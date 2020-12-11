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الرئيسية | مجتمع | التامك يراسل بايدن: البوليساريو تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة

التامك يراسل بايدن: البوليساريو تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة

التامك يراسل بايدن: البوليساريو تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 09:00

حذّر محمد صالح التامك، والي جهة الداخلة-وادي الذهب السابق، من أن "البوليساريو"، بانتهاكها العلني والرسمي لوقف إطلاق النار الذي تم إقراره عام 1991 والذي تظل المملكة المغربية ملتزمة به، "تعرّض الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها للخطر وتجعل منها مرتعا خصبا للإرهاب"، مؤكدا أن "البوليساريو" تقيم صلات مع كل الحركات المسلحة في منطقة الساحل.

وقال التامك، في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن "البوليساريو انتهكت علانية وبصورة رسمية وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في 6 شتنبر 1991 والذي ظلت المملكة المغربية ملتزمة به، إذ خرقت الجبهة الانفصالية الاتفاقيات العسكرية ذات الصلة (...) وأعلنت عودتها إلى القتال المسلح ووضعت جميع قواتها في حالة حرب، مما يعرض الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها للخطر ويجعل منها مرتعا خصبا للإرهاب".

وفي ما يتعلق بأحداث الكركرات، حرص الأستاذ الجامعي السابق على تذكير بايدن بأن المملكة المغربية حافظت على الدوام على منطقة عازلة بينها وبين الجزائر وموريتانيا، دون أن يفرض عليها هذا الإجراء.

وأضافت الرسالة أن "الأمم المتحدة تعلم أن الجدار الرملي أقيم قبل إقرار وقف إطلاق النار بوقت طويل. فمنذ شتنبر 1991 وإقامة هذا الجدار، ظل الطريق بين المغرب وموريتانيا مفتوحا وحافظت جميع الأطراف على حركة الأشخاص والبضائع"، مشيرة إلى أنه يبدو أن قادة "البوليساريو" أصبح لديهم، في السنوات الأخيرة، هوس بهذا الجزء من الصحراء، مهددين أحيانا انسيابية رالي داكار، ولجوئهم أحيانا إلى منع الشاحنات والمركبات من عبور الحدود".

وسجل التامك أيضا أن قادة "البوليساريو" لم يكتفوا، في أكتوبر 2020، بعرقلة حركة المركبات؛ بل جلبوا جنودا ونساء من المدنيين من منطقة تندوف، على بُعد 2000 كيلومترا شمالا، من أجل إغلاق الطريق بالكامل، وبالتالي جعلوا أشخاصا وبضائع وشاحنات رهائن لأكثر من أسبوعين، وهي سلوكات كانت الأمم المتحدة وبعثة المينورسو شاهدة عليها، معربا عن إدانته لتجاهل قادة "البوليساريو" الوضع الوبائي المرتبط بـ"كوفيد-19"، والمخاطر التي يواجهها سائقون ومسافرون مسالمون، واستغلوا انعقاد جلسة مجلس الأمن لوضع الجميع أمام الأمر الواقع.

كما أكد التامك، الذي عمل لسنوات عديدة مع الأمم المتحدة وبعثة المينورسو، أن "البوليساريو" انتهكت حرية تنقل البضائع والأشخاص عبر إغلاق هذا المعبر بالكامل، في تحدٍّ لجميع المواثيق الدولية بهذا الشأن، خاصة في هذه الفترة المطبوعة بتفشي فيروس "كورونا".

كما سلطت الرسالة الضوء على الصلات القائمة بين "البوليساريو" والحركات المسلحة في منطقة الساحل، خاصة منذ ظهور تنظيم (القاعدة) وتنظيم (الدولة الإسلامية)، مشيرة إلى المصطلحات التي استخدمتها "البوليساريو" بخصوص وقف إطلاق النار، المستمدة من اللغة التي تستخدمها عادة التنظيمات الإرهابية الإسلاموية، مستشهدة، في هذا الصدد، بحالة العناصر المسلحة التابعة لـ"البوليساريو" بمن فيهم أبو الوليد الصحراوي، الذين انضموا إلى صفوف تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، التابعة لتنظيم القاعدة.

