بل ان اكثرهم عائلته هي من تدفع له مبالغ خيالية لكي يذهب فقط من اجل يرتاحو من همه و شره و اذاه، هؤلاء ليسو ضحايا فقر او فساد بل هم نتاج قلة وعي و تربية و سياسة ولد و خلي الزنقة تربي، و اوربا لو رأت فيهم و لو فرصة ضئيلة لما تركتهم، يجب على المغرب ان يتعامل بحزم مع هذه الظاهرة و يجرم الهجرة السرية
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28
16 - الى رقم 10 مهاجرة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:31
حتى القاصرين يهربون من المغرب الحبيب؟ لهلا يوريك و الله و يطيحو فيك تاتعرفي شكون اللي قاصر هادو راهم مجرمين لا تربية لا اخلاق و ما صالحين لا الخدمة و لا قراية و شوفي غير اللباس و الحسانة تعطيك العربون، هادو نتاج ديال قلة الترابي و سياسية ولد و لوح للزنقة تربي ، و لوكان اوربا شافت فيهم شي غير شوية ديال الفايدة كاع ماتطلقهم، و المراكز عيات معاهم، هادو بغاو الحشيش و الفانيد و يعيشو عالة على المجتمع، و راه والديهم هوما لي سيفطوهم و خلصو عليهم الملايين ... باش غير يتهاناو من بلاهم و مشاكلهم، واحد حتى والديه ماقابلين بيه غاتقبل بيه اوربا ؟؟
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26
17 - جواد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:33
مشكيل بسيط فرانسا مقدراتش تحملو وتحمل معنا مشكيل د الصحرا
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-11
18 - Sami الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:35
فرنسا تسرق ولا نحب مشاركة لاخر.، التخلف الذي تعيشه المغرب هو بسبب فرنسا، والشباب المغربي كاليتيم. لا وطن لا كرامة
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1
19 - Aboufaris الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:58
فرنسا لها يد طويلة في المغرب لهذا تتعامل مع المغرب من منطلق القوة خلاف الدول الأوربية الأخرى التي تعاني من هجرة القاصرين.
على المغرب أن يتحمل مسؤوليته تجاه مواطنيه المهاجرين غير الشرعيين سواء القاصرين او الراشدين منهم على السواء في جميع بقاع العالم.
بما ان المغرب لايتنازل على جنسية مواطنيه حتى لو اختاروا جنسية أخرى فعليه أن يعيد جميع مواطنيه للمهاجرين غير الشرعيين إلى أرض الوطن.
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1
20 - مواطن غيور1/ الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:58
إلى 2
السلام عليكم
قلت " ففي فرنسا يوجد ملايين المغاربة يمتهنون التسول والسرقة والله قمة الذل"
أخي اتقي الله و لا تلقي بكلام يستغله أعداءنا، كيف وجدت ملايين المغاربة يسيؤون للوطن، و كيف حسبتهم؟
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7
21 - محمد المانيا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:01
السبب هم الحكومات الفاشلات اللتي تتناوب على الكراسي و كلما أتت حكومة ملأت بطنها و انصرفت بدون حسيب ولا رقيب. شباب في عمر الزهور يغامر بحياته في قوارب الموت. و المسؤولين لا يهمهم الأمر. و الإعلام السمعي البصري يطبل لهم ......المغرب اجمل بلد في العالم.
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4
22 - Citoyen الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:02
C'est malheureusement le résultat de l'échec scolaire dans notre pays.plusieurs générations perdues.Le même problème perpetu avec tous les gouvernements qui restent aveugles devant la qualite déplorable d'un enseignement ,dont le résultat est l'abandant scolaire, le chômage, la délinquance et la criminalité. Il faut revoir le programme sclaire
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0
23 - Tarik الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:10
لا تعمم يا أخي ليس كل مغربي مقيم في فرنسا خاصتا او بلاد المهجر عامتا هو متسول او مجرم عقليتك رجعية ليكن في عمك انه يوجد في فرنسا قضات ورجال ونساء أعمال وحتى في مختلف التسكيلات الحكومية على مر التاريخ هناك فرنسين من اصول مغربية
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5
24 - الى رقم 20 الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:31
رقم 2 ... قال الحقيقه. نفس الشيئ يحدث في اسبانيا ايطاليا. واماكن اخرى في اروبا .
هذا تاكدنا منه من عين المكان .
والبتالي لا مجال لإخفاء الحقائق. خاصه ونحن في زمان لا شيئ يمكن إخفائه كما كان يحدث سابقا.
