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كُتّاب وآراء
التامك يراسل بايدن: البوليساريو تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة
حذّر محمد صالح التامك، والي جهة الداخلة-وادي الذهب السابق، من أن "البوليساريو"، بانتهاكها العلني والرسمي لوقف إطلاق النار الذي تم إقراره عام 1991 والذي تظل المملكة المغربية ملتزمة به، "تعرّض الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها للخطر وتجعل منها مرتعا خصبا للإرهاب"، مؤكدا أن "البوليساريو" تقيم صلات مع كل الحركات المسلحة في منطقة الساحل.
وقال التامك، في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن "البوليساريو انتهكت علانية وبصورة رسمية وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في 6 شتنبر 1991 والذي ظلت المملكة المغربية ملتزمة به، إذ خرقت الجبهة الانفصالية الاتفاقيات العسكرية ذات الصلة (...) وأعلنت عودتها إلى القتال المسلح ووضعت جميع قواتها في حالة حرب، مما يعرض الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها للخطر ويجعل منها مرتعا خصبا للإرهاب".
وفي ما يتعلق بأحداث الكركرات، حرص الأستاذ الجامعي السابق على تذكير بايدن بأن المملكة المغربية حافظت على الدوام على منطقة عازلة بينها وبين الجزائر وموريتانيا، دون أن يفرض عليها هذا الإجراء.
وأضافت الرسالة أن "الأمم المتحدة تعلم أن الجدار الرملي أقيم قبل إقرار وقف إطلاق النار بوقت طويل. فمنذ شتنبر 1991 وإقامة هذا الجدار، ظل الطريق بين المغرب وموريتانيا مفتوحا وحافظت جميع الأطراف على حركة الأشخاص والبضائع"، مشيرة إلى أنه يبدو أن قادة "البوليساريو" أصبح لديهم، في السنوات الأخيرة، هوس بهذا الجزء من الصحراء، مهددين أحيانا انسيابية رالي داكار، ولجوئهم أحيانا إلى منع الشاحنات والمركبات من عبور الحدود".
وسجل التامك أيضا أن قادة "البوليساريو" لم يكتفوا، في أكتوبر 2020، بعرقلة حركة المركبات؛ بل جلبوا جنودا ونساء من المدنيين من منطقة تندوف، على بُعد 2000 كيلومترا شمالا، من أجل إغلاق الطريق بالكامل، وبالتالي جعلوا أشخاصا وبضائع وشاحنات رهائن لأكثر من أسبوعين، وهي سلوكات كانت الأمم المتحدة وبعثة المينورسو شاهدة عليها، معربا عن إدانته لتجاهل قادة "البوليساريو" الوضع الوبائي المرتبط بـ"كوفيد-19"، والمخاطر التي يواجهها سائقون ومسافرون مسالمون، واستغلوا انعقاد جلسة مجلس الأمن لوضع الجميع أمام الأمر الواقع.
كما أكد التامك، الذي عمل لسنوات عديدة مع الأمم المتحدة وبعثة المينورسو، أن "البوليساريو" انتهكت حرية تنقل البضائع والأشخاص عبر إغلاق هذا المعبر بالكامل، في تحدٍّ لجميع المواثيق الدولية بهذا الشأن، خاصة في هذه الفترة المطبوعة بتفشي فيروس "كورونا".
كما سلطت الرسالة الضوء على الصلات القائمة بين "البوليساريو" والحركات المسلحة في منطقة الساحل، خاصة منذ ظهور تنظيم (القاعدة) وتنظيم (الدولة الإسلامية)، مشيرة إلى المصطلحات التي استخدمتها "البوليساريو" بخصوص وقف إطلاق النار، المستمدة من اللغة التي تستخدمها عادة التنظيمات الإرهابية الإسلاموية، مستشهدة، في هذا الصدد، بحالة العناصر المسلحة التابعة لـ"البوليساريو" بمن فيهم أبو الوليد الصحراوي، الذين انضموا إلى صفوف تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، التابعة لتنظيم القاعدة.
ولفت التامك انتباه بايدن إلى المشاكل المرتبطة بشتى أنواع الاتجار التي يتعاطاها عناصر "البوليساريو" في هذه المنطقة؛ كالاتجار بالبشر والمخدرات، والتهريب بجميع أنواعه، "بما في ذلك تهريب الجمال".
وأورد التامك أن المغرب، معززا بحقوقه المشروعة، ووفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، "لم يكن أمامه، في مواجهة وضع عويص للغاية خلقته جبهة "البوليساريو" التي لا تفتأ تعرقل حركة البضائع والأشخاص، من خيار سوى استخدام القوة السلمية لتحرير المحور الطرقي الذي يعبر المنطقة العازلة الكركرات، والذي يربط المغرب بموريتانيا، بعد إبلاغ جميع الدول المجاورة، باستثناء دولة واحدة"، مؤكدا أن المغرب لم يكن مدفوعا، عند استعادة النظام في هذه الأماكن، بأية نوايا قتالية، "وحرص على أن يكون الاستخدام المحتمل للأسلحة مقتصرا على الدفاع عن النفس، وأن تحرك المغرب لم تكن نتيجته سوى استعادة شرعية وحرية تنقل الأشخاص والمركبات".