ولفت التامك انتباه بايدن إلى المشاكل المرتبطة بشتى أنواع الاتجار التي يتعاطاها عناصر "البوليساريو" في هذه المنطقة؛ كالاتجار بالبشر والمخدرات، والتهريب بجميع أنواعه، "بما في ذلك تهريب الجمال".

وأورد التامك أن المغرب، معززا بحقوقه المشروعة، ووفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، "لم يكن أمامه، في مواجهة وضع عويص للغاية خلقته جبهة "البوليساريو" التي لا تفتأ تعرقل حركة البضائع والأشخاص، من خيار سوى استخدام القوة السلمية لتحرير المحور الطرقي الذي يعبر المنطقة العازلة الكركرات، والذي يربط المغرب بموريتانيا، بعد إبلاغ جميع الدول المجاورة، باستثناء دولة واحدة"، مؤكدا أن المغرب لم يكن مدفوعا، عند استعادة النظام في هذه الأماكن، بأية نوايا قتالية، "وحرص على أن يكون الاستخدام المحتمل للأسلحة مقتصرا على الدفاع عن النفس، وأن تحرك المغرب لم تكن نتيجته سوى استعادة شرعية وحرية تنقل الأشخاص والمركبات".

وختم التامك رسالته مخاطبا جو بايدن: "إن المغرب، باعتباره أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة في القرن السابع عشر، والذي تحده الجزائر شرقا والمحيط الأطلسي غربا، أمامه منفذ وحيد هو مضيق جبل طارق شمالا ومركز الكركرات الحدودي جنوبا. وأيّ إغلاق لهذا المنفذ الأخير من شأنه أن يتسبب في خنق هذا الحليف الثابت لبلدكم، وشريكه في مجال مكافحة الإرهاب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - Said الجمعة 11 دجنبر 2020 - 09:19
والله رغم التحايل الذي كانت تعانلنا به الولايات المتحدة رغم اعتبار المغرب من تبع السياسة الامريكية وانها كان بإمكانها حيم قضيتنا الاولى فإنه لاول مرة نحس ان امريكا انصفتنا وكانت بجانبنا وللامانة اول رئيس دلل المغرب وكان بجانبه هو ترامب اذا شاهدنا صفقات السلاح المتطور والمناورات مما غلب كفة المغرب عسكريا.
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137
2 - Noureddine الجمعة 11 دجنبر 2020 - 09:25
يجب تصنيف المرتزقة منظمة ارهابية.
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219
3 - محمد الحمداوي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 09:38
نعم لمثل هذه الرسالة واتمنى من مجلس النواب ومجلس الحالية ان يقوموا بارسال رسائل مشابهة البرلمانات العالم والامن المتحدة وجمعيات حقوق الانسان للتنبيه إلى العلاقة الوثيقة بين المرتزقة والجماعات الإرهابية بما في ذلك حزب الله اللبناني وايران والموثقة بالصور.
كما يتوجب علينا كمجتمع مدني ان نبعث برساله شكر وامتنان الى الكونغرس الأمريكي والدار الأمريكية.
هذه هي الدبلوماسية الموازية.
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105
4 - محمد طنجة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 09:48
نظام الكابرانات الذي يدعي مساندة الشعوب صم أذنيه عن مطالبة الفباءل بالتحرر وتصفية الإستعمار وهو أمر سيؤدي باستقلال الإقليم بكل الساحل المتوسطي وبتعداد 10ملايين نسمة... وترك الصحراء لثعالب الكابرانات ...بينما يساند الكابرانات إثيوبيا في الحسم العسكري لإقليم كان يتمتع بالحكم الذاتي وقوامه 6 ملايين وليس بضعة الاف مرتزقة من مالي وموريتانيا والجزائر...والمغرب..!!!..فاين هو إذن من مساندة الشعوب...وسمعتم كيف ادانه الاتحاد الأوروبي بأشد اللهجات...فكيف لنظام قاتل لشعبه ان يساند الآخرين ؟؟؟...هكذا هم شذاذ الآفاق الكابرانات حمير الإستعمار وبيادق الارتزلق ولصووص البترول الجزائري...فمتى يستفيق مرتزقة الوهم من سباتهم !!؟؟؟
