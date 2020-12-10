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طريقة تواصل "الصحة" تعاكس الجهود الملكية للتلقيح ضد كورونا‬

طريقة تواصل "الصحة" تعاكس الجهود الملكية للتلقيح ضد كورونا‬
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
الخميس 10 دجنبر 2020 - 17:00

منذ انطلاق جائحة كورونا، تنتهج وزارة الصحة سياسة تواصلية لا تفي بالغرض المطلوب في ظل الأزمات؛ ففي وقت يتطلب الوضع الإجابة عن جميع تساؤلات المواطنين، يتبع الوزير سياسة تفضيلية لمنابر دون أخرى، متوجها للإعلام الدولي بشكل أساسي، كأن الأمر يهم من هم خارج البلاد أكثر من مواطنيها.

السياسة التواصلية نفسها مازال يتبعها الوزير خلال الحملة الوطنية للتلقيح؛ ففي وقت نشهد جهودا ملكية تروم الحفاظ على صحة المواطنين باعتماد مجانية اللقاح، من شأن هذه السياسة التواصلية أن تحبط الجهود المبذولة.

وفي هذا الإطار قال حمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل في النقابة الوطنية للصحة العمومية، إن "من الأمور التي يعيبها المتتبعون والفاعلون بقطاع الصحة غياب إستراتيجية تواصلية ناجعة وفاعلة من شأنها الحد من الكم الهائل من الأخبار المزيفة، والتكهنات والمعلومات غير الدقيقة والعلمية التي يتم تنقلها بشكل أسرع من البلاغات الصحافية التي تعتمد عليها وزارة الصحة في إستراتيجتها التواصلية عن بعد مع الصحافة والفاعلين".

وأبرز إبراهيمي، في حديث مع هسبريس، أن البنية الهرمية التي تعتمدها الوزارة في تناقل المعطيات، سواء إبان الجائحة أو حاليا مع اقتراب موعد انطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، "تعطي الانطباع لدى الجميع بغياب الوزارة عن المشهد، أو بالأحرى تعطل آليتها التواصلية بالمقارنة مع السرعة الفائقة التي يشهد مجالنا السمعي البصري والإلكتروني في تناقل الأخبار".

وأكد المتحدث ذاته أن "الأمر الذي ينعكس جليا الآن"، مفيدا بأن الأمر يتم "في وقت تروج مئات الأسئلة داخل المجتمع والمشهد الصحي حول حملة التلقيح وإستراتيجية التطعيم وكيفية انخراط الأطر الصحية في العملية، وكيفة استفادة المواطنين منها، وشرح المعطيات العلمية حول المناعة المكتسبة من اللقاح ونجاعته".

وتابع إبراهيمي: "هي أسئلة تقتضي كلها أولا إخراج الإستراتيجية الوطنية للتلقيح في أقرب الآجال، حتى تعلم الأطر الصحية والرأي العام ماهية الأبعاد التي يتخذها التلقيح، وكيفية الوصول إليه وأهداف الحملة وأدوار الأطر الصحية الخ.... وهو منشور جرت العادة أن تعممه وزارة الصحة في كل المحطات الصحية التي تنخرط فيها".

أما الشق الثاني، حسب المتحدث، فيتعلق بـ"إرساء حملة وطنية للقرب شاملة وعامة من شأنها ضحد كل المغالطات الرائجة اليوم عن سلامة التلقيح ونجاعته، وضمان انخراط المواطنين والمواطنات بشكل جماعي عبر تمكين المتدخلين إعلاميا من كافة الأدوات والمعطيات العلمية والتقنية والأرقام والتواريخ التي من شأنها نشر الطمأنينة في نفوس المواطنين، للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا".

وحسب المتحدث ذاته فإن "من شأن ارتكاز وزارة الصحة على منطلقات الصراحة والشفافية الإعلامية في تعميم المعطيات بكل أريحية، واعتمادها على سياسة التواصل عن قرب مع المواطنين عن طريق الصحافة الوطنية ومنابرنا الإعلامية، أن يعطي عظيم الأثر الإيجابي على نجاح علمية التلقيح وارتفاع نسب المطعمين وكشف الضبابية السائدة الآن بخصوص موضوع الحملة الوطنية للتلقيح".