وختم التامك رسالته مخاطبا جو بايدن: "إن المغرب، باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة في القرن السابع عشر، والذي تحده الجزائر شرقا والمحيط الأطلسي غربا، أمامه منفذ وحيد هو مضيق جبل طارق شمالا ومركز الكركرات الحدودي جنوبا. وأيّ إغلاق لهذا المنفذ الأخير من شأنه أن يتسبب في خنق هذا الحليف الثابت لبلدكم، وشريكه في مجال مكافحة الإرهاب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
كما يتوجب علينا كمجتمع مدني ان نبعث برساله شكر وامتنان الى الكونغرس الأمريكي والدار الأمريكية.
هذه هي الدبلوماسية الموازية.
انا نحن فعيوننا على الصحراء الشرقية تندوف وبشار وهي اراضي مغربية خالصة...والوسيلة هي مطالبة النظام الجزائري بالانسحاب الى حدود ما قبل الإستعمار بالحوار..وان رفض فإن الحل هو الحرب وطردهم بالقوة القاهرة...فلا يزال هذا النظام البغيض يمد يده القذرة الى الصحراء المغربية حتى لا نطالب بما أكثر منها والحقيقة ان الصحراء ليست إلا القليل مما علينا حمل السلاح مرة اخرى لحرب تحرير أخرى.
الله الوطن الملك
وشكرا لكل من ساهم في هدا الإنجاز التاريخي
كنت اقولها دائما لاصدقاءي ومعارفي آلله هما الف اسراءيل واسرائيل ولا الخزاءر انا اعبش في فرنسا اكتر من تلاتين سنة والله عشرة اليهود مكينش ما احسن منها والله اخدمت امعاهم شفت منهم غير الخير وزيادة على دالك كيحبونا فيهم المعقول او غادة لبلاد تستفيد منهم وبالعكس مادا سنستفيد من جار لايفقه شيءا ولايملك شيءا سوى التحرش بالمغرب وبمصالحه آلله ينعل الي ميحشم .وفي الاخير اكررها للمرة المليون مبروك اعلينا نحن الشعب المغربي و من يحبا وعاش المغرب والمغاربة شعبا وملكا
مبروك للجزائر عصابة في اراضيها وحرب ينتظرها الان مع هذه العصابة الارهابية في اراضيها .
ربما دولة بوليخاريو ستنشأ في الأراضي الجزائرية الان بعد فشل الجزائر في معادات المغرب بها لسنوات طوال
مشكلة عند الجزائر، عصابة في تندوف والصحراء الجزائرية ، القبائل تطالب بالاستقلال في الشمال الشرقي
الجزائر في ورطة كبيرة
ومعلوم أن بايدن زار المغرب في عهد الرءيس السابق أوباما وله دراية بملف قضية الصحراء المغربية وهذا في حد ذاته مهم جدا للمغرب.
لولا الاعترفات العديدة بالسلوك الطيبة و الحكيمة لجلالة الملك ودبلوماسيته لما تحققت هده النتيجة التي افرحت جميع المغاربة ولا ننسى جهود وزير الخارجية السيد ناصر بوريطة فله جزيل الشكر
كما تعرف الامم المتحدة مند زمن ان جنرالات الجزائر كمثيرون للشغب والضجيج وعدم الاستقرار في المنطقة و يجيب حراستهم
الصحراء مغربية والهاجم يموت اشرع
لقد قاموا بما قاموا به في الكراكرات لإخراج القضية من الجمود قبل التصويت في مجلس الأمن على تمديد المينورسو وكدالك إحداث ضجة لإتارة الإنتباه الدولي. ولم يحللوا الضرفية الدولية. سيطول الكلام لسرد المتغيرات ففط أقول 2020 سنة خاصة.
النتيجة أن تحركاتهم انقلبت ضدهم فوتيقة مجلس الأمن لم تدكر تقرير المصير و بالمقابل دكرت الجزائر 5 مرات كطرف. بعد دالك فُتحت سفارت عربية و إفريقية في الصحراء تم أتى اعتراف الولايات المتحدة كضربة قاضية و مناواشاتهم العسكرية لن تكون نتيجتها سوى فتح الباب أمام المغرب لإقتناء السلاح المتطور للدفاع عن نفسه وهو هدف مراسلة التامك التي مفادها ان المغرب حليفكم مهدد و "كيخصو شويش د البارود إلى جا على خاطركم"
كان على الأغبياء الإنتضار ما بعد كورونا. شوفو إيران شبعات عصا انفجارات قتل حصار وحكامها المعممون لم يحركوا ساكنا لأن الفرس معرفون بمكرهم. والله صدق من سماكم بولياريو
و رسائل اخرى من المحتجزين في مخيمات تندوف المعارضين لهيمنة جنرالات الجزائر و المتاجرة في مصيرهم و مصير ابنائهم.
الفرصة تاريخية لانهاء معاناة اخواننا في المخيمات. هؤلاء المعارضون المنضوون في تنظيمات تعتبر ان الجبهة الانفصالية لا تمثلهم.
they defend moroccan value and we are proud of
them i ask sa majete the king to give every moroccan juif in israel a new house in moroccan fa sahara because they deserve it and we are proud of them
عاش الملك وعاش الشعب المغربي موحد من طنجة إلى الكويرة.