انا نحن فعيوننا على الصحراء الشرقية تندوف وبشار وهي اراضي مغربية خالصة...والوسيلة هي مطالبة النظام الجزائري بالانسحاب الى حدود ما قبل الإستعمار بالحوار..وان رفض فإن الحل هو الحرب وطردهم بالقوة القاهرة...فلا يزال هذا النظام البغيض يمد يده القذرة الى الصحراء المغربية حتى لا نطالب بما أكثر منها والحقيقة ان الصحراء ليست إلا القليل مما علينا حمل السلاح مرة اخرى لحرب تحرير أخرى.
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83
5 - Covid-32 الجمعة 11 دجنبر 2020 - 09:51
دولة تحكمها عصابة تحتضن عصابة قطاع الطرق
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85
6 - Amaghrabi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 09:51
رسالة مهمة من الاستاذ محمد التامك حفظه الله وفي وقت مهم كذلك بحيث قضيتنا الوطنية تدخل في مرحلة مهمة كذلك الا وهي الاستعداد لطي صفحة المرتزقة والعداوة الجزائرية الى النهاية,والجزائر ليس امامها الا ان تعترف بحق المغرب بصحرائه وفتح صفحة جديدة المبنية على الاخوة والتعاون المشترك من اجل مصلحة الشعبين الشقيقين الذين عانى 45 سنة من التقسيم والجمود والحرمان,او تستمر في التصعيد وتجشع المرتزقة على استعمال الارهاب واغراق المنطقة باسرها في حالة ارهابية لا تنجو منه الجزائر كذلك.اليوم باعتراف امريكا بالصحراء المغربية جعلت المغرب في راحة تامة لا يمكن ان يزعزعه اي تدخل جزائري في قضيتنا الوطنية,وبعض المعلقين سمعتهم يقولون ربما الرئيس الامريكي الجديد يغير رأيه,فارد عليهم ان هذا الامر مستحيل جدا لان الحالة الامريكية السياسية ليست مثل حالة الجزائر واثيوبيا ودول اخرى تغير اتفاقياتها وكأنها تتلاعب بعقول الدول وثانيا لنفرض ان الرئيس الامريكي غير ذلك فمغربنا والحمد لله رابح في كلا الحالتين,لان الاعتراف باسرائيل في اعتقادي كان يجب ان يتم بدون هذه المقايضة لان المغرب له جالية مغربية كبيرة في اسرائيل ولها ارتبا
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41
7 - Momo الجمعة 11 دجنبر 2020 - 09:54
هذا الاعتراف التاريخي الامريكي بالصحراء المغربية سيتبعها اعترافات دولية كبيرة خصوصا الدول الحليفة مع امريكا،و لا استبعد اعلان بايدن مستقبلا جبهة البولزاريو منظمة ارهابية.
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62
8 - البوديري - وجدة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 09:55
رجل وطني كفئ من خيرة رجالات الصحراء المغربية
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42
9 - الصاعق الجمعة 11 دجنبر 2020 - 09:56
حتى ولو كان لابد من مراسلة أحدهم..فالأولى بسي تامك أن يراسل الرئيس ترامب الشجاع الذي اعترف البارحة بسيادة المغرب على صحرائه وليس بايدن المنتمي لمجموعة باتت معروفة والتي لطالما خططت لأن يبقى ملف الصحراء عالقا طيلة 45 سنة الفائتة..بايدن لم يفز بعد بالانتخابات بشكل رسمي أ سي تامك والرئيس لا يزال هو ترامب الصريح والشجاع الذي تآمر عليه الكل بسبب عدم انسياقه وراء مخططاتهم الدنيئة..
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34
10 - كمال إسبانيا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:04
أضن أن هاؤولاء الإرهابيين سينالون جزاءهم في آخر المطاف .. فلا يعقل أن حفنة من الإنفصاليين يتسلحون من طرف رعاة الإرهاب كي يدمرون شمال آفريقيا وجنوب أوروبا بتعريضها لخطر الإرهاب ... من سلح هذه الحفنة من الإنفصاليين سوف يسلح إنفصاليي كاتالونيا الإسباني غدا ، وتصبح المنطقة كارثة
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43
11 - عاش المغرب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:05
هدا اكتر من يوم عيد والله العظيم انعاس مجانيش بكترة الفرحة انه انتصار كبير يحسب لجلالة الملك آلله احفظو واطول في عمره والله مبروك اعلينا اشحال هدا مفرحنا الله يحفظ المملكة المغربية شعبا وملكا والموت والدل لأعداء الوطن .
الله الوطن الملك


