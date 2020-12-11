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"إيسيسكو" تدعم خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان

"إيسيسكو" تدعم خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:40

وقّع سالم بن محمد المالك، المدير العامة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اتفاقية شراكة إطار من أجل التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

اتفاقية الشراكة الإطار الموقعة بين الجانبين، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تأتي تكريسا لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان الأساسية، المضمّنة في دستور 2011، وانسجاما مع مهمة "إيسيسكو" في حشد التزام أقوى لدى الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في دول العالم الإسلامي في هذا المجال.

وتعهدت "إسيسكو" ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، بالتعاون من أجل تحقيق الأهداف الخاصة المحددة المنصوص عليها في الإجراءات التي يجب اتخاذها في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تدخل ضمن مجالات اختصاص "إسيسكو".

وتتمثل هذه الإجراءات، التي سيجري تشكيل لجنة متابعةٍ تشرف على جميع مراحل تنفيذها، في الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية، والإطار القانوني والمؤسساتي.

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