وأردف الفاعل في المجال الصحي قائلا: "إن خلاص أمتنا من محنة جائحة كوفيد-19 يمكن بالحصول على التطعيم الذي يجب أن ننخرط فيه جماعة وفق ما ستعلنه السلطات المختصة، باعتباره الوسيلة الوحيدة والأكثر آمنا للحد من انتشار الفيروس والقطع مع المآسي التي نشهدها يوميا بفقدان عشرات من أحبتنا جراء مضاعفات الفيروس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الصحة للبعض الخميس 10 دجنبر 2020 - 17:12
الشعب آخر من يعلم...وحتى اذا علم فسيكون اعلامه فيه تزوير وكذب ولغو وزيادة..وقليل جدا من الصراحة والمعقول...ضاعت وزارة الصحة في دكتور اصلح منضومة الصحة ..وخدلوه المقربين اليه...الدكتور الوردي..وزير الصحة في عهد بنكيران.....احسن وزير عرفته وزارة الصحة حتى الان..يوفي بما يقول ..ولا يكذب على الشعب الغافل ..ومعه كثرة المعقول كأصله...
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44
2 - سعيد الخميس 10 دجنبر 2020 - 17:12
المال مال الشعب ولايجب ان يمن علينا احد بالمجانية لسبب انه لايدفع شئ من جيبه
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27
3 - محمد الخميس 10 دجنبر 2020 - 17:12
يا سعادة الوزير نحن الموظفين سنقوم بتغطية ادارية في الميدان التي ستقوم بها الوزارة الصحية ولكن يا سعادة الوزير لم نستطع ان نزاول العمل من 8h30 الى 6h30 هدا المستحيل اطلب منك يا سعادة الوزير ان يكون بتناوب بين الوظفين من 8h30 الى 2h30 والاخر من 2h30 الى 6h 30 .
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17
4 - مواطن من المغرب الخميس 10 دجنبر 2020 - 17:14
إلتمسوا لأخيكم عذره.. انه فقط مسير ويتلقى التعليمات من طرف الجهات التي لا تريد أن تظهر في الواجهة..
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36
5 - مواطن الخميس 10 دجنبر 2020 - 17:28
من بين الاسئلة المطروحة لماذا اللقاح الصيني وهل يمكن للمواطنين الاختيار بينه وبين لقاحات أخرى.
وخاصة هل اللقاح الصيني مقبول للسفر الى اوروبا وأمريكا
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9
6 - مصطفى التورم الخميس 10 دجنبر 2020 - 17:31
طيبونا بلغة الخشب ...وا شرح ملح لي بغاو المغاربة الأحرار
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10
7 - مواطن غيور1 الخميس 10 دجنبر 2020 - 17:31
السلام عليكم
كما هناك تجار للسلاح، هناك تجار للمآسي.
كوفيد أكبر مأساة عرفتها البشرية في التاريخ، و هناك من يريد الإتجار و الإغتناء بالمآسي:
المستشفيات المصحات الصيدليات ... بعض الأطباء و الممرضين أقول البعض، حتى أصحاب الأمن السيكيريتي و عاملات النظافة.
للأسف هدا هو الواقع، ففط لمن لا يريد أن يعترف.
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8 - متتبعة الخميس 10 دجنبر 2020 - 17:35
مازال تحت تاثير الصدمة..صدمة القرار الملكي بمجانية التلقيح ما زالة مدوخاه..وكما يقول المثل عقدة الأجنبي و قادوسنا يخوي على برا . كل همهم كيف يبدون للمجتمعات الدولية الاخرى ..ولا قيمة للشعب ومنابره.
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0
9 - التعثيم ثقافة الشيوعيين الخميس 10 دجنبر 2020 - 17:43
التعتيم ناتج عن غياب رؤية شفافة في التعامل مع الامور التقنية وغياب أهل الاختصاص في الميدان !!!

نحن فقط فيران تجارب لقاح الحزب الشيوعي الصيني الذي هو اصلا تكثم علي معلومات مهمة لفايده منظمة الصحة العالمية كانت ستنقض البشرية من الهلاك قبل انتشار المرض بشكل كبير
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6
10 - hamidou الخميس 10 دجنبر 2020 - 17:45
أصلا هل هناك صحافة حرة جريئة تقول الحقيق ولو مرة. اصلا هل هناك حكومة مستقلة جادة في عملها. هل توجد اصلا وزراة الصحة ولديها برنامج سنوي. من يتدبر شأن كورونا أليس وزارة الداخلية. فالوزير او الحكومة تبحت عن البوز فقط خارج البلاد. وقريبا سنرى عون سلطة يعطي اوامو لدكتور كيف يلقح الناس ومن ييمح له بالتلقيح ام لا. لا تستغربون من حكومة الضالون. يغردون بما يأمرون.
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11 - Mockingjay الخميس 10 دجنبر 2020 - 17:50
صحيح ! حرام هذا الإقصاء للإعلام الوطني ! كان على وزارة الصحة أن تكلف شوف تيفي كناطق رسمي لها !
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12 - hafidi الخميس 10 دجنبر 2020 - 17:50
اناشد الأخوات والإخوان القراء ان يتريثوا قبل إصدار الأحكام المتسرعة. كما يجب علينا أن نثق في العلم والعلماء والمختصين ونترك جانبآ كل ما هو تشويش وتضليل من طرف أناس إفتراضيين والله اعلم. شكرآ
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