وشكرا لكل من ساهم في هدا الإنجاز التاريخي
كنت اقولها دائما لاصدقاءي ومعارفي آلله هما الف اسراءيل واسرائيل ولا الخزاءر انا اعبش في فرنسا اكتر من تلاتين سنة والله عشرة اليهود مكينش ما احسن منها والله اخدمت امعاهم شفت منهم غير الخير وزيادة على دالك كيحبونا فيهم المعقول او غادة لبلاد تستفيد منهم وبالعكس مادا سنستفيد من جار لايفقه شيءا ولايملك شيءا سوى التحرش بالمغرب وبمصالحه آلله ينعل الي ميحشم .وفي الاخير اكررها للمرة المليون مبروك اعلينا نحن الشعب المغربي و من يحبا وعاش المغرب والمغاربة شعبا وملكا
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40
12 - جلال الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:12
اذا رفض بايدن تنفيذ الاتفاق السلام مع الاسراءيل اعتراف الاميراكي بالصحراء المغربية او فتح قنصلية في المدينة الداخلة اتفاق السلام واقامة العلاقات مع الاسراءيل لاغيا المغرب لن يخسر شيء المغرب في صحراءه الصحراء في مغربها التدخل حازم في كركرات الجيش الاميراكي اكبر دليل على ذلك العالم شاهد كيف قطاع الطرق هربوا متل جرذان في كركرات في 5 دقاءق لم يسمح لهم يلبسوا صنادلهم متسخة اعلنوا الوهمية في فيسبوك فيديوهات الحرب اذربيجان كشمير اليمن قام تامين كركرات رغم انفهم نباح الاسيادهم الجنيرلات البطاطا والسميد مشكلة بايدن مع الاسراءيل هي متضرر واحد الغى بايدن اتفاق اللوبي الصهيوني لا اعتقد بايدن يتقوم بهذا فادح يعتبر جريمة العظمى داخل امريكا الجمهوريين يستغلون ضده في الانتخابات قادمة يضحي بايدن من اجل الشرذامة قطاع الطرق الجنيرلات تدعمهم روسيا
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24
13 - عبدالله الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:15
احسن ما يفعله بايدن وهو ضم البوبال على لاءحة الارهاب ومن يدعمها تنزل عليه عقوبات اقتصادية صارمة.
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34
14 - thé voice الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:15
الأستاد التامك لقد خاطبتم الرئيس جو بايدن واحطتموه علما بكل الوقائع التاريخية والجغرافية والسياسة بكل وضوح ومصداقية وأنت يا استادي من أدرى العارفين والمحيطين بهذا الموضوع.وتقبلوا فائق تقديرنا لصدق وطنيتك واخلاصك لشعار الله الوطن الملك.
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32
15 - Sam espagna الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:15
ابتزاز من الطرفين المغربي والترامبي لكن الفرق المغرب ابتز ترامب على قضيتنا العادلة وترامب ابتزنا على الباطل أعني تثمة الاستعمار الصهيوني
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-32
16 - اسامة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:21
تصنيف المرتزقة عصابة ارهابية هو الحل وزوالها اكيد بعدها
مبروك للجزائر عصابة في اراضيها وحرب ينتظرها الان مع هذه العصابة الارهابية في اراضيها .
ربما دولة بوليخاريو ستنشأ في الأراضي الجزائرية الان بعد فشل الجزائر في معادات المغرب بها لسنوات طوال
مشكلة عند الجزائر، عصابة في تندوف والصحراء الجزائرية ، القبائل تطالب بالاستقلال في الشمال الشرقي
الجزائر في ورطة كبيرة
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31
17 - الصواب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:21
انه التمهيد بطريقة ذكية لجعل البوبال منظمة ارهابية وحاضنته هي الجزائر. لقد انقلب السحر على الساحر...
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32
18 - مواطن حر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:27