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6
25 - دنوبكم عليهم الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:40
السؤال ليس الرجوع مادا ستهيؤون لهم (اش درتو بعدا لهادو لي عندكم )الشارع سينتضرهم
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6
26 - fatyاسبانيا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:42
بعض العائيلات هي اللي تتشجع الاطفال للهجرة لاوروبا معرفينش انهم تيرسلو اولادهم للجحيم الئ المخديرات والسرقة والاغتصاب والعيش في الشوارع وعند البلوغ18 سنة يبعثونه للمغرب وفي دالك الوقت يبعتون شخص محترف في جميع الجرائيم ويكون بدون مستقبل ويكون في المغرب مجموعة من المجرمين محترفين وا عباد الله شدو اولادكم راهم تيتعلمو غير جميع الجرائيم و فين هي هديك والوزيرة اللي غير بالاسم اللي مخليا الاطفال مشردين في جميع الشواريع المغرب راكي تتخلصي من الضرائيب اللي الموطن المغربي تيخلص حكومة المنافقين الخرقة واللحي تجار في الدين لاوحولا ولا قوة الا بالله العالي العظيم .
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10
27 - abdou الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:31
بكل موضوعية وإخلاص هناك أمر عويص يستعصي علي فهمه وهو لماذا في المغرب كل البرامج والمؤسسات الخاصة بالعناية بالقاصرين تعرف فشلا ذريعا في مهامها. فهناك هوة شاسعة بين الصورة الرسمية التي يتم الترويج لها من طرف الوزارات والحقيقة الواقعية حول هذه المراكز والمؤسسات.
كانت دائما ولاتزال وزارات وجهات في المغرب تناور لرفض استقبال القاصرين المغاربة من إسبانيا رغم أن هذا غير مقبول قانونيا وأخلاقيا . كيف يرفض الوطن استقبال أبنائه في وطنهم, هل لديه الحق في ذلك,
آن الأوان لتسليط الضوء كاملا حول هذه الاشكالية ومعالجتها نهائيا
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3
28 - Lao الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:08
متى يتم ترحيل التبعية لفرنسا؟
متى يتم ترحيل الثقافة الفرنسية المعارضة لدين المغاربة؟
متى يتم ترحيل او جلب الاطر المغربية المشتغلة بفرنسا لبلدها الام بتوفير مناخ وظروف عمل افضل؟
متى ومتى... والناظر من بعيد يرى ان هذا الوطن العزيز لا يزال مغلوبا على حاله! واتعجب لماذا يتهافت الناس على المناصب الوزارية التي في النهاية تشكل حكومة ضعيفة مهزومة تابعة غير مستقلة ولا قراراتها تصنع تغييرا لا يسمن ولا يغني من جوع اما القرارات التي تنهض بالوطن او تحط به فهم مغلوبون عليها تابعون منقادون ريثما ينالون من الغنيمة المادية حظا ولا تهمهم خيانة الشعب...
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1
29 - Kamal الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:19
ما يقلق المواطنون الاروبيون وحكوماتهم ليس هؤلاء القاصرين فقط بل تواجد جميع المهاجرين المسلمين فوق اراضيهم بغض النظر عن وضعيتهم القانونيه.
هذا ما لا يحب ان يجهله الجميع.
الاوضاع في اروبا لا تبشر بخير بالنسبه للمهاجرين خاصه السالف ذكرهم.
الذكي هو من بنى عشا في بلاده للعوده اليه في حاله تفاقم الأوضاع هناك لكي لا تباغته الأحداث ويجد نفسه في حاله لا بقاء ولا عوده.
هذا قد يبدو الان مستبعد لكن أمر وارد ولا يمكن استبعاده.
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-1
30 - مولاي عبد الجبار السفياني الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:59
إلى صاحب التعليق السادس عشر :
بنادم كيما دار وحل معاكم كان مشرمل كاتسميوه سفاح كان نقي كاتسميوه شاذ جنسي وكافر بالله وماصالحش للمجتمع وبلاصتو الحبس.

نتوما بصراحة شعب مريض ومسطي.
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1
31 - nkki الجمعة 11 دجنبر 2020 - 19:59
يجب ان تؤطرهم الدولة في مراكز متخصصة لمدة سنة على الاقل والا سيكونو كارثة في المجتمع المغربي . اوا عقلو عليها !!!!!!!!!!
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0
32 - مغربي من فرنسا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:48
المشكل عند هؤلاء الأطفال جاؤوا لفرنسا ووجدوا أنفسهم يعيشون في الشوارع في البرد القارس والثلوج ويأكلون الازبال مع الفئران ،وامتهنوا السرقة وسقطوا في مافيا الأطفال فاستغلوهم في أفعال اجرامية وكذلك بيع الهوى،
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2
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