هذه الرسالة من والي جهة الداخلة و وادي الذهب للرءيس الأمريكي الجديد بايدن مهمة جدا .لا حاطته بالمستجدات و الحقاءق و كذلك الأخطار التي يقوم بها مرتزقة البوزبال ومن وراءهم عصابة نظام الذل والعار في جارة السوء في منطقة الصحراء المغربية وعلى انتهاك قانون وقف إطلاق النار. لأن الخونة والاعداء سوف يراسلون بدورهم الرءيس الجديد ويزورون له الحقاءق بالاكاذيب والاضاليل المعروفين بها .
ومعلوم أن بايدن زار المغرب في عهد الرءيس السابق أوباما وله دراية بملف قضية الصحراء المغربية وهذا في حد ذاته مهم جدا للمغرب.
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4
19 - Akhnouch الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:34
The président JOE BAIDEN N’AS PAS DE TEMPS À PERDRE ÀVEC VOUS....
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-15
20 - ABDEL الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:49
لقد ساعد غباء الجنرالات الجزائريين والمرتزقة المغرب على اكتساب المزيد من الاعترافات الدولية بالسيادة على صحرائه والحمد لله
لولا الاعترفات العديدة بالسلوك الطيبة و الحكيمة لجلالة الملك ودبلوماسيته لما تحققت هده النتيجة التي افرحت جميع المغاربة ولا ننسى جهود وزير الخارجية السيد ناصر بوريطة فله جزيل الشكر
كما تعرف الامم المتحدة مند زمن ان جنرالات الجزائر كمثيرون للشغب والضجيج وعدم الاستقرار في المنطقة و يجيب حراستهم
الصحراء مغربية والهاجم يموت اشرع
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8
21 - الاكاديري الالماني الجمعة 11 دجنبر 2020 - 10:57
لو كانت الجارة الجزائر (المسلمة هههه ) ماتحتضنش بوليخاريو قطاع الطرق في أرضها وتدعمهم بالمال والسلاح وتتحالف مع كوبا وفنزويلا الشيوعيتين وتحاول تقسيم المغرب لكان أمر آخر
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4
22 - HBM الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:02
والله ما يقع للبوليزاريو يبعث على السخرية. إنهم أتبتوا أنهم قسم الهواة في السياسة الخارجية.
لقد قاموا بما قاموا به في الكراكرات لإخراج القضية من الجمود قبل التصويت في مجلس الأمن على تمديد المينورسو وكدالك إحداث ضجة لإتارة الإنتباه الدولي. ولم يحللوا الضرفية الدولية. سيطول الكلام لسرد المتغيرات ففط أقول 2020 سنة خاصة.
النتيجة أن تحركاتهم انقلبت ضدهم فوتيقة مجلس الأمن لم تدكر تقرير المصير و بالمقابل دكرت الجزائر 5 مرات كطرف. بعد دالك فُتحت سفارت عربية و إفريقية في الصحراء تم أتى اعتراف الولايات المتحدة كضربة قاضية و مناواشاتهم العسكرية لن تكون نتيجتها سوى فتح الباب أمام المغرب لإقتناء السلاح المتطور للدفاع عن نفسه وهو هدف مراسلة التامك التي مفادها ان المغرب حليفكم مهدد و "كيخصو شويش د البارود إلى جا على خاطركم"
كان على الأغبياء الإنتضار ما بعد كورونا. شوفو إيران شبعات عصا انفجارات قتل حصار وحكامها المعممون لم يحركوا ساكنا لأن الفرس معرفون بمكرهم. والله صدق من سماكم بولياريو
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7
23 - المنتخبون؟ الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:02
نتمنى رسائل مماثلة من منتخبي اقاليمنا الجتوبية. فهؤلاء لهم شرعية انتخابية و هم ممثلون لساكنة المنطقة مع التركيز على التمثيلية و الحقوق القانونية للمغرب و الجانب البراغماتي.
و رسائل اخرى من المحتجزين في مخيمات تندوف المعارضين لهيمنة جنرالات الجزائر و المتاجرة في مصيرهم و مصير ابنائهم.
الفرصة تاريخية لانهاء معاناة اخواننا في المخيمات. هؤلاء المعارضون المنضوون في تنظيمات تعتبر ان الجبهة الانفصالية لا تمثلهم.
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6
24 - مواطن غيور حقا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:10
هذه الرسالة تكتسي أهمية كبيرة لانها صدرت عن صحراوي مغربي يعرف الجبهة الانفصالية جيدا وماتقوم به ضد المغرب ، ونتمنى ان يصدر بايدن قرارا يعتبر فيه الجبهة منظمة ارهابية ،وفي هذه الحالة ستطلق رصاصة الرحمة على المرتزقة، التي فرت عناصرها من معبر الكركرات ليس خوفا من القوات المغربية فقط ،وانما خوفا ان يفتضح امرهم امام المجتمع الدولي بانهم ليسوا صحراويين حقيقيين وانما هم مرتزقة ينتمون لدول مختلفة منها الجزائر ومالي وموريتانيا ودول اخرى حيث وجدت بطاقة لمواطن مصري ،وحتى لوكان معهم صحراويون مغاربة فمنهم من لاينتمي الى اقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب بل ينتمي الى اقليم طرفاية المسترجع سنة 1958 ويتجلى ذلك حتى من بعض قادة البوليزاربو الذين دوسوا في الجامعات المغربية قادمين اليها من كلميم اوطانطان او اسا الزاك او سيدي افني المسترجعة عام 1969،فحتى امينتو حيدر فهي مزدادة في بلدة اقا في طاطا حسب جواز سفرها وتبتز المغرب على اساس انها صحراوية تقيم في العيون.
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3
25 - rachida الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:43
السلام عليكم.ولماذا راسل السيد تامك جون بايدن.كان عليه أن يراسل السيد ترامب لأن جون بايدن لم يستلم مهمامه الرئاسية بعد والسيد ترامب هو الرئيس الفعلي لحد الساعة.بعد أن يستلم جون بايدن الرئاسة آنذاك يمكن للسيد تامك أن يراسله مرة أخرى
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12
26 - Adam b الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:45
رسالة خاصة إلى الكراغلة الذين يدعمون انفصاليين وبالتالي تقسيم المغرب تعتبرون أنفسكم مسلمين بينما اسرءيل اليهود يدعمون الوحدة الوطنية وانتهى الكلام وهده معادلة صعبة جدا ومبروك عليكم بوليزاريو وداعش والقاعدة والكبرانات العجزة والصحراء مغربية ومن يتألم على دالك فليعلن الحرب على واشنطن.
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3
27 - انا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:53
على المغرب الان أن يستثمر هذا الانتصار بالتقرب اكثر الى اليهود المغاربة الإسرائيليين وانقاذ الفلسطينين من الآلة العسكرية الإسرائيلية ومنح الفلسطينين دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية ولللاسف لو ان العرب استمعوا الى الحسن الثاني في الستينات وقبلوا لاسرائيل لما كانت هذه الاخيرة تريد فقط 30٪ من الأراضي الفلسطينية وتعطي 70٪ من الأراضي الفلسطينية لربحنا واذبنا اسرائيل بيننا والان جربنا الحرب ولم نفلح وجربنا اللاسلم ولم نفلح اذن فنجرب السلام والاتفاقيات ونستغل اليهود المغاربة المقيمين بفلسطين في حماية الفلسطينيين ونحتضن يهودنا ونحاول بشتى الوسائل ان تنقد اخواننا الفلسطينين الان باامساعدات المباشرة وغير المباشرة لاننا نحن المغاربة محظوظون بان اغلبة سكان الأراضي المقدسة من اعز الناس لنا كانوا فلسطينيين او يهود مغاربة رحم الله الحسن الثاني
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3
28 - متتبع الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:57
يجب الضغط على الادارة الامريكية المقبلة لإدراج عصابة البوليساريو كجماعة إرهابية و بالتالي قطع جميع الاتصالات معها و ملاحقة داعميها عسكر بوخروبة، و الخطوة اللاحقة مطالبة المغرب فرنسا بالصحراء الشرقية.
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5
29 - mustapha الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:02
moroccan sahara my loved dad defend for it and i will do the same moroccan ,the moroccan juif in israel they never forgot their origin and we called them in morocco our cousin
they defend moroccan value and we are proud of
them i ask sa majete the king to give every moroccan juif in israel a new house in moroccan fa sahara because they deserve it and we are proud of them
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2
30 - ضد الضد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:06
كان على السي التامك أن يرسل تلك الرسالة في نسختين الاولى للرئيس ترامب الذي لم تنتهي بعد مهمته و الثانية لبايدن .
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3
31 - علي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:24
رسالة مهمة من رجل مهم خبر الصحراء و يعلم خبايا الملف الصغيرة و الكبيرة ، فشكرا له على مساعيه الحميدة وذلك ليس بغريب على رجل فذ ينتمي لاسرة عريقة من اكبر أسر الصحراء، حفظك الله و سدد خطاك
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3
32 - مواطن2 الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:56
لم يسبق ان عرف بان مسؤولا ما - غير رئيس الدولة - في دولة ما راسل رئيس دولة في امر من امور الدولة. من الجانب المنطقي هي من شخص اصله من الصحراء وهذا شيء مهم ومن جهة اخرى الرئيس ترامب لا يزال رئيسا لامريكا وهو الذي اعترف بمغربية الصحراء ونفذ القرار ولن يستلم المنصب بصفة رسمية الا خلال شهر يناير المقبل وهو البروتوكول المعمول به في الولايات المتحدة وبعد تاريخ تسليم السلطة يصبح السيد بايدن رئيسا رسميا. اتمنى ان تؤدي الرسالة مهمتها وان لا يتم تاويلها من طرف الجبهة او الدولة المجاورة التي هي سبب كل المصائب. هي شجاعة من طرف السيد التامك .نتمنى له النجاح فيما يسعى اليه لصالح الوطن.
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2
33 - مواطن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:16
الرسالة موجهة الى بايدن وهذا يدل على ان هناك توجس من ان يكون بايدن وحكومته لهم موقف اخر من قضية الصحراء كما كان الشان مع اوباما الذي عرف فيه ملف الصحراء المغربية بعض التعتر لهذا علي المغرب ان يحرك ديناميكية واستراتيجية جديدة مع قدوم الرءيس الامريكي الجديد بايدن.
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34 - الهاشمي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:21
رسالة قمة في الإتقان والإقناع، تحية للسيد الوالي كما أن الإدارة الجديدة برئاسة بايدن لا يمكنها التملص من هذا الإعتراف لما قد تقع فيه من حرج على المستوى الدولي.
عاش الملك وعاش الشعب المغربي موحد من طنجة إلى الكويرة.
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35 - Fatin الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:12
إنها الحرب على الإرهاب وهي حرب عالمية ضد هذا الوباء الفتاك اللذي لا تلقيح له إلا الأجتثاث ....البوليساريو مجموعة إرهابية لا تمثل إلا نفسها...حتى الجزائر اللتي كانت تمول هؤلاء الإرهابيين خجلت من فعلتها ....ففضل تبون المرض بدل الدفاع عن الإرهاب "فعايل أحد الحشرات المسماة بالشمال بودزاز "
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36 - wow الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:04
َهنوا سي Biden بعذاك ولا ترام قلكم مفدوش!
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